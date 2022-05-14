Контуры будущей Украины. Киев оказался в эпицентре глобальных противоречий, - Сергей Жильцов

07:29 16.05.2022

Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук, Дипломатическая академия МИД России.



Некоторые области Украины готовы "сменить прописку".

Официальный Киев продолжает проводить активную политико-информационную кампанию, направленную на получение политической поддержки от Запада. Уверенности украинским властям придает готовность США и ЕС выделять все новые финансовые средства, необходимые Киеву для выполнения социальных обязательств и финансирования армии, поставлять вооружения на территорию страны и вводить против России новые пакеты санкций. При этом президент Владимир Зеленский и его окружение, видимо, готовы к кардинальной трансформации украинского государства, границы которого постепенно сжимаются.



Подобный итог развития украинского государства является закономерным. С момента распада СССР западноукраинские элиты были увлечены созданием "правильного" украинского государства. Все президенты и парламент не предпринимали никаких шагов к устранению противоречий между регионами. Игнорирование истории, культуры и интересов населения центральных и юго-восточных регионов усилило межрегиональный конфликт. В свою очередь, США и ЕС поощряли усиление позиций националистических сил.



После государственного переворота в Украине в феврале 2014 года были созданы дополнительные предпосылки для межрегионального конфликта. Вхождение Крыма в состав России в марте того же года зафиксировало первые изменения государственных границ Украины, которые не менялись после распада СССР. Начавшиеся затем военные действия на востоке страны, инициированные Киевом при одобрении Запада, фактически вывели из состава украинского государства часть территории Луганской и Донецкой областей. В последующие годы неподконтрольные Киеву территории фактически вышли из состава Украины. Так, в Донбассе не проводились выборы президента страны, в Верховной раде не были представлены депутаты от ЛНР и ДНР. Контакты между ЛНР и ДНР с Киевом носили конфронтационный характер. Киев не поддерживал идею расширения полномочий и изменения статуса непризнанных территорий, как это требовали Минские соглашения. В результате за восемь лет Донбасс утратил перспективы для возвращения в состав Украины.



Риторика украинских властей в отношении ЛНР и ДНР, стремление оказать влияние на позиции властей неподконтрольных территорий посредством военной силы – все это создавало условия для их последующего выхода из состава украинского государства. К проведению жесткой линии в отношении Донбасса и организации масштабного военного конфликта на востоке страны Киев фактически подталкивали западные страны, поощряя украинские власти к жесткому курсу. В результате в начале 2022 года ситуация в зоне конфликта резко обострилась. Это вынудило Россию предпринять упреждающие шаги. В конце февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Затем 24 февраля Россия была вынуждена начать проведение специальной военной операции в Украине. Ее целями являются демилитаризация и денацификация украинского государства.



Проведение специальной военной операции России положило начало освобождению территорий Луганской и Донецкой областей, которые ранее находились под контролем официального Киева. В результате предпринимаемых мер ЛНР и ДНР практически полностью восстановили контроль над территориями, которые относились к Луганской и Донецкой областям, тем самым определив новые границы украинского государства.



В последние недели процесс изменения границ продолжился. Введение военно-гражданских администраций в Херсонской области и на части Запорожской области, включение их в рублевую зону продемонстрировали утрату Киевом политического и экономического влияния над рядом районов в сопредельных с Луганской и Донецкой областями. Таким образом, на территории украинского государства созданы условия для формирования новых государственных образований.



Проведение специальной военной операции позволило России добиться определенных результатов. Идет формирование сухопутного коридора в направлении Крыма, для которого уже решена задача водоснабжения, расширен контроль над побережьем Азовского и Черного морей. В то же время влияние внешнего фактора на политику Украины, несамостоятельность официального Киева в принятии решений, антироссийские настроения в западных регионах страны оставляют простор для развития событий.



Распад Украины проходит на фоне масштабных геополитических процессов, которые затронули все страны мира. Передел мировой экономики, в котором заинтересованы США, отодвинул на второй план внутриполитический процесс в Украине. В свою очередь, Владимир Зеленский предпочитает не замечать выхода из-под контроля областей и отдельных районов в ряде регионов, сделав ставку на получение внешней помощи. Такая политика еще больше ослабит Киев, сделав его полностью зависимым от позиции внешних игроков.



США и ЕС, которые вступили в жесткое геополитическое и экономическое соперничество с Россией, сама по себе Украина не интересна. Для западных стран интерес представляет готовность Киева реализовывать конфронтационный курс в отношении России, в том числе и с использованием поставляемых вооружений. Выделяемые средства позволяют западным странам направлять внешнюю политику Украины, полностью лишив Зеленского самостоятельности. Исключительно с этой целью Запад готов поддерживать украинскую экономику, которая находится в сложном положении. Однако подобная поддержка будет оказываться лишь до того момента, пока западным странам это будет выгодно. Прекращение помощи или ее уменьшение может вызвать ухудшение экономической ситуации в Украине, обострить политическую ситуацию.



События в Украине спровоцировали дискуссии относительно будущего отдельных регионов страны. Интерес к украинским областям, причем уже не только в теоретическом, но и в практическом плане, проявляют соседи Украины. Это подтверждают как оценки российских представителей, так и заявления, которые звучат в сопредельных с Украиной государствах. Последние апеллируют к истории, когда регионы современной Украины входили в состав различных государств. При определенных условиях данные заявления могут быть реализованы на практике.