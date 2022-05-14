"Даже Netflix такого не выдумал": одна схема подорвала основу крипторынка

12:31 16.05.2022 Обвал котировок нескольких стейблкоинов перечеркнул все достижения крипторынка за последние годы



Александр Лесных



Главным финансовым событием минувшей недели стал обвал привязанных к доллару криптовалют Terra и Tether. И хотя сама суть таких стейблкоинов состоит в том, что их курс равен курсу реальных активов, к которым они привязаны, оказалось, что на деле это совершенно не так. "Известия" поговорили с экспертами крипторынка о причинах случившегося и перспективах таких цифровых финансовых активов.



Зима близко: биткоину предрекли снижение до $15 тысяч

Как волатильность стейблкоинов влияет на рынок



Что там случилось



Алгоритмический стейблкоин Terra (UST) практически на протяжении всего времени своего существования отлично справлялся со своей главной задачей, а именно - держать котировку 1:1 по отношению к доллару США, начиная с 9 мая этого года с ним начали происходить крайне странные вещи. Так, уже 10 апреля его цена достигла локального дна в $0,76 за токен, на следующий день - $0,3 за токен, а по состоянию на середину пятницы 13 мая и вовсе $0,16 за штуку. Для понимания, это примерно то же самое, если бы при снятии тысячи рублей с карточки в банкомате она бы списывалась полностью, а на руки клиент получал только 160 рублей.



Как объясняет в беседе с "Известиями" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, под ударом в последнюю неделю оказались именно алгоритмические стейблкоины. Их суть в том, что курс таких токенов привязывается к определенной валюте, корзине валют, криптовалюте, корзине криптовалют или другим активам. И за стабилизацию курса отвечает прописанный разработчиком алгоритм.



- Они все еще находятся на стадии эксперимента и очень рискованные для использования. Что на самом деле произошло с UST, мы узнаем только после расследования, - говорит Антонов.



Счетная расплата: Минфин согласился с требованиями силовиков к закону о крипте

В итоговый документ могут войти требование об обязательной передаче данных следствию и запрет на рекламу платформ



В случае с UST для стабилизации его цены используется токен LUNA - их курсы тесно связаны между собой, и LUNA все это время падает вместе с UST. Как объясняет генеральный директор инвестиционной компании ООО "АБЦ" Евгений Лашков, случай с UST - это пример, когда алгоритмический стейблкоин обеспечен другой валютой и незначительное отклонение запустило цепную реакцию, в результате которой обе эти валюты обрушились.



По одной из неподтвержденных версий, опубликованных в чате токена LUNA (ее приводит Telegram-канал о криптоинвестициях @trader_mike), во всем виноваты Blackrock и Citadel - один из крупнейших в мире инвестфондов и хедж-фонд с активами под управлением на $10 трлн и $35 млрд соответственно, оба родом из США.



Суть версии в том, что эти фонды ранее одолжили у криптобиржи Gemini 100 тыс. биткоинов, после чего обменяли 25 тыс. из них на UST, позвонили создателю UST До Квону из Terra Foundation и сказали, что хотят продать много биткоинов за UST. До Квон дал им очень большой кусок UST, что привело к резкому снижению уровня ликвидности UST в пулах ликвидности (запасах токенов, заблокированных на счету специального смарт-контракта). В этот момент Blackrock и Citadel сразу же сбросили все биткоины и UST, вызвав массовое проскальзывание (отклонение цены исполнения ордера из-за изменения рыночной цены в процессе исполнения), что в свою очередь спровоцировало каскад принудительных продаж обоих активов.



Мотивация фондов при таком сценарии вполне объяснима - они могут обратно выкупить биткоины, но уже по более дешевой цене, вернуть то, что заняли у криптобиржи, а разницу оставить себе. В каком-то смысле это похоже на классическую механику шорта, которую используют трейдеры и инвесторы на фондовом рынке не одно десятилетие.



Дорого внимание: россиян стали обманывать с "криптой в подарок"

Как мошенники эксплуатируют наше желание сделать необычный презент



Последствия "большого шорта"



Все собеседники "Известий" согласились в том, что эта история сильно подорвала отношение инвесторов к стейблкоинам, в первую очередь именно алгоритмическим. Но какими будут общие последствия для всего рынка - вопрос спорный.



- Конечно, случившееся сильно подрывает отношение инвесторов к стейблкоинам. Но их популярность от этого не снизится - скорее портфели станут более диверсифицированными. По крайней мере, деньги из них не уйдут, пока не появится какая-то альтернатива, например, в виде государственных стейблкоинов, - считает независимый финансовый эксперт Иван Солдатов.



