Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 3, - Е.Косенко

12:22 16.05.2022 Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть третья



В конце апреля этого года городской департамент по управлению земельными ресурсами Алматы направил исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города. Целью иска является признать недействительными договора купли-продажи земельного участка расположенного возле Института акушерства и гинекологии.



Чуть ранее, в марте текущего года, судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда постановила признать незаконным постановление, подписанное в 2003 году бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым о продаже этого земельного участка некоему ТОО, которое впоследствии оперативно перепродало его другой фирме. Затем прошло еще несколько аналогичных сделок, в результате которых очередной собственник решил воздвигнуть на месте расположенного на этом участке сквера многоэтажный комплекс с вырубкой зеленых насаждений.



На первый взгляд, ситуация была бы довольно любопытной – ведь с момента отставки Виктора Храпунова с поста градоначальника Алматы в декабре 2004 года прошло более 17 лет и, казалось бы, все спорные моменты должны были быть решены еще много лет тому назад. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что по факту сработала одна из если так можно выразится "мин замедленного действия", когда в течении десятилетий мало кто вообще подозревал о том, что сквер возле медицинского учреждения находится в частных руках, пока очередной собственник не затеял там свою стройку. И сколько еще таких "сюрпризов" вылезет в Алматы, сказать не берется никто. Ведь семь лет пребывания Виктора Храпунова на посту акима крупнейшего города страны ознаменовались насколько бурной хозяйственно-экономической деятельностью со стороны городского акимата, что только их частичное описание составляет 400 томов уголовного дела, ответчиками по которому в 2018 году стал как сам бывший градоначальник, так и немалое количество других ответственных чиновников.



К некоторым деталям этого уголовного дела мы обратимся позже, а пока рассмотрим краткую ретроспективу жизни Алматы того периода.



Дела провинциальные?



Собственно, оставаться в столичном статусе, городу оставалось уже не так-то много времени, а точнее – до выхода в свет президентского указа от 20 октября 1997 г., согласно которому с 10 декабря столицей республики становилась Акмола.



То, что такой указ появится, уже не для кого не было секретом и ключевые государственные органы, такие как Администрация президента, Канцелярия премьер-министра и депутаты парламента потихоньку начали готовиться к передислокации.



Сами горожане в ту пору относились к перспективам откочевки чиновников (немалая часть из которых испытывало по этому поводу сильнейшие душевые переживания) достаточно индифферентно, тем более, что хватало собственных забот и очередных малоприятных новостей.



Например, резко взлетели тарифы на электроэнергию. Предпосылки к этому были созданы на республиканском уровне еще в 1996 году, когда государственное объединение "Алматыэнерго" было продано бельгийской компании "Трактебель", в результате чего получило новое звучное наименование "Алматы Пауэр Консолидэйтед" (АПК). В соответствии с контрактом, тарифы на электрическую и тепловую энергию в 1997 году были повышены сначала почти в три раза, затем еще в два, чтобы обеспечить иностранному инвестору рентабельность на уровне 25% к себестоимости.



История с приходом на казахстанский рынок бельгийской фирмы сама по себе весьма запутанна и противоречива. Любопытно, что впоследствии, уже в период опалы Храпунова, на него пытались "повесить" и участие в лоббировании бельгийских интересов. (В качестве дополнительного аргумента почему-то часто приводится история с появлением другого энергетического монополиста – компании KEGOK, которую в тот период возглавлял Мухтар Аблязов, впоследствии породнившейся с семьей акима).



Сам же экс-чиновник версию о своей причастности к "бельгийской сделки" не только категорически отрицал, но и доказывал, что в период его руководства Министерством энергетики, он был категорически против продажи "Алмтаыэнерго" на предложенных условиях.



Судя по всему, определенные разногласиях "в верхах" по поводу этой сделки действительно были, так как незадолго до своей отставки в ноябре 1997 года тогдашний генпрокурор страны Степан Шуткин заявил, что предприятие "Алматыэнерго" продано иностранным инвесторам по цене в 260 раз ниже реальной стоимости.



