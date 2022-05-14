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|Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау
12:37 16.05.2022
Автор: Сергей Кораблев
В ходе осмотра найдено 64 мертвых тюленя и пять рыб осетровых пород, сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.
В районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружены туши мертвых тюленей.
По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, в составе которой проведено обследование данного района.
В ходе полного осмотра подсчитано общее количество погибших тюленей - 64 тушки, а также обнаружено пять рыб осетровых пород.
- Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха, - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.