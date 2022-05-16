Талибы увеличили численность афганской армии до 130 тыс. человек

13:28 16.05.2022

16.05.22



Министерство обороны "Талибана"* рекрутировало в свою регулярную армию более 130 тыс. человек - такое количество было набрано на службу с момента захвата радикалами власти в Афганистане летом 2021 года. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя Минобороны правительства талибов Инаятуллу Ховаразами (Inayatullah Khwarazami).



"Набраны [в регулярную армию] более 130 тыс. человек, и этот процесс будет продолжаться. После завершения укомплектования афганцы увидят независимую, хорошо сформированную и подготовленную армию, которая будет обеспечивать безопасность и защищать афганскую землю и границы", - сказал Ховаразами.



Он напомнил, что Минобороны стремится довести численность вооруженных сил страны до 150 тыс. человек. К настоящему времени талибам удалось создать даже собственные военно-воздушные силы (ВВС), которых у них не было на протяжении 20 лет, пока они вели партизанскую войну против афганского правительства и иностранных войск, размещенных в Афганистане. Эти ВВС насчитывают десятки единиц авиатехники, которая уже используется в боевых действиях против вооруженных группировок противника.



Отметим, что по данным проекта Global Firepower Index, численность армии Узбекистана составляет 50 тысяч военнослужащих, Казахстана - 132 тысячи (правда, она сейчас находится в состоянии реформирования после событий января нынешнего года), Туркменистана - 22 тысячи, Таджикистана - 9 тысяч и Кыргызстана - 11 тысяч человек.



Талибы анонсировали численное увеличение своей армии в начале этого года. При формировании новых вооруженных сил Минобороны намеревалось мобилизовать военных с боевым опытом, включая тех, кто служил при правительстве свергнутого президента Ашрафа Гани.