Нарастало напряжение между новыми владельцами городской энергетики и акиматом, который в разное время инициировал целый ряд рад проверок деятельности "АПК", которые выявили перерасход затрат, значительный рост сверхнормативных потерь энергии, а также множество других нарушений, оформившийся в емкое заключение о "невыполнении компанией своих обязательств по финансированию развития энергетики".



Были даже оглашены данные о том, что объем инвестиций оказался менее 30% от заявленного, причем, собственные инвестиции "АПК" составили и вовсе 12%.



Финал этой истории наступил в 1999 году, когда договор между "Трактебелем" и Республикой Казахстан был расторгнут и энергосистема города была передана в управление ЗАО "КазТрансГаз".



При этом, условия расторжения скандального договора оказались не менее впечатляющими чем условия его подписания. Так, если Алматинская энергосистема в 1996 году досталась зарубежным инвесторам за пять миллионов долларов, то из-за досрочного расторжения контракта иностранцы вытребовали для себя еще 70 миллионов долларов отступных. Причем, большую часть этой суммы вынужден был оплачивать сам город. Для этого, в одном из БВУ были заложены не только имущественные комплексы городских электрических распределительных сетей и всех трех ТЭЦ, но даже добавлены в придачу гостиницы "Алматы" и "Казахстан", вместе с прилегающими к ним земельными участками. (Впоследствии, судя по всему, городские власти об этом забыли и сильно удивились, когда в 2005 году банк выставил залоговое имущество на торги)…



Произошли изменения и в сфере жилищных отношений. После вступления в силу соответствующего закона, в середине 1997 года в Алматы (как, прочем, и в других городах страны) появились свои кондоминиумы и кооперативы собственников квартир (КСК). Это позволило хоть как-то начать решать проблемы жилищного фонда и аккумулировать средства на ремонт домов.



Заодно резко активизировалась деятельность строительных компаний, владельцы и менеджеры которых начали алчно посматривать на центральную часть города. Тем более, что в том же 1997 году были приняты План строительства транспортных развязок (согласно проекту, таковых со временем планировалось построить 19 штук, строительство первой из них началось в районе ВАЗа), а чуть позже – Генеральный план развития Алматы до 2020 года.



Преамбула документа выглядела весьма симпатично и безобидно – основной архитектурно-градостроительной идеей стало "развитие облика города Алматы как "города-сада". Так же впервые в Генплане упоминался скорый ввод в строй метрополитена.



Как показало время, идея насчет "города-сада" стала воплощаться в жизнь с точностью до наоборот, с массовой вырубкой этих самых садов как в предгорьях, так и изничтожении оазисов зеленых насаждений в самом мегаполисе.



Новым веянием стало строительство грандиозных жилых комплексов, впоследствии прозванных "человейниками". Одним из таких проектов, вызвавших, мягко говоря, неоднозначную реакцию у жителей города, стало строительство 23-этажных корпусов ЖК "Столичный центр" на месте сгоревшего здания ТЮЗа. (Уже после завершения строительства спровоцировавшего резкую критику, как со стороны архитекторов "старой формации", так и экспертов-строителей, указавших на откровенные недочеты проекта; неоднократно создавались межведомственные комиссии по проверке качества работ, а руководство самой строительной корпорации, в которой аким города, кстати, имел некоторую долю, устраивало шумные PR-акции, демонстративно забираясь на крышу комплекса и с помощью специальной машины имитировало встряску от землетрясения).



Еще одним "возмутителем спокойствия" стала стройка ЖК на месте построенного в 1911 году здания канцелярии верненского генерал-губернатора (в годы войны там располагался один из эвакогоспиталей). Само здание таинственным образом сгорело в конце 1994 года и, несмотря на неоднократные торжественные обещания акима Храпунова о его восстановлении, реставрации и открытии там музея города, все закончилось банальной стройкой многоэтажных жилых корпусов, введенных в строй в 2002 году.



