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Москву обвиняют в развязывании зерновой войны, - М.Сергеев
07:32 16.05.2022

Увеличение производства пшеницы в мире перекроет сокращение украинского экспорта
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

В США разразился рукотворный кризис из-за нехватки детского питания.
Западные политики обвиняют Россию в "зерновой войне" и росте цен на продовольствие. При этом рост цен на продукты начался два года назад. По данным Минсельхоза США, мировое производство пшеницы в 2022-м будет выше, чем в любой год с 2016 по 2020-й. Вероятное сокращение украинского экспорта пшеницы будет с лихвой компенсировано увеличением поставок из Канады, Европы и РФ, считают в США. Глобальное подорожание продовольствия вызывает протесты в разных странах: от Ирана до Индонезии и Шри-Ланки.

Украинский экспорт пшеницы может сократиться в следующем сельскохозяйственном году с 19 до 10 млн т, отмечается в майском отчете Минсельхоза США.

При этом Канада, Европа, Россия и Казахстан увеличат суммарно экспорт пшеницы на 20,5 млн т, что перекроет потерю 9 млн т украинской пшеницы. Общий объем мирового экспорта окажется рекордно высоким и составит 205 млн т, прогнозируют в американском Минсельхозе.

Правда, общий объем пшеницы в мире будет чуть ниже прошлогоднего рекорда, но все же выше, чем в среднем за последние шесть лет. Так что проблемы с пшеницей вызваны не ее нехваткой, а ростом цен на нее и неспособностью бедных стран осуществить необходимые закупки. При этом общее потребление пшеницы в мире в следующем году даже сократится, считают в США. "Мировое потребление пшеницы прогнозируется на уровне 788 млн т, что на 3 млн т меньше, чем в прошлом году. Высокая глобальная продовольственная инфляция повлияет на способность потребителей покупать пшеницу на развивающихся рынках и может переориентировать их на альтернативные виды зерновых", – отмечает Минсельхоз США. Ни о какой российской "зерновой войне" в американском отчете не упоминается.

Но у европейских политиков другое представление о реальности. Последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией в Украине, ощутимы уже сегодня, заявила по итогам встречи глав МИД стран G7 глава немецкого ведомства Анналена Бербок. По ее словам, Россия якобы ведет "зерновую войну". "Из-за действий России выпадают поставки, предельно растут цены не только у нас, но и по всему миру, есть угроза жестокого голода", – рассказала Бербок. "25 млн т зерна в настоящее время заблокированы в украинских портах, в частности в Одессе", – утверждает она. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в пятницу обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения фейком.

"Мировые цены на пшеницу находятся под влиянием многообразных и многочленных факторов. Иногда даже факт локального шторма может поднять мировые цены, если в порту крупных экспортных отправок разрушаются элементы портовой инфраструктуры", – говорит директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Общие объемы производства пшеницы в мире, по ее словам, не вызывают опасений. Но военный конфликт, который затронул таких крупных зерновых экспортеров, как Россия и Украина, способствует большой нервозности на рынке и поддерживает высокие цены – и в этом среди экспертов нет разногласий. "Порты Украины остаются заблокированными, но и у России есть риск транспортных проблем, в частности, из-за изменения условий страховки судов, напряженной ситуации в Черном море. Продовольствие из-за ситуации в мире не значится в санкционных программах против России. Ситуация обостряется тем, что страны, которые могли раньше пополнять фонды для покупки продовольствия для нуждающихся стран, могут найти более важные проблемы и сократить свои взносы. Так что проблема с продовольствием очень острая", – считает Шагайда.

Подъем мировых цен на пшеницу начался с середины 2020 года, напоминает Шагайда. Кроме коронавируса, который повлиял на структурные изменения в питании (большее смещение в сторону относительно дешевых продуктов, проблемы с транспортом), было много других причин, не связанных с коронавирусом. Например, Китай значительно нарастил импорт пшеницы. И увеличение закупок Китам превысило даже прирост глобального предложения. А на сегодня проблемы с посевной компанией, транспортные проблемы в зоне конфликта России и Украины остаются очень существенным фактором, который поддерживает цены на высоком уровне, считает Шагайда.

"Большая семерка" высказала недовольство и попытками других стран обеспечить свою продовольственную безопасность. G7, в частности, осудила запрет Индии на экспорт пшеницы. Министры сельского хозяйства стран Группы семи считают, что такой шаг усугубит кризис на мировом рынке зерна. "Если все начнут вводить подобные ограничения на экспорт или даже закрывать рынки, то это только усугубит кризис, а также нанесет ущерб Индии и ее сельхозпроизводителям. Мы призываем Индию взять на себя ответственность в качестве члена G20", – сказал министр продовольствия ФРГ Джем Оздемир.

Главное управление внешней торговли Министерства торговли и промышленности Индии сообщило в субботу о введении запрета на экспорт пшеницы. "Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами", – говорится в сообщении ведомства.

Признаки напряжения на продовольственном рынке отмечаются и в других странах.

15.05.2022

Источник - ng.ru
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