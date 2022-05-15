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Владимир Винников: Как дела в США? "Все хорошо, прекрасная маркиза..."
10:26 16.05.2022

О "непредвиденных" внешнеполитических последствиях СВОДДУ
Владимир Винников
15 мая 22

12 мая в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция "США: за полгода до выборов в конгресс". Участники: директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов; член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Виктор Супян; старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко.

В принципе, чего-то подобного ожидал - представители уважаемого академического института полностью подтвердили его выкованную десятилетиями работы репутацию. Весьма характерно, что видеозапись пресс-конференции на сайте РИА "Новости" не выложена - подозреваю, что были тому существенные причины.

И, опять же, подозреваю, что одной из таких причин стал заданный от имени газеты "Завтра" вопрос о том, насколько сильно проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВОДДУ), ее результат и следствия могут повлиять на предвыборную социально-экономическую и политическую ситуацию внутри США.

В ответ было сказано, что во внешней политике нельзя рубить наотмашь, поскольку возможны непредвиденные последствия, а действия России привели к негативным для нашей страны непредвиденным последствиям: от новых санкций до консолидации коллективного Запада, включая расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.

Вообще, имея за плечами менее 2% мирового ВВП неразумно и бессмысленно бросать вызов мировому господству США, имеющему 25% мирового ВВП, а вместе со своими союзниками - более 50%. И вообще, Соединенные Штаты не для того в течение десятилетий выстраивали однополярный мир, в котором они хозяева, чтобы отказаться от него из-за угроз со стороны РФ.

Что же касается повышения потребительских цен, особенно на бензин и продовольствие, в США и на Западе в целом, то оно, во-первых, в большей степени вызвано эмиссией валют из-за коронавирусной инфекции, чем последствиями СВОДДУ; во-вторых, вскоре будет скомпенсировано ростом экономики и доходов населения, а в-третьих, в росте цен обвинят Путина, а не Байдена.

И вообще, со всеми своими сложностями Америка, вопреки распространенным в России иллюзиям, успешно справляется - по итогам 2021 года был показан существенный, на 5,7%, рост ВВП, безработица ниже "естественного" уровня, программы стимулирования экономики продолжаются, при этом ФРС повышает учетную ставку и будет сокращать свой баланс…

То есть никакого существенного влияния на глобальный статус США и внутриполитическую ситуацию там действия России оказать не могут, слишком несопоставима величина и сила двух этих стран. Тем более, что в политике Соединенных Штатов существует и, в связи с проведением СВОДДУ, только усиливается двухпартийный консенсус, направленный против России.

О том, что вместо ожидавшегося по итогам января-марта текущего года роста американская экономика показала спад на 1,4%, и рецессия продолжается во втором квартале, о том, что учетная ставка ФРС (0,75-1%) на порядок меньше текущей инфляции (8,5%), о том, что из числа безработных исключены не ищущие работу получатели "вэлфера" и о многом другом - тишина.

Как дела в Америке за полгода до промежуточных выборов (которые не только в обе палаты конгресса, но и в губернаторы 36 штатов и трех территорий)? Все хорошо, прекрасная маркиза. Демократы "на коне", ибо республиканцам "надо меняться, чтобы выжить", их ядерный "белый обеспеченный" электорат вытесняется "цветными" американцами и новыми мигрантами.

Может быть (но это неточно) демократы потеряют одну (верхнюю, Сенат) или даже обе палаты конгресса, но США останутся сильной и стабильной страной, ни о каком распаде этой страны или даже значительном внутриполитическом конфликте не может быть и речи, если только это не безответственные спекуляции.

Повторюсь, что вышеизложенное - позиция не только конкретных ученых-американистов, не только ИСКРАН как научного центра, но это позиция значительной части отечественного академического сообщества в целом, - та позиция, которая была проявлена и в известном открытом письме от 24 февраля 2022 года, под которым поставили свои подписи более 200 человек.

Стоит зафиксировать ее как факт, не выдвигая в этой связи какие-то предположения и не давая каких-то оценок. За единственным исключением: Валерий Николаевич Гарбузов в ходе пресс-конференции несколько раз пояснил, что говорит "с точки зрения американского обывателя". Возможно, это кое-что объясняет.

Источник - завтра
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