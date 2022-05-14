Власти Риги сносят Памятник советским воинам-освободителям: издевательски, объявлен сбор средств на "вывоз мусора"

11:17 16.05.2022 Рига освобождается от освободителей

В латвийской столице решили демонтировать памятник советским воинам

Памятник советским воинам-освободителям в Риге будет демонтирован. Такое решение в пятницу приняла Рижская дума. Власти Латвии во главе с президентом Эгилсом Левитсом считают монумент "занозой в душе латышей". В ответ МИД РФ обвиняет руководство республики в "разрушении фундамента нормальных межгосударственных отношений и провоцировании межэтнического конфликта в латвийском обществе". А в Совете федерации грозят Риге жесткими мерами, в том числе экономического характера.



"Поручить агентству рижского самоуправления "Агентство памятников Риги" осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта",- говорится в тексте документа, принятого в пятницу Рижской думой. Речь идет о монументе, официальное название которого звучит так: "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". 38 рижских депутатов проголосовали за снос, 7 - выступили против, воздержавшихся не было.



Принятию решения, до предела обострившего и без того крайне сложные российско-латвийские отношения, предшествовали дебаты в Рижской думе. Так, Агнесе Логина ("Консервативные") обратилась к коллегам со словами о том, что снос памятника не решит все проблемы республики. По ее мнению, монумент нужно было бы сохранить, при этом изменив "исторический контекст" в соответствии с "новыми условиями". А депутат Мирослав Митрофанов ("Русский союз Латвии") показал видео, снятое в пятницу у посольства Латвии в Москве: там группа активистов возложила цветы к импровизированному мемориалу воинам-освободителям Риги.



Впрочем, большинство членов Рижской думы к таким аргументам не прислушались, зато согласились с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Ранее, выступая в эфире телеканала TV3, он назвал монумент "занозой в душе латышей". "Он прославляет оккупационные войска, которые принесли Латвии большие страдания. Я не вижу другого пути, как снести или как-то иначе освободиться от него",- отметил глава государства.



Конкурс на сооружение памятника воинам Советской Армии был объявлен еще в июле 1945 года. Однако торжественная закладка мемориала, автором концепции которого стал рижский художник-архитектор Александр Бугаев, состоялась только 8 мая 1975 года. Открыт он был в парке Победы спустя десять лет. Памятник состоит из 79-метровой колонны, а также скульптур Родины-матери и воинов-освободителей. После обретения независимости Латвии активисты неоднократно пытались добиться сноса монумента. В 1997 году он даже подвергся атаке: члены националистической организации "Перконкрустс" привели в действие взрывное устройство, затем памятник был отремонтирован. До недавних пор местные власти выступали за то, чтобы монумент оставался на своем месте.



По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, точная сумма, которую придется потратить на снос памятника, пока не определена, но "это будет недешево".



Впрочем, нагрузка на бюджет несколько снизится за счет развернувшейся в интернете кампании. В рамках начавшегося 11 мая проекта по состоянию на вечер пятницы более 15,3 тыс. человек пожертвовали на снос памятника свыше €225 тыс. Сборы идут, несмотря на периодические кибератаки. Обещано, что деньги будут потрачены на "вывоз строительного мусора".



Всю эту неделю судьба памятника оставалась в центре внимания латвийской общественности. 9 мая в этом году было объявлено в республике днем памяти "жертв российского вторжения на Украину". Служба госбезопасности призвала людей воздержаться от посещения памятника, но к этому совету прислушались не все: цветов у подножия монумента 9 мая оказалось немало. На следующее утро все букеты сгреб ковшом трактор. "Ночью были заморозки. Цветы завяли. В нашем договоре указано, что территорию нужно оперативно приводить в порядок",- пояснили в муниципальном предприятии Rigas mezi. Но такое объяснение русскоязычных жителей Латвии не удовлетворило: у монумента начался стихийный митинг. Десятки человек принесли новые цветы, звучали русские песни, был замечен флаг РФ. 11 мая доступ к монументу был закрыт. "Они (власти Латвии.- "Ъ") просто испугались, они испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям. Та картинка, которую мы видим,- океан цветов, океан зажженных свечей,- она просто опасна для властей. Они ее боятся",- сказал в эфире "Соловьев. Live" посол РФ в Латвии Михаил Ванин. 12 мая в полиции Риги сообщили о заведении 3 уголовных и 20 административных дел в связи с событиями 10 мая. Речь идет, в частности, об "оправдании геноцида, преступлениях против человечности, мира и военных преступлениях", а также о сопротивлении представителям власти.



Кроме того, именно 12 мая Сейм Латвии во втором, окончательном чтении поддержал приостановку действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.



"Некоторые памятники в Латвии используются не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы",- говорится в тексте принятого документа, который открыл путь к сносу монумента.



В пятницу акция в защиту памятника воинам-освободителям прошла на Ратушной площади Риги. Были задержаны семь участников, включая депутата Европарламента Татьяну Жданок. По данным российских информагентств, подобные акции также прошли в пятницу в ряде городов РФ, включая Москву, Читу и Санкт-Петербург. На этом фоне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о готовности разместить "гонимый" памятник на территории своего региона.



Конфликт вокруг судьбы монумента стал еще одним серьезным раздражителем в отношениях между Москвой и Ригой. "Работается тяжело. Мы можем сказать, что наши сегодняшние отношения носят в основном технический характер",- отметил накануне в эфире "России 1" посол Михаил Ванин. Впрочем, судя по звучащим заявлениям, отношениям еще есть куда деградировать. Как заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, действия латвийских властей "не поддаются никакому разумному объяснению, кроме русофобии, кроме абсолютного забвения всех своих обязательств".



"Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе. Инициаторы подобной политики, похоже, этого не понимают",- добавила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



А глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил накануне: "У нас есть очень много возможностей, в том числе административно-экономического характера, которые должны быть сейчас направлены в отношении Латвии. Эти нелюди понимают только силу, соседнюю с нами страну надо вразумить". В разговоре с "РИА Новости" сенатор отметил, что история со сносом советских памятников в странах Прибалтики началась давно, но до сих пор "в ответ Россия принимала деликатные, политкорректные меры", а теперь "сюсюкать с ними (властями прибалтийских республик.- "Ъ") никто не будет".



Отметим, что речь действительно идет не только о Латвии. Так, в пятницу мэрия литовского города Клайпеды дала старт опросу жителей города по поводу "используемых в месте захоронения советских воинов в Скульптурном парке символов советской идеологии". При этом отмечается, что вопрос переноса останков воинов или памятных табличек с фамилиями не обсуждается, дискуссия идет только по поводу судьбы "символов советской пропаганды".



А власти второго по величине эстонского города Тарту, как стало известно 9 мая, обратились к правительству страны с просьбой перенести советский военный мемориал из парка Раади. И в этом случае чиновники добиваются в том числе и перезахоронения останков советских солдат. Реакцию правительства можно предсказать уже сейчас: премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее призвала разработать план по устранению в стране подобного рода памятников. "Сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть",- добавила она, выступая на этой неделе перед депутатами эстонского парламента.



Павел Тарасенко

Газета "Коммерсантъ" №83 от 14.05.2022, стр. 1 Источник - коммерсант

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