Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау

12:37 16.05.2022

Автор: Сергей Кораблев



В ходе осмотра найдено 64 мертвых тюленя и пять рыб осетровых пород, сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.



В районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружены туши мертвых тюленей.



По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, в составе которой проведено обследование данного района.



В ходе полного осмотра подсчитано общее количество погибших тюленей - 64 тушки, а также обнаружено пять рыб осетровых пород.



- Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха, - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.