Евгений Лашков из ИК "АБЦ" соглашается с мнением Солдатова, но добавляет, что традиционных стейблкоинов эта история коснется не так сильно - они, в отличие от алгоритмических аналогов, обеспечены реальными запасами валюты.



Тем не менее рыночная паника затронула и такие активы. Например, токен Tether (USDT) 12 апреля в моменте просел с $1 до $0,95. Тут нужно понимать, что Tehter - это третья в мире криптовалюта по уровню капитализации. После снижения котировок главный технический директор компании-эмитента Паоло Ардойно заявил, что инвесторы по-прежнему могут выкупать токены по курсу 1:1 к доллару США, а сама Tether для поддержания курса за последние сутки выкупила собственные токены на сумму более $300 млн "без единой капли пота".



Домайнились: как воруют устройства для добычи криптовалют

Похищенное перепродается на сайтах объявлений или разбирается на ценные детали



Но на этом история со стейблкоинами точно не закончится. Как объясняет замдиректора Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Алексей Михайлов, стейблкойны имеют низкие процентные риски, но высокие операционные. Самый ликвидный стейблкойн Tether USDT на 20% обеспечен долларом США, однако проверить соблюдение этого условия в реальности невозможно. И даже такого уровня обеспечения недостаточно, чтобы полностью застраховать инвесторов от сопутствующих рисков.



- Задача стейблкоинов - сохранение стоимости, в зависимости от доли обеспечения базовым активом, и стейблкоины в разной степени выполняют эту функцию. Если обеспечение составляет 100% от стоимости, то всем инвесторам обеспечен возврат в полной мере. Если доля обеспечения ниже, то возврат обеспечен только частично, - говорит Михайлов.



Собеседник "Известий" считает, что для поддержания рынка стейблкоинов в будущем следует создать единый регулятор. При этом наиболее надежные стейблкоины должны иметь 100%-ное обеспечение, а компания-эмитент должна публиковать отчетность о размере обеспечения на постоянной основе, отчитываться по этому вопросу перед регулятором и нести ответственность за нарушения.



Владислав Антонов из BitRiver отмечает, что тема стала настолько горячей, что даже министр финансов США Джанет Йеллен призвала принять закон о регулировании стейблкоинов до конца этого года. Но проблема в том, что сейчас на рынке работают слишком много бирж, на которых курсы формируются за счет клиентов самих бирж.



Кража со взломом: как защитить криптовалюту и NFT от грабителей

Число махинаций увеличивается за счет прихода на рынок неподготовленных игроков



- Законодательство разных стран не позволяет создать пул ликвидности, в который бы могли войти все эти биржи. Это позволило бы обрабатывать транзакции на большие суммы и снизить волатильность на рынке, - говорит эксперт.



Что касается регулирования, считает Антонов, на рынок не должны выпускаться сомнительные проекты. Это значит, что компании должны проходить аудит перед листингом своих токенов на бирже, для них должны быть расписаны четкие требования, а также должно быть введено страхование депозитов от непредвиденных форс-мажоров.



Но даже в таком случае застраховаться от подобных историй не получится, считает независимый финансовый эксперт Иван Солдатов. И даже потенциально более стабильные механизмы привязки курса по каким-то причинам до сих пор не выходят на рынок.



- Произойти может все что угодно, и за последние три года мы насмотрелись такого, что даже Netflix ничего подобного не выдумал. Конечно, есть крутые идеи эмиссии стейблкоинов, обеспеченных серебром или золотом, но государства пока не пускают такие идеи. Такие попытки есть, но в итоге с этими проектами потом что-то происходит, - говорит он.



Но в то же время экономика и рынок продолжают требовать все больших скоростей и малых комиссий, по мере того как весь финансовый мир и люди по всей планете погружаются в Сеть, рассуждает Солдатов.



- И блокчейн позволяет это делать. В любом случае когда-то мы будем жить именно в такой системе, поэтому уже сейчас ликвидность постепенно перетекает в такие цифровые формы, как криптовалюты. Так происходит именно в рамках конкуренции: через SWIFT и подобные системы деньги могут переходить из рук в руки хоть в течение нескольких дней, а через блокчейн с комиссией всего $1 можно мгновенно передать их неограниченное количество, - подытожил собеседник "Известий". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652693460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы Казахстана и Таджикистана обсудили вопросы водной проблематики

- Премьер-министр РК посетил с рабочей поездкой в Мангистаускую и Актюбинскую области

- О государственном языке

- Об участии Казахстана в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2022г. составил 106%

- О встрече Министров иностранных дел стран Центральной Азии

- Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Карагандинской области

- Азат Перуашев встретился с жителями села Отеген батыр Илийского района Алматинской области

- Казахстан наращивает экспорт в Китай