Впрочем, это все были только "цветочки". А "ягодки" в виде насыщенных и весьма своеобразных взаимоотношений градоначальника и некоторых его подчиненных с еще одной стремительно набиравшей силу строительной компанией – "Куат", составили целых два тома уголовного дела, в которых были весьма убедительные данные следствия о том, что сам Виктор Храпунов и особо приближенные к нему должностные лица за выдачу разрешительных документов систематически получали от владельцев компании взятки в виде квартир и других помещений, впоследствии реализовывавшихся за крупные суммы.



Так что, отнюдь неудивительно, что одной из новых примет времени стала развернувшаяся в городе хаотичная и, как впоследствии выяснилось, во многом бесконтрольная застройка...



Нет, сплошным очернительством, мы заниматься, безусловно, не будем. На самом деле, среди вводимых объектов присутствовало определенное разнообразие (правда, в большинстве своем они не создавали дополнительную нагрузку к городскому бюджету, так как город ведал лишь разрешительными документами на земельные участки).



Так, в частности, чувство глубокого удовлетворения смогли испытать приверженцы различных конфессий. В 1997 году в городе была построена первая синагога (на пожертвования еврейской общины как внутри страны, так из-за ее пределов), в 1998 году состоялось освящение нового православного храма апостолов Петра и Павла, в 1999 году после нескольких лет переноса, открывается Центральная мечеть, средства на строительство которой так же выделялись частными лицами, предприятиями и компаниями.



Заодно, правда, выхлопотали себе молельные дома и несколько неканонические религии – типа Свидетелей Иеговы, приверженцы движения дианетики и сайентологии, церковь "Новая жизнь" и тому подобные течения, чаще попадающие под категорию сект. Впрочем, довольно скоро вольница кончилась, и религиозные направления начали упорядочиваться как на городском, так и на республиканском уровне. (Хотя некоторых чиновников акимата еще довольно долго шокировал внештатный советник акима с говорящей фамилией Запредельный, весьма колоритной внешности и якобы обладавший некими экстрасенсорными способностями)…



Возвращаясь к теме строительства того периода, также можно вспомнить весьма помпезное открытие торгово-развлекательного комплекса "Рамстор-Самал" (в то время имевшего название "Рамстор-Бутя"), на котором присутствовало не только городское, но и высшее республиканское начальство, включая президента Назарбаева. Гости шумно восхищались "новым словом в торговле", когда в одном здании помимо собственно супермаркета находились каток и кинотеатр. Основные средства на это чудо выделила турецкая фирма "Migros Teraket", так что новый магазин (с ценами выше среднего) замечательно укладывался во все виды статистики – как развития казахстанского бизнеса, так и привлечения иностранных инвестиций.



Впервые после 1992 года в городе возобновилось строительство школ и дошкольных учреждений. Согласно официальной статистике, в период пребывания Виктора Храпунова на посту акима Алматы было введено в строй девять таких объектов.



С миллиардным размахом



Но главные стройки, конечно же, были несколько другого профиля.



В ночь с 9 на 10 июля 1999 года внезапно вспыхнуло здание международного аэропорта Алматы, построенное в 1974 году. Огонь тушили семь часов, общая площадь горения составила без малого 9 тысяч квадратных метров. Полностью выгорели зал ожидания, зона регистрации, залы прилета и вылета местных авиалиний, ресторан, магазин "Duty Free", бизнес-холл и ряд служебных помещений включая кабинеты таможенников.



Сам аким в это время в городе отсутствовал.



– Я тогда был в отъезде. А когда вернулся и увидел еще тлеющие головешки, то был сражен. Это было страшное зрелище! Обгоревшие полы, закопченные стены и абсолютно непонятно, как перетекал огонь. То ли сверху вниз, то ли снизу-вверх! До сих пор все это стоит перед глазами. Ужас, просто ужас! – вспоминал впоследствии свои впечатления Виктор Храпунов.



