Для России и Украины готовили индо-пакистанский сценарий, - А.Носович

15:56 16.05.2022

Украина сломала все подходы России к работе с постсоветским пространством.



Специальная военная операция на Украине меняет всю парадигму политики России на постсоветском пространстве. Украинским направлением невозможно заниматься по "остаточному" принципу. Украина теперь – безусловный приоритет и объект приложения максимальных трудозатрат, которые придется вкладывать десятилетиями. Единица измерения работы по Украине – поколения.



О постсоветском пространстве нужно понимать, что оно не приносит России прибыли. Это планово-убыточное направление российской внешней политики. Внешняя политика может быть очень доходным для страны делом, и по ряду направлений Россия имеет от внешней политики серьезную измеримую прибыль. Развивать международные отношения с Индией, Китаем или крупнейшими странами Латинской Америки - это в первую очередь выгодно. Это миллиардные контракты, инвестиции, импорт в Россию высокотехнологичной продукции и гарантированные рынки сбыта для российского экспорта.



Постсоветское пространство - это принципиально иная ситуация. Ключевое понятие здесь - безопасность. Россия не извлекает сверхприбылей от выстраивания сотрудничества со странами Закавказья или Восточной Европы. Она работает на защищенность своих границ и купирует стратегические угрозы на ближних подступах, которые пытаются создать в соседних странах исполнители стратегии "сдерживания" России.



Такой подход не предполагает "рентабельности" внешней политики. Если учитывать это обстоятельство, становится понятно, почему постсоветскими вопросами Москва зачастую занимается словно нехотя, прилагая минимум затрат для достижения минимально приемлемого результата. Россия ввела в Казахстан войска ОДКБ - и вывела спустя несколько дней, удостоверившись в сохранении там политической стабильности. Поддержала на пике политического кризиса в Беларуси президента Лукашенко - и предоставила ему разбираться со своими проблемами самостоятельно.



Принцип "оптимальный результат при минимальных затратах" использовался и при планировании специальной военной операции на Украине. По приложенным усилиям действия России тянули именно на спецоперацию, но никак не на полноценную войну. Минобороны РФ с 24 февраля развернуло боевые действия низкой интенсивности - малой группой войск против превосходящего в несколько раз по живой силе противника. Ракетные комплексы "Искандер М", мощности Черноморского ВМФ, не говоря уже о гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал" - все это начали использовать даже не на второй неделе боевых действий.



Чем вызвано подобное поведение? Тем, что решение украинского вопроса заведомо не предполагало для РФ ничего, кроме потерь и убытков. Однако Россия была вынуждена на эти убытки пойти, потому что цена бездействия оказывалась в перспективе несоизмеримо выше. Судя по появляющейся сейчас в открытом доступе и, безусловно, известной российскому руководству до 24 февраля информации о биолабораториях США на Украине и тайной ядерной программе Киева, для России и Украины готовили индо-пакистанский сценарий. Враждебный ядерный Пакистан стал непреходящей головной болью для Индии после освобождения от колониального гнета. Самым верным способом сдержать ее рост. Россия имела перспективу обрести такой "Пакистан" на своей границе – с пресловутыми 7-8 минутами "подлетного времени" для Москвы.



Поэтому навязанную России проблему Украины было решено устранить в условиях максимально благоприятной международной конъюнктуры и при минимуме затрат. Что касается конъюнктуры (прежде всего в мировой энергетике), то это отдельный вопрос – как она себя проявляет и еще проявит. Однако спустя месяц после начала спецоперации очевидно, что решить проблему Украины минимумом прилагаемых усилий не получается и не получится. Этого уже не позволила сделать подлинная вторая сторона конфликта - Запад, который навязал России проблему. "Тотальная экономическая война" - тому подтверждение.



Украина слишком велика, слишком важна для дела "сдерживания" России и слишком далеко ушла в процессе превращения в антироссийский плацдарм, чтобы гарантировать России базовые вопросы безопасности, связанные с этой страной, можно было малыми силами. Украина ломает внешнеполитическую парадигму Москвы, согласно которой целесообразно заниматься постсоветским пространством, экономя ресурсы. Украина потребует предельной концентрации сил, если Россия рассчитывает купировать для себя связанные с этой страной угрозы.



Нужна мобилизация и "игра в долгую" как со стороны российского государства, так и со стороны российского общества. Решение проблемы Украины требует всеобъемлющего, комплексного подхода, и нужно исходить из того, что этот процесс растянется на десятилетия. От окончательного решения искоренить для России проблему Чечни в 1999 году до появления чеченских бойцов под Киевом прошло немногим менее четверти века. Украина тоже может дать такой результат, но времени на это уйдет не меньше. А количество прилагаемых усилий сравнительно с Чечней нужно будет умножить на размер Украины.



Александр Носович - главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru.