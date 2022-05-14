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Талибы сочинют Афганистану новую шариат-конституцию
12:32 16.05.2022

Новая Конституция: Афганистану будет выгоднее перенять опыт арабских стран

После своего прихода во власть в Афганистане "Талибан" заявил, что стране необходимо принять новую Конституцию. "Несомненно, у Афганистана будет новая Конституция", - сказал 20 августа 2021 года официальный представитель политбюро "Талибана" Мухаммад Наим. По его словам, это дело будущего, так как сейчас в стране действует чрезвычайное положение. Говорить о форме правления на тот момент было еще рано, но талибы держат связь с посольствами своей страны по всему миру.

Временное правительство Афганистана (сформированное радикальным движением "Талибан") восстановило на переходный период действие Конституции времен последнего короля Мухаммеда Захир-шаха. Власти, как они утверждают, соблюдают этот вариант Основного закона, за исключением тех его положений, которые противоречат нормам шариата. Стоит напомнить, что в Афганистане с 1919 года сменились семь конституций. До прихода к власти талибов в августе прошлого года в Афганистане действовала Конституция, принятая в 2004 году. Действовавшая при короле Мухаммеде Захир-шахе редакция Основного закона была принята в 1964 году в рамках экономических и политических реформ и просуществовала до 1976 года. По оценкам экспертов, текст Основного закона 1964 года по сравнению с предыдущими вариантами был наиболее демократически ориентированным.

В сентябре прошлого года в афганской прессе было обнародован проект новой Конституции "Талибана", в его основу легли принципы Исламского Эмирата Афганистан. Согласно документу, у страны должен появиться новый официальный флаг – белый флаг "Талибана", национальными языками Эмирата должны стать пушту и дари. Официальными праздниками объявляются дни празднования Курбан-байрама и дни "изгнания иностранцев из страны", а также День независимости. Основные положения проекта Конституции также заключаются в том, что единственным справочником по законам и политике станет ханафитская юриспруденция (ханафизм является одной из четырех каноничных правовых школ в суннитском исламе. – Прим. Авт.). Правительство Афганистана должно быть привержено развитию исламских наук и созданию религиозных школ.

Многие эксперты сходятся во мнении, что на данный момент сложно говорить о том, в каких пределах будет протекать жизнь в Афганистане при новых правителях. Понятно одно, что будут вводиться какие-то стандарты поведения афганских граждан.

Афганистану нужна новая Конституция, и политическое руководство "Талибан" прекрасно понимает важность этого момента. Они отдают себе отчет, что не смогут управлять страной в том состоянии, в котором они зашли в Кабул. Кроме того, для "Талибана" новая Конституция будет означать первые шаги на пути к международному признанию. Но почему бы не начать строительство государства по примеру передовых исламских стран, жить и развиваться по общепринятым правилам, сохраняя исламскую культуру и самобытность? Религия всегда была неотъемлемой частью общественной жизни арабских государств. Исламский фактор в арабских странах проявляется в различных формах - как в культуре, так и в экономике и политике. Исламские страны в современном мире играют заметную роль в системе международных отношений и международной политики. С точки зрения политического аспекта под понятием "исламский мир" подразумевают те страны, которые себя позиционируют как исламские государства. Некоторые страны делают это формально: Бруней, Пакистан, Иран и Саудовская Аравия и др. Чего только стоит феномен "исламской экономики", который стал глобальным. Его масштабы поражают: более 2,2 трлн долл. США c прогнозируемым темпом роста более 7% в год до 2023 года. Сегодня нет никаких сомнений в том, что на ближайшие годы исламская экономика останется очень привлекательным сегментом, учитывая растущее мировое мусульманское население.

Безусловно, в конституциях государств, живущих по нормам шариата, есть свои особенности, которые носят как положительный, так и отрицательный характер. К примеру, Конституция Ирана приняла во внимание два принципа власти - приверженность исламу и народу. В различных статьях Конституции отмечается необходимость соблюдения властью исламских ценностей в законах и обществе. В преамбуле говорится, что Основной закон страны следует духу исламской революции, которая отличается от всех остальных революций, так как именно она и есть высочайшее проявление духа мусульманской общины. Конституция Ирана объявляет держателем всей власти в стране духовного лидера – аятоллу. Он контролирует суды, армию, медиа, а также выборные институты – президента и парламент. Конституция также делит всех иранцев на четыре религиозные группы: мусульмане, зороастрийцы, христиане и иудеи. Атеисты и представители других конфессий не имеют гражданских прав в принципе. Положительной особенностью Конституции ОАЭ является высокий уровень социальной защищенности своих граждан. При вступлении в брак молодая семья получает от государства коттедж, земельный участок и государственную субсидию в размере около $20 тыс. Высшее образование и медицинское обслуживание – бесплатное, включая учебу в университетах, стипендию и лечение в клиниках за рубежом. Согласно Конституции ОАЭ, женщина может получать образование и трудиться наравне с мужчиной. А вот Саудовская Аравия, пожалуй, самая несвободная страна в мире в религиозной сфере, и это прописано в Конституции. Духовная власть здесь не отделена от светской, а религиозный истеблишмент имеет тесные семейные связи с королевской семьей. Любое отклонение от государственной трактовки ислама суннитского толка считается вероотступничеством и наказывается смертью.

Разумеется, что мусульманские страны очень разные. У каждого государства свой уровень развития. Но разве Афганистан не достоин занять свою, пусть и своеобразную нишу в исламском мире. Так почему бы не воспользоваться многовековым опытом собратьев по религии?

Источник - Вечерний Бишкек
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