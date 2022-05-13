Улицу в столице Казахстана назовут в честь скончавшегося президента ОАЭ

21:25 15.05.2022

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай пояснил, почему именем шейха Халифа ибн Заида Аль Нахайяна назовут улицу в столице, сообщает Zakon.kz.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня, 15 мая, в Абу-Даби, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.



По словам пресс-секретаря президента, шейх всегда был настоящим другом Казахстана. Он поддерживал инициативы и крупные проекты нашей страны в региональном и международном сообществе.



Так, шейх Халифа Заид Аль Нахайян выделил 13 млн долларов на строительство школ в Нур-Султане, 25,5 млн долларов – на перинатальный центр в Шымкенте и 22 млн долларов – на реконструкцию трассы Караганда - Нур-Султан.



Во время пандемии коронавируса Эмираты первыми оказали помощь Казахстану. В частности, отправили 100 тонн медицинских и защитных товаров, специальной одежды и другого снаряжения.



Руслан Желдибай напомнил, что при поддержке Шейха Халифы стремительно развивалось торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Эмиратами.



Так, в течение 2005-2021 годов общий объем прямых инвестиций из Эмиратов в Казахстан составил 2,6 млрд долларов. Сейчас в Казахстане работает 276 совместных предприятий с ОАЭ. Также в столице строится многофункциональный комплекс Абу-Даби Плаза стоимостью 1,6 млрд долларов.



Как сказал Касым-Жомарт Кемелович, казахстанцы всегда будут помнить Шейха Халифу как мудрого лидера, выдающегося политика международного уровня, государственного и исторического деятеля, внесшего большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай



Глава государства также поздравил новоизбранного президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна и пожелал процветания его народу.



Следует отметить, что сегодня в Объединенные Арабские Эмираты прибудут и другие мировые лидеры, чтобы выразить соболезнования: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис и другие официальные лица.



Константин Вноровский