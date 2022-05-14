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В Душанбе тайный благотворитель подарил многодетной матери Заррине двухкомнатную квартиру
13:34 16.05.2022

Нигина Аслонова, Asia-Plus

История Заррины, которая с 5 детьми жила в маленькой кибитке, завершилась как в доброй сказке.

В Душанбе невероятная история произошла с многодетной матерью из столичного района Фирдавси, о тяжелой жизни которой "Азия-Плюс" рассказала в своем видеосюжете в начале марта.

Тайный благотворитель по имени Солех – в народе его знают как человека, помогающего нуждающимся, который при этом не показывает лица, подарил двухкомнатную квартиру 38-летней Заррине – матери пятерых детей, трое из которых больны (у двоих из них ДЦП).

Напомним, что она мечтала построить комнатку для своих детей в аварийном доме свекрови, в котором жила в столичном районе Фирдавси по улице А.Каххорова, проспект 165/2.

В этом старом доме из трех маленьких комнат, на стенах которых уже трещины, Заррина с детьми проживала со свекровью и золовкой, у которой тоже есть ребенок. В доме нет ни кухни, ни туалета. Многодетная мама готовила детям еду на улице в холоде. У детей не было возможности мыться хотя бы раз в неделю из-за отсутствия условий и тепла.

Муж Заррины находится на заработках в России, однако, не имея там работы, не может помочь семье. Безработная женщина жила за счет пособий, получаемых на детей и подработок в домах людей.



В беседе с "Азия-Плюс" Заррина сообщила о своей радости. Она уже четвертый день живет в уютной двухкомнатной квартире на 9 км столичного района Шохмансур.

Женщина выразила благодарность всем, кто не остался равнодушен к ее истории.

Заррина отметила, что иметь свой дом, где ее детки могли бы жить в нормальных условиях, было ее мечтою. А сегодня ей посчастливилось оказаться в "сказке с хорошим концом".

Она рассказала, что когда ей позвонили и попросили убрать в одной из квартир, она хотела отказаться, так как здоровье у нее уже слабое, но все же согласилась.

"После уборки меня позвали на улицу, чтобы занести ковер для зала. Я спустилась, а там внизу с ковром стоял этот молодой парень. Я даже не знала, что меня снимают – у них была скрытая камера. И после того, как мне сказали, что квартира, в которой я убралась, является моей, я не поверила. Даже несколько раз переспросила, не обманывают ли меня?", - поделилась женщина своими чувствами.

Многодетная мать также отметила, что ранее знала о своем "благодетеле", видела ролики, на которых он помогает нуждающимся, не показывая свое лицо зрителям.

Заррина говорит, что, по словам самого Солеха, вручившего ей ключи от квартиры, он впервые дарит жилье.

Другим он помогал деньгами и продуктами. Но история Заррины очень поразила его.

Заррина с детьми уже обустроились в новой квартире, теперь ей предстоит привести в порядок документы.

Отметим, что видео на котором женщине подарили квартиру, опубликовано на канале You-Tube Saliheen TV.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652697240


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