Через пару дней распоряжением тогдашнего премьер-министра Нурлана Балгимбаева, была создана правительственная комиссия по расследованию пожара аэровокзала ОАО "Международный аэропорт Алматы", председателем которой был назначен бывший аким города Шалбай Кулмаханов (в это время трудившийся на посту председателя Агентства по ЧС), а членами значились первый заместитель акима Яков Заяц, а также чины из МВД, КНБ и Центра судебной экспертизы Минюста.



На выработку заключения о причинах возникновения пожара и предложения о мерах по ликвидации его последствий времени было дано немного – всего восемь дней, поэтому выводы комиссии фактически дублировали первичные выводы следственной группы: источником пожара стала фритюрница в ресторане, куда повариха якобы налила некачественное масло. Повариху оперативно осудили, но через три года она вышла на свободу по УДО.



Самому акиму Храпунову эта версия нравилась не сильно (по крайней мере, так он говорил об этом через семь лет):



– В этой истории до сих пор много темных пятен. Хотя если читать официальное заключение комиссии, то там все ясно и понятно – очаг возгорания находился в ресторане, который располагался в здании аэропорта. Что некая "тетя Маша" что-то там готовила во фритюрнице. И вдруг масло вспыхивает. Пока эта "тетя Маша" бегает, пытается своими силами потушить его, начинается пожар. Огонь поднимается до потолка и воспламеняет утеплитель. В результате в считанные минуты сгорает кровля, а вместе с ней и здание. Сложно поверить в то, что во всем виновата фритюрница. Сложно поверить, что загоревшееся масло вначале сожгло двойной слой паркета, затем огонь побежал по шторам и захватил кровлю. Теоретически это возможно, но практически – я не уверен. По идее, пожарные должны были провести следственный эксперимент, который не был сделан…



Еще раз напомню, что скептицизм теперь уже экс-градоначальника проявился гораздо позже, а тогда выводы комиссии его, судя по всему, полностью устроили, так как на документах есть и его виза, поставленная без каких-либо оговорок.



Гораздо сложнее было со второй частью постановления – что делать дальше? На республиканском уровне звучали даже предложения вообще ничего не делать и признать строительство нового терминала нецелесообразным, так как если в советский период аэропорт обслуживал до 3,2 миллиона человек в год, то за период 1998 года, число пассажиров не дотянуло даже до 500 тысяч человек.



Одним из ярых апологетов такой точки зрения был еще один бывший аким Алматы, а тогда глава Алматинской области Заманбек Нуркадилов, как раз в этот время активно отстаивавший альтернативный проект строительства международного аэропорта в Капчагае.



– Это стало одним из камней преткновения. Нуркадилов вдруг заявил о начале строительства аэропорта. Не терминала, а целого аэропорта со всей инфраструктурой в Капчагае, и даже заложил первый камень. Заодно было заявлено, что аэропорт будет называться "Нур", что вызвало всеобщее одобрение в правительстве и не только там. Нуркадилов смог пробить письмо в правительстве с подписью премьер-министра, которое гарантировало турецкой компании, что в обмен на их финансирование все международные рейсы из Алматы будут переведены в Капчагай. Соответственно, алматинский аэропорт функционировать не будет. Премьер подписал это письмо под грифом "секретно". А узнали мы о его существовании от наших друзей из Лондона, где турецкая компания искала финансирование. Это "секретное" письмо мне прислали по факсу. Представляете? По факсу! Я был сражен таким продолжением истории с алматинским аэропортом. Естественно, тут же написал письма к премьер-министру и к Нуркадилову с просьбой отозвать это "неотзывное гарантийное" письмо. В своем письме я указал, что алматинский аэропорт будет функционировать, что будет произведена реконструкция терминала и открывается финансирование, – продолжал впоследствии делиться мемуарами Виктор Храпунов.



