Чем Казахстану помешал русский язык? - Полина Беккер

07:39 16.05.2022

06.05.2022

Чем Казахстану помешал русский язык?

Специальная военная операция затронула не только Россию и Украину. На стороне Украины стал играть коллективный Запад во главе с США, который поставляет туда списанное оружие. Россия же обратила свой взор на Восток. А особенно, на своего ближайшего соседа – Казахстан.



Тем временем, в самой Республике общество разделилось на несколько групп. Те, кто поддерживает Россию, те, кто выступает за Украину, и те, кто пытается оставаться в стороне. Согласно социологическим опросам, 70% казахстанцев тем или иным образом находятся на стороне России.



Внешне этого не скажешь. Пока одни наклеивают символы СВО на автомобили, за что получают штрафы, вторые проводят многотысячные акции в поддержку киевского режима, собирают гуманитарную помощь и травят в социальных сетях всех поддерживающих Россию. За что, в отличие от сторонников СВО, им никаких наказаний не полагается.



Более того, все настойчивее зазвучали призывы отменить русский язык, а равно и русскую культуру в стране.



Так, например, 1 мая депутат Иса Казыбек от партии "Ак-Жол" выступил с инициативой лишить русский язык статуса официального.



"Защита национальных интересов начинается с защиты государственного языка. Нам что, нужно ждать третьего президента еще 30 лет, чтобы принять соответствующий закон о статусе национального языка? Казахстан - единственная страна в мире, которая не выполняет первый пункт Конституции РК, но защищает второй (пункты из закона "О государственной языке" - Прим. ред.)", - добавил депутат.



Потом, конечно, он дал опровержение своим словам. При этом сказав, что его неверно поняли.



"Настоящим сообщаю, что эти слова выдернуты из контекста. В депутатском запросе в прошлую среду я указал, что государственный статус казахского языка установлен в Конституции, но до сих пор отсутствует соответствующий закон, который обеспечил бы реализацию этого статуса".



Однако маятник уже был запущен. Еще в августе 2021 года Казахстан потрясла серия акций "языковой патруль". Молодые представители "титульной" нации, заходили в кафе и магазины с требованием, чтобы меню и вывески были на казахском языке. А также заставляли русскоговорящую часть общественности, говорить на казахском или извиняться на камеру за незнание языка.



Отметим, что президент страны осудил явление "языковых патрулей", назвав их провокацией спецслужб.



"Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей – провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями", - сказал Токаев в ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.



Вообще, тема языка в Казахстане стоит остро. Одни говорят, что притеснений никаких никогда не было, вторые утверждают, что чуть ли "не глотки резали". А третьи выступают за национальное самосознание.



3 мая 2022 года, в своем блоге на "Facebook" доктор исторических наук из Казахстана Зиябек Кабульдинов привел ряд аргументов в пользу обучения детей на казахском языке в казахскоязычной школе.



С одной стороны, профессор прав. Прав в том, что казахский язык нужно развивать, дабы он не канул в Лету. А с другой стороны, есть статистика и факты. А факты, как говорится, вещь упрямая.



Несомненно, Казахстан теряет русскоязычное население. Если в 1991 году в стране проживало 6,2 млн русских (40% населения). К началу 2021г. их число сократилось до 3,4 млн (18% населения).



Однако согласно прошлогодней переписи населения (третьей за 30-летнюю историю республики), устный русский в Казахстане понимают 94% населения (казахский - 74%).



В недавнем исследовании, проведенным "Demoskop" по всей стране, из 1100 респондентов на русском отвечали – 77% опрошенных.



Еще раньше, в 2020 году фондом "Эберта" было проведено исследование, в котором выяснилось, что казахским языком владеет лишь 39% населения. Т.е., даже сами этнические казахи предпочитают общаться на русском и не знают "родного" языка.



Оно и понятно, ведь если казах знает русский язык, ему легче устроиться на работу.



"В Казахстане язык бизнеса - русский. Если ты не знаешь его, то даже не можешь проконтролировать качество работы своего эсэмэмщика, который настраивает рекламу на русскоязычную аудиторию, самую платежеспособную, кстати. Поэтому мне пришлось учить русский в свои 35 лет. Не то чтобы я сейчас идеально владею русским, но уже хорошо понимаю тексты договоров, веду переговоры на русском и не кажусь каким-то простофилей", - говорит Аскар, предприниматель из Казахстана.



Или выехать в Россию. По статистике за 2020 год в соседнем государстве находится 500 тысяч этнических казахов. Также, с 2016 по 2020 годы – российское гражданство получили 178 тысяч казахов.



Соответственно, со знанием русского языка легче поступить в ВУЗ. Только по данным за 2021 год, в России обучается более 60 тысяч студентов-казахов.



Что касается школьного образования, то, опять же, по статистике PISA – 2018, в Казахстане видна огромная разница между учениками русскоязычных школ и казахоязычных, соответственно.



Например, в Нур-Султане по читательской грамотности она составила 80 баллов (соответственно 387 и 467), математической – 46 (427 и 473), естественно-научной – 75 (390 и 465), а в среднем – 67 (401,3 и 468,3).



То есть, условно говоря, уровень знаний у детей в русскоязычных классах равен знаниям таких стран, как Италия, Словакия, Россия, Израиль. А казахскоязычные учащиеся стремятся к уровню Албании, Боснии, Перу.



Исходя из вышеизложенных фактов, можно сделать вывод о том, что казахский язык нужно развивать. Для этого необходимо создать условия, а не заниматься "пропагандистской аналитикой" вразрез с позицией главы государства.



"Говоря о языках, мы должны понимать, что в силу своей истории и этнической специфики Казахстан является многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив. В то же время государственным языком является казахский, и мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и граждан, которые говорят на других языках", - сказал Токаев на ХХXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.