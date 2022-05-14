В Бишкеке и Караколе проходят митинги против открытия казино

12:41 16.05.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша проходит митинг против открытия казино. Прямую трансляцию с места в Facebook ведут СМИ.



На акцию протеста собралось около 20 человек. Участники акции держат плакаты с надписями "Бишкек, Кара-Суу, Джалал-Абад, Нарын, Каракол, Баткен против казино".



Собравшиеся утверждают, что открытие игорных заведений увеличит преступность среди населения и негативно скажется на благополучии людей.



Против открытия казино митинг прошел и в Караколе. Около десяти человек вышли на Площадь Победы в городе и высказались по поводу инициативы.



"Пусть принимают мораторий о запрете на деятельность казино на 1 тысячу лет. Иначе это не приведет ни к чему хорошему. Мы не поддерживаем инициативу о том, чтобы в Кыргызстане начали работать казино. Государственный бюджет можно пополнять и другими способами", - отметили митингующие.



Отметим, 11 мая Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил законопроект о казино.



Инициатива легализовать игорные заведения вызвала широкий общественный резонанс. Одни поддерживают ее, другие выступают против, в том числе духовенство. Садыр Жапаров назвал критику возможного возобновления игорной деятельности в КР черным пиаром.