И действительно, сам аким города развил не менее бурную деятельность по привлечению средств на строительство нового терминала. Дальнейшее подробное описание событий занимает объем увесистой брошюры (или в пересчете, три тома уголовного дела).



Если же совсем кратко, то начался поиск зарубежных кредитов и инвесторов, сначала появился некий немецкий партнер, пообещавший привлечение 63 миллионов долларов, потом создался консорциум из турецких компаний, но зарегистрированный в Лондоне, а затем сбитый в акционерное общество "Airtrans UK Ltd". Денег через него перегонялось много, миллионами долларов, но все кончилось внезапным прекращением сотрудничества и потерей 150 тысяч долларов, вроде как отобранных иностранцами за некие работы… по поиску еще лучших инвесторов. После этого на свет выплыла американская компания "Odell International", которая тоже пообещала привлечь 63 миллиона долларов инвестиций, затем внезапно передумала и заявила о том, что "учитывая сложность развития общественно-политической ситуации в Казахстане, они не могут обеспечить страхование от политических рисков, а потому нет никакой возможности привлечь необходимые инвестиции".



Помимо не сильно лестных оценок казахстанских реалий, американцы выкатили счет за какие-то свои услуги на сумму около 2,5 миллиона долларов США. И как хвастался чуть позже сам Виктор Храпунов, ценой нечеловеческих усилий и сложнейших переговоров, городским властям удалось снизить сумму выплат до 1 миллиона 502 тысяч долларов.



Затем появилась еще одна американская компания "Delamore", начавшая работы под гарантии векселей, выпущенных акиматом Алматы. Подпись Храпунова легла на 15 таких векселей, стоимостью миллион долларов каждый. (Сам выпуск этих ценных бумаг осуществлялся под грифом "секретно"). А уж позже эти долговые расписки выкупил ирландско-германский "Depfa Bank", который и предъявил их к оплате акимату.



Весьма показательно и то, что стоимость проекта, изначально рассчитанная в 25 миллионов долларов, выросла сначала до 49 миллионов, а потом достигла цифры в 53 миллиона долларов США.



Запустить новый терминал планировалось в 2001 году. Затем срок сдачи перенесся на год и, наконец, стало известно, что дело опять застопорилось:



– В июне срок постройки терминала истек, но не по вине городских властей, а по вине зарубежных фирм, обязавшихся финансировать строительство. Вопрос еще окончательно не решен. Мы пытаемся его решить, но не все в наших силах… – сетовал Виктор Храпунов в интервью газете "Вечерний Алматы" в июле 2002 года.



В конце декабря 2003 года терминал все-таки был достроен. Заодно "выплыл" еще один долг в сумме 330 миллионов тенге, которые акимат задолжал монтажно-строительной компании "Имсталькон". Рассчитаться с долгами администрация города решила производственными площадями нового здания аэропорта.



– 30 декабря 2003 года Храпунов издал постановление о передаче за счет погашения задолженности помещения под объект обслуживания зданий международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы. Этим же постановлением он обязывает коммунальное государственное предприятие передать строительно-монтажной фирме "Имсталькон" объекты обслуживания в аэропорту площадью 2 481 квадратный метр. На мои возражения он ответил: "Не твое дело, подписывай!". В то время я не знал, что его действия незаконные, я узнал об этом, когда возбудили уголовное дело. Я не мог давать оценку своему начальнику, ведь он лично руководил строительством пассажирского терминала – жалился впоследствии на суде бывший руководитель управления капитального строительства Алматы Габиден Кайымсултанов.



Еще одной не очень красивой историей по распределению площадей нового терминала стало учреждение акиматом АО"Новый пассажирский терминал", которое первым делом заключило договор доверительного управления площадями терминала и прилегающей территорией с ТОО "Phoenix VL", в учредителях которого были супруга городского акима Лейла Храпунова, дочь Виктора Храпунова от первого брака Эльвира Бельмадани, а также сын Лейлы Храпуновой от предыдущего брака Ильяс Храпунов. Таким образом, практически вся прибыль от коммерческой деятельности терминала стала поступать в личный фонд семьи градоначальника, очевидно компенсируя таким образом усилия чиновника, ранее затраченные им обеспечение строительства.



