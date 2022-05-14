Как талибы борются со СМИ и журналистами после захвата власти в Афганистане

13:32 16.05.2022 Фильтруй слова через бороду



АЛЕКСАНДР РЫБИН



7 мая 2022 года военный суд в западном афганском городе Герат приговорил местного журналиста Халида Кадери к году тюрьмы за критику радикального движения "Талибан"*. Кадери работал на одной из гератских радиостанций. Однако критиковал талибов он не в эфире, а на своей странице в Facebook. 17 марта Кадери был арестован талибами и отправлен в тюрьму. Его родных оповестили об аресте спустя несколько дней.



Что примечательно, дело его рассматривал военный суд, который, по идее, должен рассматривать исключительно дела служащих различных силовых структур, сформированных талибами, либо их противников из вооруженных группировок. Как утверждает международная правозащитная организация "Репортеры без границ", журналист предстал перед военным судом в Афганистане впервые за последние 20 лет.



После захвата власти в Афганистане в августе прошлого года талибы последовательно ущемляют деятельность медиа и журналистов - притом что до установления режима "Талибана" афганские медиа считались самыми свободными в Центральной Азии (афганские журналисты даже позволяли себе критиковать иностранных военных, чего не могли иракские журналисты во время оккупации США и союзниками Ирака). Мы проследили в материале, как разворачивались репрессии талибов против свободы слова с августа прошлого года.



Зашли в Кабул и телестудии



Талибы пошли на контакт с афганскими и иностранными медиа сразу же после того, как заняли Кабул в ночь с 15 на 16 августа. Многие журналисты опасались, что радикалы устроят резню, как только доберутся до них. К примеру, иностранные журналисты в те дни скопились в гостинице "Серена". После того, как в афганской столице появились тысячи боевиков, а силовики свергнутого правительства, побросав оружие и технику, либо бежали в Панджшер, либо разошлись по домам, один из высокопоставленных представителей "Талибана" Анас Хаккани (брат нынешнего министра внутренних дел в правительстве талибов Сираджуддина Хаккани) лично появился в "Серене" и заверил журналистов, что никто из радикалов их не тронет. Это мне впоследствии рассказал один из участников той встречи.



Журналистка афганского телеканала TOLOnews Бехешта Аргханд после появления радикалов в столице взяла интервью у высокопоставленного представителя радикального движения Абдул-Хака Хаммада в прямом эфире в студии телеканала. Многие иностранные медиа восприняли это интервью как признак того, что "Талибан" не намерен ущемлять права женщин и журналистов (как делал во время своего правления в Афганистане с 1996 по 2001 годы).



Бехешта Аргханд во время интервью с Абдул-Хаком Хаммадом. Скриншот из сюжета телеканала TOLOnews



18 августа большую пресс-конференцию провел главный спикер талибов Забиулла Муджахед. Он объявил, что права женщин и СМИ ущемляться радикалами не будут, а против чиновников и военнослужащих свергнутого правительства не будут осуществляться репрессии.



Правда, вскоре реальность показала, что это лишь слова, и талибы намерены установить довольно жесткий режим. Вскоре после интервью с Хаммадом работа разговаривавшей с ним 24-летней журналистки Аргханд на TOLOnews была ограничена и ей пришлось покинуть родину, так как она опасалась за свою безопасность. 18 августа боевики избили плетками репортера телеканал "Хуршед" Ахмад-Навида Кавоша, когда он пытался взять интервью у одного из боевиков рядом с аэропортом Кабула. 25 августа боевики радикального движения избили автоматами в Кабуле журналиста TOLOnews Зияр-Хана Яада, когда он брал интервью у работающих в центре столицы афганцев.



Только в течение 7 и 8 сентября были зафиксированы случаи задержания не менее 14 журналистов, шесть из которых боевики избили. Позднее все они были освобождены. Фотограф Мортаза Самади был арестован боевиками, когда снимал акцию протеста против талибов в начале сентября в Герате. Его продержали в тюрьме почти месяц. Освобождения репортера требовали как представители афганской общественности, так и международные организации.



Новый этап ограничения свободы слова



21 ноября 2021 года талибы выпустили циркуляр, в котором указывалось, что отныне в Афганистане запрещено транслировать фильмы и сериалы с участием актрис. Кроме того, под запрет попали программы, показывающие мужчин, не одетых в соответствии со стандартами радикального движения.



