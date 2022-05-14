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Узбекистанские партии решили запустить конституционную реформу
13:22 16.05.2022

Фракции двух политических партий Узбекистана договорились провести совместное заседание по обсуждению процесса внесения поправок в Конституцию страны. Об этом 16 мая сообщили пресс-службы УзЛиДеП (Либерально-демократической партии Узбекистана) и "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение").

"Широкомасштабные задачи, выдвигаемые в рамках стратегии развития Нового Узбекистана, в частности такие важные цели, как построение справедливого и народоправного государства, более эффективное обеспечение прав и интересов человека и его достоинства – ставят на повестку дня необходимость дальнейшего совершенствования Конституционного пространства, обеспечивающего необходимую правовую основу для их реализации.
Поэтому сегодня на очередном заседании фракции Либерально-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате депутаты выступили с предложением начать процесс внесения изменений и дополнений в Конституцию нашей страны", - говорится в сообщении УзЛиДеП.

"Глобализация, цифровизация, быстро изменчивые социально-экономические и политические процессы, модернизация всех сфер жизни общества и государства требуют проведения конституционно-правовых реформ", - пояснили в "Миллий тикланиш".
Конституционная реформа была анонсирована президентом Шавкатом Мирзиеевым на церемонии его инаугурации, прошедшей 6 ноября прошлого года. Он отметил, что "во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы".

Позже Мирзиеев обозначил основные моменты, которые должны быть отражены в обновленной Конституции. Среди них - закрепление в качестве конституционной нормы принципа "Новый Узбекистан – социальное государство", отражение государственной молодежной политики, вопросов недопущения детского труда, экологической тематики, закрепление роли и статуса институтов гражданского общества и другие. Известно также, что часть поправок будет касаться сферы здравоохранения.

Действующая Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. Изменения в нее вносились несколько раз. В частности, срок президентских полномочий был сокращен с семи до пяти лет, была упразднена должность председателя кабмина, которую ранее занимал глава государства, и была учреждена должность премьер-министра. Проект новых поправок планируется принять в конце текущего года.

Источник - fergana.site
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