(Кстати, несмотря на уверения в повышенной надежности нового терминала, чем, собственно, и объяснялась так резко увеличившаяся смета, в апреле 2004 года в аэропорту вспыхнул еще один пожар, начисто уничтоживший помещение VIP-зала)…



Второй "великой стройкой" (с точки зрения заявленного масштаба и необходимых средств) можно считать возобновление строительства городского метрополитена.



Теоретически, строительство метро должно было возобновиться еще в бытность акимом города Заманбека Нуркадилова, который провел переговоры с австрийской фирмой, подписал протокол о намерениях и на этом все закончилось. Затем эстафета перешла к Шалбаю Кулмаханову, который сделал ставку на канадскую компанию "SNC Lavalin". Для начала канадцы затребовали для себя целую кучу всевозможных гарантий (как со стороны местных властей, так и республиканских), потом выдвинули условия по собственному вознаграждению, впоследствии неоднократно просматривавшиеся в сторону увеличения и, наконец, в начале 1998 года заявили, что привлечь значимые инвестиции они на самом деле не в состоянии.



В том же 1998 году был подписан договор с другой канадской фирмой – "Bombardier", руководство которой пообещало вложить в стойку 694 миллиона долларов. Но не вложило.



И тогда на смену им пришли немцы "Philipp Holzmann" со своей программой строительства первой линии метро протяженностью в 12 километров. Некоторое время подрядчики повозились на строительных площадках и как-то незаметно исчезли (впоследствии объявив себя банкротом).



Прямым следствием консервации стала аварийность вырытых тоннелей: "Свыше 7,5 км пройденных подземных тоннелей и выработок под центром города представляют реальную угрозу для населения возможными провалами", – говорилось в заключении специальной комиссии.



В очередной раз о метро вспомнили в 2001 году, для начала переименовав проектируемые станции, а затем продолжив строительство за счет средств города.



– Когда метро было передано в коммунальную собственность, с солидной зарубежной компанией был заключен договор. Неожиданно фирма обанкротилась. В результате германская фирма задолжала бюджету 16 миллиардов долларов. Сейчас вопрос о возобновлении строительства решается. Государство стремится привлечь около 530 миллионов долларов. На сегодняшний день нами освоено 170 миллионов долларов, выделенных из городских средств. Завершается строительство двух станций, они уже соединены веткой. Если в этом году не будет окончательно решен вопрос о метро, то будут привлечены для этого средства из республиканского бюджета, – так несколько сбивчиво разъяснил градоначальник ситуацию в ходе прошедшего в июле 2002 года в акимате круглого стола с участием лидеров городских отделений партии "Отан", Гражданской и Аграрной партии.



Пожалуй, самым интригующим нюансом доклада была колоссальная сумма в 16 миллиардов (!) долларов, которую якобы задолжал городском бюджету немецкий подрядчик, но почему-то дополнительных или уточняющих вопросов по этому поводу партийцами задано не было.



В итоге, строительство первой ветки протяженностью 8,5 километра растянулось до 2008 года, а в апреле 2009 года начались первые аресты в руководстве ОАО "Алматыметрокурылыс". Впрочем, до этого мы еще доберемся чуть позже, в соответствующих частях…



Что же касается транспортной системы города в целом, то наиболее подробно о состоянии таковой говорилось в принятом в июне 1998 года решении маслихата Алматы под названием "О демонополизации городского пассажирского транспорта общего пользования и формирования рынка транспортных услуг".



