У "АвтоВАЗа" начались проблемы из-за Китая

21:27 15.05.2022

АвтоВАЗ столкнулся с проблемами при поставках комплектующих из-за коронавируса в КНР



Из-за частичного локдауна в Китае, который связан с новой вспышкой заражения коронавирусом, у "АвтоВАЗа" начались серьезные проблемы с поставкой комплектующих. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает РБК.



При этом у "АвтоВАЗа" есть поставщики, которые готовы выполнять заказы завода, заверил он. "Поставщики найдены, договоренности все достигнуты, оформлены, но вмешался локдаун. Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих", - объяснил Азаров.



Конвейер "АвтоВАЗа" не работал почти весь апрель и май. С 4 по 24 апреля завод находился "в отпуске", после производство было остановлено на майские праздники, а также был объявлен простой с 16 по 20 мая включительно.



В первом квартале 2022 года продажи "АвтоВАЗа" в России и за рубежом сократились на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 60,6 тысячи автомобилей. В апреле стало известно, что концерн Renault задумал продать "АвтоВАЗ".