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Платить придется. Как грязный воздух убивает кыргызстанцев и что с этим делать, - М.Орлова
07:11 16.05.2022

16 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

По данным ВОЗ, ежегодно загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти около 7 миллионов человек в мире. Сколько из них приходится на Кыргызстан, официальная статистика не озвучивается. Но не так давно в Минздраве отметили, что в Бишкеке растет заболеваемость органов дыхания. Причина тому - как раз критическое состояние окружающей среды. Чтобы получить более точные данные о том, как именно загрязнение воздуха влияет на здоровье бишкекчан, в столице при поддержке ЮНИСЕФ проводится специальное исследование.

Редакция 24.kg встретилась с одним из его участников, профессором Джеем Тернерем.

- Сейчас мы находимся на раннем этапе переработки собранных данных, поэтому пока предварительных результатов нет. В итоге мы хотим выстроить взаимосвязь между тем, как качество воздуха влияет на здоровье и как в итоге это отражается на экономике страны.

Хотел бы здесь остановиться на нашей команде. Это компания "М-Вектор", профессор Эдвардс из Университета Калифорнии и консультант - доктор экономических наук (АУЦА) Рахат Сабырбеков. Мы планируем презентовать результаты уже этим летом.

Хотя мы изучаем влияние на здоровье всего населения, особое внимание в нашем исследовании уделяется беременным женщинам и детям. Объясню почему. Было выявлено, что, особенно при беременности, женщины из-за загрязненного воздуха могут иметь проблемы - грязный воздух повышает риски преждевременных родов, низкого веса ребенка при рождении, различных генетических патологий плода.

На ребенка окружающая среда начинает влиять еще до его рождения. А если в первые сто дней он будет подвергаться воздействию грязного воздуха, потом может иметь проблемы с легкими и другими органами на протяжении всей своей жизни.

Джей Тернер
Дети, которые растут в загрязненном воздухе, чаще страдают болезнями дыхательных путей. В будущем они могут иметь заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические болезни и даже рак.

Наше исследование уникально тем, что мы исследуем качество воздуха как на улице - в разных районах столицы, так и внутри дома.

Люди проводят больше времени внутри помещений, а следовательно, наружные данные могут неточно отражать воздействие грязного воздуха на их здоровье.

Еще один важный аспект - зависимость уровня загрязнения от источника отопления дома: центральное, газ, электричество, уголь.

- Неоднократно поднимался вопрос нехватки данных. Вы с этой проблемой столкнулись при проведении своего исследования?

- Отмечу, что в Кыргызстане достаточно хорошо проводится мониторинг загрязнения воздуха. Например, в прошлом году при помощи АБР были закуплены и установлены в 50 местах датчики. И наличие данных с них позволяет получать нам почти всю нужную информацию.

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Кроме того, в стране проводились и другие исследования по источникам воздействия загрязнения воздуха. Конечно, в своей работе мы их тоже изучаем. Это позволит сделать наши результаты еще более четкими.

С другой стороны, в этом вопросе Кыргызстан не уникален. Многие страны сталкиваются с проблемой грязного воздуха и в них проводились различные исследования, и данные, методики из них также применимы для республики. Взаимосвязь грязного воздуха и здоровья людей схожа во всех странах.

В рамках нашего исследования сейчас проводится опрос, насколько люди готовы платить за свое здоровье.

- Что значит - готовы платить?

- Это на самом деле очень интересный вопрос. Конечно, в опросе он не задается напрямую, там много разных вопросов, которые и позволят узнать, какую сумму готовы люди заплатить, чтобы продлить свою жизнь на несколько лет. Например, потратиться на установку теплового насоса.

Да, это стоит денег. Но если их сегодня не заплатить, то в итоге потом потратишь больше за здоровье свое и членов семьи.

Джей Тернер
- Как вы думаете, после публикации исследования власти, люди прислушаются к его результатам и будут принимать какие-то реальные меры?

- Это самый важный вопрос. Поэтому мне приятно, что мы работаем с ЮНИСЕФ, потому что именно повышение осведомленности о проблеме и принятие дальнейших действий всегда взаимосвязаны. Еще один интересный факт - если какая-то проблема связана с детьми, то люди предпринимают больше усилий для ее решения, чем если бы делали это ради самих себя. Но пока наше исследование не завершено, и мы не можем сказать, можно ли будет использовать такой аргумент.

У Кыргызстана есть предложенный правительством план экологических мер, направленный на улучшение ситуации с качеством воздуха. Это хороший момент. Но в то же время, по моему мнению, не все пункты в нем надо исполнять, возможно, что-то вообще убрать.

Например, в документе указано, что надо постараться использовать более чистый уголь. Но суть в том, чтобы вообще отказаться от применения этого ископаемого для отопления.

Джей Тернер
Это показывает и опыт Улан-Батора. Я там тоже проводил исследование, поэтому могу сравнивать. Столицы Монголии и Кыргызстана во многом схожи, многие люди отапливают свои дома углем. Власти Монголии приняли большую программу по очистке этого вида топлива, но, к сожалению, эта мера имела краткосрочный эффект.

Так же на качество воздуха, особенно в зимнее время, оказывает влияние так называемая приземная инверсия, которая не позволяет рассеиваться частицам. Каждый год она меняется. Если зима не сильно холодная, инверсия небольшая, то воздух чище, как было в этом году в Бишкеке. С одной стороны, если такие теплые зимы будут два-три года подряд, люди могут подумать, что проблема смога решена и перестанут принимать какие-то меры. Но это не так.

- Ну, на инверсию мы повлиять не можем. Так и будем жить в грязном воздухе?

- Нет. Во многих городах есть схожая проблема с инверсией. Есть различные решения, как снизить количество выбросов. Я уже озвучил применение тепловых насосов, можно добавить еще и переход на другие источники отопления, и внедрение энергоэффективных технологий. Да, это стоит больших денег, но они окупятся сторицей.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652674260


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