В частности, из текста документа можно почерпнуть, что монополии на транспортные перевозки в городе нет: "Пассажирские перевозки в черте города осуществляют восемь акционерных автобусных парков, насчитывающих 1200 автобусов, КГП "Электротранс", подвижной состав которого составляет 310 единиц (265 троллейбусов, 45 трамваев), АО "Сияние", объединившее 80 маршрутных такси, три таксомоторных парка (251 таксомотор), пять частных АО с 459 автобусами и индивидуальные перевозчики по лицензиям".



При этом, "степень изношенности транспортных средств, которыми осуществляются пассажирские перевозки, в городе крайне высока. По автобусам акционерных обществ она составляет 75%, по автобусам частных обществ – 95% подвижному составу КГП "Электротранс" – 62%, таксомоторам АО "Сияние" – 87%, автомобилям индивидуального лицензированного извоза – 60%".



Кроме того "растет стоимость проезда в пассажирском транспорте, ухудшилась культура обслуживания, повсеместно не исполняются требования закона "О языках в Республике Казахстан", увеличивается грубость со стороны водителей и кондукторов, транспортные средства выходят на маршрут с грязными салонами, из 380 проверенных транспортных средств за неудовлетворительный внешний вид у 94 водителей были изъяты водительские удостоверения, не выдерживаются графики движения, размещаемая на транспортных средствах реклама не отвечает никаким требованиям…"



Чтобы преодолеть и побороть все вышеперечисленные негативные факторы, маслихатом было решено "утвердить новые правила пассажирских перевозок и улучшить работу по текущему и капитальному ремонту основных транспортных магистралей". И все.



Кстати, в том же 1998-м и частично в 1999 году акиматом на кредитные средства был произведен закуп в Германии сорока бывших в употреблении трамваев чешского производства (Tatra), что, с одной стороны, действительно позволило сохранить все имевшиеся в городе трамвайные маршруты, но, с другой, вызвало некоторое недоумение по поводу цены, за которые приобретались эти далеко не новые трамваи...



– В Алматы за счет организационных и технических мер нам удалось развернуть вопросы строительства и привлечения инвестиций, реформирования сферы услуг, благоустройства города. В городе появились новые учреждения культуры, клубы по интересам. В результате, с 1997 года, началось снижение криминогенной обстановки, ситуацию мы уверенно берем под контроль, – рапортовал градоначальник в конце 1998 года.



Определенная доля истины в этом действительна была. В частности, в 1999 году в Алматы на полицейский учет будет поставлено более 17 тысяч проституток. Но вот в остальном по-прежнему наблюдались серьезные проблемы.



Например, в 1997 году произошло очередное "громкое" заказное убийство, когда в подъезде своего дома был застрелен глава алматинского АО "Береке" ("Зеленый базар") Шуйкебаев. Как выяснилось в ходе следствия, оппоненты "заказали" его из-за спора, связанного с платными парковками, к тому времени уже появившимися в городе и периодически попадающими в сферу влияния, то одной, то другой ОПГ. "Парковочная война" завершилась лишь к 2000 году, когда, во-первых, большая часть ОПГ была наконец разгромлена на республиканском уровне, а во-вторых, в сфере парковок начали доминировать компании, так или иначе приближенные к самому градоначальнику и учрежденные его близкими родственниками.



Что же до упоминавшихся в докладе "клубов по интересам", то и здесь не обошлось без некоторых казусов. Несмотря на то, что официально статья 174 Уголовного кодекса КазССР, предусматривающая ответственность за гомосексуальные взаимоотношения, была отменена в 1998 году, уже в 1997 в Алматы начали появляться первые гей-клубы (самым известным из которых был "Спартакус"). И к 2000 году таковых заведений в Алматы стало уже больше десятка...



Успешно продолжалась и приватизация государственной собственности самого разного профиля. Так, например, совместными усилиями (на городском и республиканском уровнях) земельные участки вокруг здания цирка и сам имущественный комплекс Казгосцирка в 1997 году были переданы в аренду управляющей компании "Астана-Холдинг", фактически руководимой Мухтаром Аблязовым, сроком на 20 лет. Кроме того, на основании решения акима города, в 1998 году УК "Астана-Холдинг" был дополнительно выделен земельный участок площадью 1,7 га южнее проспекта Абая и западнее реки Весновка "с целью создания единого, неразрывного культурно-развлекательного комплекса".



