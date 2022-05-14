ОДКБ - союз "вместе", а не "вопреки", - Сергей Ким

13:23 16.05.2022

ОДКБ – СОЮЗ "ВМЕСТЕ", А НЕ "ВОПРЕКИ"

Дата: Май 15, 2022

Автор: Сергей Ким

16 мая в Москве проходит юбилейный саммит #ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Главы государств – членов ОДКБ должны обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, перспективы ее развития и принять по итогам встречи заявление. Почему ОДКБ остается важной составляющей внешнеполитических приоритетов #Казахстан‘а и по каким причинам в информационной среде не все "эксперты" с этим согласны?



Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте. В преддверии юбилея подписания договора в МИД РФ уже заявили, что Россия рассматривает укрепление сотрудничества с государствами-членами ОДКБ в качестве приоритета своей внешней политики.

2022 год успел проверить организацию, которую ранее ряд зарубежных экспертов называл лишь "бумажным тигром", на прочность. Реакция ОДКБ на январские события в Казахстане расставила все на свои места.



Как заявлял в январе 2022 г. президент Токаев: "Для нас принципиально важна не только военная, но и, прежде всего, моральная поддержка партнеров по ОДКБ. Все государства-участники Организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана". Хотя во многих прозападных медиа ввод мирного контингента в Казахстан до сих подается как "подавление недовольства мирного населения". Схожая оценка организации появилась в социальных сетях и накануне важной юбилейной даты для ОДКБ. Только теперь сетевые эксперты предупреждают казахстанского лидера о том, что на встрече с союзниками придется быть в этот раз "особо дипломатичным".



Вопросы здесь появляются не только из-за того, как можно сомневаться в президенте – состоявшемся дипломате, но и по поводу того, откуда и у кого есть предположения о какой-то "неправильной тональности" переговоров союзников в рамках ОДКБ.



Конечно, влияние антироссийских санкций на страны-союзницы РФ, как и существование отдельных противоречий в разных аспектах внешнеполитического курса каждого из государств – объяснимо. Однако это никак не влияет на существующие в рамках союзнических отношений обязательства, об этом говорит и личное участие глав государств-членов ОДКБ в мероприятии 16 мая.



Так, только в 2022 году на территории Республики Казахстан планируется провести такие учения, как командно-штабное с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2022" и с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2022". Это при том, что два года подряд Казахстан отменяет учения "Степной орел", которые проводились со странами НАТО.



Аналогичная ситуация и в сфере поставок вооружения в Казахстан, где РФ является основным экспортером. Конечно, Республика Казахстан, в сравнении с общей региональной картиной, активно диверсифицирует поставки. Однако это не мешает России быть основным поставщиком вооружений, что неудивительно, учитывая льготный режим взаимных трансферов продукции военного назначения между государствами – членами ОДКБ.



Растиражированное на прошлой неделе сообщение по организации линии сборки и технического обслуживания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA, в свою очередь, интересно соотносится с оценками функции БПЛА в самом Казахстане. Так, в 2021 году советник министра обороны РК генерал-майор запаса Адылбек Алдабергенов заявлял: "Кто-то превозносит роль и значение БПЛА, кто-то преувеличивает превосходство техники и вооружения тех или иных стран. Мы как профессионалы подходим к этому хладнокровно, объективно и взвешенно. Можем сказать, что те же самые БПЛА могут успешно применяться не во всех климатических и физико-географических условиях".



Перечисленные форматы тесного взаимодействия с Россией – лишь часть общей картины, где долгие годы страны – участницы ОДКБ искали разные механизмы обеспечения стабильности региона, разрабатывали общие документы и делились своим видением коллективной безопасности.



Самым главным, а не придуманным фактором оценки ОДКБ является ее деятельность и повестка, предлагаемая странами-членами в рамках обсуждения конкретных инициатив. На сегодняшний день одним из общих для всех государств региона остается вопрос возможных провокаций на "южных рубежах" – границах Афганистана со странами Центральной Азии. Здесь ОДКБ важно продолжать сотрудничество по подготовке кадров правоохранительных, таможенных и антинаркотических структур, а также вести тщательный мониторинг активности внерегиональных акторов. От этого, в том числе, в ближайшее время будет зависеть стабильность пространства коллективной безопасности для стран – участниц ОДКБ.