В ноябре также появилась информация, что радикалы стали требовать от афганских журналистов, чтобы они согласовывали с ними свои материалы, а за публикацию критических материалов журналистам начали угрожать расправами.



"Несколько [афганских] журналистов рассказали, что их вызывали местные чиновники сразу после публикации сообщений о злоупотреблениях талибов. Один журналист, который написал о жалобах на талибов в связи с обысками в домах и избиением людей, сказал, что заместитель главы местной администрации вызвал его в свой кабинет и пообещал, что если он снова предаст огласке что-то подобное, повесить этого журналиста на городской площади",

- рассказали правозащитники международной организации Human Rights Watch.



Другие сотрудники афганских средств массовой информации рассказали, что хорошо вооруженные бойцы службы безопасности радикального движения предупредили их не использовать слово "Талибан" в своих репортажах, а указывать на "Исламский эмират"** во всех материалах.



В одной из провинций талибы приказали местным СМИ заменить слово "террорист-смертник" словом "мученик" после того, как в опубликованном материале упоминалось, что министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани провел встречу с семьями террористов-смертников "Талибана".



В конце октября талибы пересекли еще одну "красную линию" в плане ограничения свободы слова в Афганистане. Впервые боевики напали на иностранного журналиста. Турецкого фотографа Бюлена Килича ударил прикладом автомата и пнул один из боевиков во время акции протеста афганских женщин в защиту своих прав.



Афганские СМИ столкнулись с еще одной важной проблемой. После захвата власти талибами многие страны и международные организации, благодаря помощи которых держалась на плаву афганская экономика, отказались от сотрудничества с новыми афганскими властями. В стране разразился экономический кризис. Из медиа первыми от него пострадали печатные издания - у них просто не осталось денег, чтобы выпускать свои журналы и газеты.



К концу 2021 года из-за репрессий талибов и экономического кризиса закрылось 231 СМИ из 543, а число людей, работающих в медиа, сократилось с 10 790 (8290 мужчин и 2490 женщин) до 4360 (3950 мужчин и 410 женщин).



В настоящее время на афганских телеканалах практически не осталось телеведущих - эфиры проводят почти исключительно мужчины. Учитывая, что талибы стали требовать от афганских женщин использовать паранджу в публичных местах, то можно с уверенностью говорить, что вскоре на афганских телеканалах не останется ни одной женщины.



Задержания и удержание журналистов талибами без предъявления обвинений стало обыденностью. Так, в конце марта в Кандагаре были взяты под стражу шесть журналистов и работников средств массовой информации. Кроме того, в марте талибы начали запрещать вещание иностранных медиа. Первой под запрет попала британская радиовещательная компания ВВС. Также талибами были запрещены "Голос Америки", немецкая Deutsche Welle и China Global Television Network.



Почему запретили китайский телеканал, совсем не понятно, ведь Китай налаживает активные дружественные отношения с талибами и уже начал инвестировать в их экономику.



Наиболее свободными в Афганистане остаются несколько информационных агентств, которые работают в электронном формате. Они могут позволить себе, например, публиковать информацию о поражениях талибов в боях с антиталибскими вооруженными группировками. Однако очень часто эти медиа вынуждены ссылаться на анонимные источники, чтобы не подвергать опасности тех, кто с ними общается.



Новым этапом репрессий в отношении СМИ стал приговор военного суда в отношении Кадери. Если подобные приговоры станут расхожей практикой в Афганистане, то афганцы будут бояться выражать свои мнения даже в социальных сетях.



Очевидно, что талибам нужна либо похвала в отношении их режима, либо тишина. То есть, буквально тот самый порядок вещей, который они установили во время своего правления с 1996 по 2001 годы в Афганистане.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).



**Название, которое "Талибан" использовал для обозначения политической системы Афганистана во время своего правления в стране с 1996 по 2001 годы и вновь стал использовать после повторного захвата власти в Кабуле в августе 2021 года.



Александр Рыбин Источник - fergana.site

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652697120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы Казахстана и Таджикистана обсудили вопросы водной проблематики

- Премьер-министр РК посетил с рабочей поездкой в Мангистаускую и Актюбинскую области

- О государственном языке

- Об участии Казахстана в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2022г. составил 106%

- О встрече Министров иностранных дел стран Центральной Азии

- Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Карагандинской области

- Азат Перуашев встретился с жителями села Отеген батыр Илийского района Алматинской области

- Казахстан наращивает экспорт в Китай