Как показали проверки, проведенные в более поздние времена, ТОО "УК Астана-Холдинг" годами не платило налоги на землю (да и в принципе воздерживалось от каких-либо положенных плат в бюджет), тщательно скрывало размеры доходов и всеми силами стремилась обанкротить РГП "Казгосцирк" с целью последующего полного выкупа всего имущества.



Расторгать, мягко говоря, невыгодный для города договор и возвращать имущественный комплекс цирка и расположенные рядом земли в коммунальную собственность, пришлось уже другим градоначальникам, а некоторые эпизоды проведенных в конце 90-х годов сделок впоследствии вошли в уголовные дела как Виктора Храпунова, так и Мухтара Аблязова.



Сам Виктор Храпунов в декабре 2004 года был освобожден от должности акима Алматы и перебрался на другую работу в качестве руководителя Восточно-Казахстанской области. Собственно, на этом посту его и настигла весть о неприятных проверках его деятельности в качестве градоначальника южной столицы. По итогам этих проверок, 2007 году он был освобожден от поста акима ВКО с формулировкой "в связи с незаконным выделением земельных участков на водоохранных территориях Алматы".



В том же 2007 году Виктор Храпунов с семьей перебрался на жительство в Швейцарию, а правоохранительные органы постепенно приступили к расследованию правонарушений, допущенных бывшим чиновником в разные годы (большая часть которых приходилось именно на период его работы в Алматы).



По итогам следствия и заочных судебных заседаний, в октябре 2018 года Виктор Храпунов был признан виновным в нанесении ущерба государству на сумму более 250 миллионов долларов США.



Бывший аким города Алматы Виктор Храпунов и его жена Лейла Храпунова были заочно приговорены к 17 и 14 годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества. Получил заочный срок в пять лет и экс-сотрудник акимата и доверенное лицо градоначальника Айяр Илясов (также скрывшийся за границей).



Еще девяти чиновникам, включая бывшего первого заместителя акима Якова Зайца и нескольких начальников ряда городских управлений, реальных тюремных сроков удалось избежать в основном "в связи с деятельным раскаянием, оказании помощи следствию и возмещению причиненного ущерба"



Что же касается упомянутого в приговоре конфискованного имущества, то только в части недвижимости его список состоял из более 40 объектов, среди которых присутствовало девять многокомнатных квартир, 15 гаражей, семь частных домов, несколько земельных участков, офисных, торгово-офисных, складских помещений, двух зданий приватизированных детских садов, зоны отдыха "Лесная сказка" и комплекса "Дубовая роща" в государственном природном парке "Медеу".



Особо в приговоре указывалось на то, что довольно много недвижимости Виктор Храпунов и его родственники приобретали за рубежом, так что список его активов в тексте приговора был далеко не полным.



Вялотекущее уголовное преследование экс-градоначальника Алматы и его родственников продолжается до сих пор и, как мы убедились в самом начале этого (причем, далеко не полного обзора), многие из его приватизационных деяний того периода получают скандальное продолжение и в наши дни...



Очередным акимом южной столицы в декабре 2004 года стал чиновник, ну уж очень высокого ранга – бывший премьер-министр, государственный секретарь и руководитель Администрации президента Имангали Тасмагамбетов, который буквально в первый же месяц после своего назначения крепко раскритиковал республиканские органы власти (включая все предыдущие составы правительства) за "невнимательное и бездушное отношение к городу". А горожанам пообещал, что скоро городская жизнь начнет претерпевать весьма серьезные изменения…



(Продолжение следует)



Автор:

Косенко Евгений

16.05.202 Источник - turanpress.kz

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