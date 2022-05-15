Президентом Сомали, после перерыва, вновь избран Хасан Шейх Махамуд

18:20 16.05.2022 Сомали получило старого нового президента

Выборы главы государства прошли под минометные выстрелы

В хронически нестабильной Федеративной Республике Сомали завершился 22-месячный электоральный марафон, который включал в себя и обновление парламента. Поздно вечером в воскресенье на совместном заседании парламента был избран президент страны. Им стал 66-летний экс-президент Сомали Хасан Шейх Махамуд. Он по числу голосов в два раза опередил действующего президента Махамеда Абдуллахи Махамеда. Господин Махамуд - первый президент Сомали, который повторно занял пост главы государства.



Победивший на выборах президента Сомали Хасан Шейх Махмуд (слева) и действующий глава государства Мохамед Абдуллахи Мохамед

Победивший на выборах президента Сомали Хасан Шейх Махмуд (слева) и действующий глава государства Мохамед Абдуллахи Мохамед



Фото: Feisal Omar, Reuters



Победивший на выборах президента Сомали Хасан Шейх Махмуд (слева) и действующий глава государства Мохамед Абдуллахи Мохамед



Фото: Feisal Omar, Reuters



В воскресенье в ангаре аэропорта сомалийской столицы Могадишо, который находится под защитой сил Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС), 329 депутатов нижней и верхней палат федерального парламента выбирали президента страны. Предосторожность с местом голосования оказалась не лишней. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, в том числе введение 33-часового локдауна в столице, неизвестные из минометов обстреляли ангар, где заседали парламентарии. Это произошло сразу после завершения первого тура выборов. Месяцем ранее под обстрел попал парламент. Однако несмотря на сложности, выборы состоялись. По итогам трех туров голосования, состоявшихся в один день, главой государства стал 66-летний экс-президент страны и выходец из клана хавие (основное население Сомали) Хасан Шейх Махамуд. Он уже управлял страной в 2012–2017 годах.



В 1991 году, после падения авторитарного режима Сиада Барре, Сомали пережило гражданскую войну и раздел своей территории между вооруженными клановыми группировками, что привело к распаду государственных институтов. Лишь к 2012 году Сомали обрело международно-признанное правительство. Правда стабильности это не принесло. Страна остается одной из самых бедных и проблемных в регионе. В северной части Сомали расположена непризнанная самопровозглашенная Республика Сомалиленд, в восточной - полуавтономный регион Пунтленд, образованный в 1998 году. Фактически единство Сомали поддерживается лишь системой неформальных и зачастую конфликтных отношений между представителями ведущих кланов и связанных с ними вооруженных структур, ополчений, бизнес-кругов и иностранных партнеров (преимущественно в странах Персидского залива, Турции, Кении и Эфиопии). Значительные территории на юге и в центре страны, стратегически важные коммуникации и дороги контролируют исламисты "Аш-Шабааб".



Полномочия президента Махамеда Абдуллахи Махамеда (более известного в стране и за рубежом по его прозвищу - Фармаджо) закончились еще 8 февраля 2021 года. На фоне политической нестабильности выборы главы государства растянулись на 15 месяцев, но весь электоральный цикл занял 22 месяца.



С избранием президента пришлось подождать до обновления состава парламента - верхней и нижней палат. 54 сенатора выбирают законодательные ассамблеи пяти штатов федерации, а депутатов нижней палаты - специально отобранные делегаты при соблюдении 30% представительства женщин (так и не достигнутого) и консенсусной формулы "4,5". В соответствии с ней четыре основных клана (дир, дарод, хавие, дигил/мирифле) получают равное количество мест в будущем парламенте, а кланы, представляющие меньшинства,- 0,5 места на всех. Таким образом каждый из "главных" кланов имеет в нижней - Народной - палате по 61 месту, а малые кланы в совокупности - 31. Затем на совместном заседании обеих палат избирается глава государства (для получения преимущества кандидату нужно получить как минимум две трети голосов депутатов и сенаторов).



Долгое время политические силы не могли договориться о порядке голосования и составе избирательных коллегий. Кроме того, уже в апреле президент Фармаджо попытался продлить свои полномочия еще на два года, чем спровоцировал политический кризис и затяжное противостояние с оппозицией, обвинившей его в саботаже электорального процесса. Со своей стороны президент и его сторонники в силовых структурах также пытались препятствовать проведению в парламент и в его руководство представителей оппозиции. В итоге страну парализовал конфликт между президентом и премьер-министром Махамедом Хусейном Робле, ответственным за проведение выборов. Этот конфликт расколол силы безопасности и спецслужбы, а также вылился в серию вооруженных столкновений.



Но все же после обновления обеих палат парламента дошла очередь и до президентских выборов.



Баллотироваться выразило желание рекордное для истории Сомали число кандидатов - 39 человек, включая одну женщину - бывшую главу МИД Фавзию Хаджи Адам.



Каждый из них заплатил по $40 тыс. залога за выдвижение своей кандидатуры и заручился поддержкой не менее 20 законодателей, каждый из которых пользуется поддержкой определенных кругов в бизнесе и правительствах разного уровня, а также клановых объединениях.



В субботу число кандидатов сократилось. Два человека отказались от участия в выборах. Во второй тур вышли четыре кандидата: Хасан Шейх Махамуд, президент Фармаджо, глава автономии Пунтленд Саид Абдуллахи Дени и экс-премьер (до 2020 года) Хасан Али Хайре. Причем Саид Абдуллахи Дени в первом туре набрал наибольшее число голосов. Однако уже во втором туре ситуация изменилась. Вперед вырвались господин Махамуд (110 голосов) и действующий президент (83 голоса). В третьем туре разрыв между ними увеличился. Глава государства уступил Хасану Шейху Махамуду (214 против 110 голосов).



Что произошло в Сомали за 60 лет независимости

Таким образом господин Махамуд отыгрался за свое поражение 2017 года, когда он проиграл новичку Фармаджо, и поставил своеобразный рекорд - еще ни одному президенту в истории страны не удавалось добиться переизбрания. При этом цеплявшийся за власть президент Фармаджо признал поражение и пожелал удачи своему преемнику. В свою очередь, господин Махамуд, обращаясь к проигравшему сопернику, примирительно сказал, что жители страны и лидеры "должны идти вперед и никогда - назад и залечить все прошлые обиды".



Выиграв выборы, Хасан Шейх Махамуд, принявший присягу сразу после завершения третьего тура, пообещал превратить Сомали в "мирную страну, живущую в мире с остальными". В отличие от предшественника, которого он, находясь в оппозиции, активно критиковал за авторитарные тенденции и подрыв принципов федерализма, новый президент обещает менее конфронтационный и более консенсусный политический курс. Его избрание, несмотря на комендантский час, было встречено ликованием и салютами.



Тем не менее многие помнят, что в свой прошлый президентский срок ему не удалось ни обуздать коррупцию, ни существенно реформировать и консолидировать государство, ни справиться с главной экзистенциальной угрозой - связанной с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) группировкой "Аш-Шабааб", которая по-прежнему контролирует обширные территории в южных и центральных областях страны.



Впрочем, господин Махамуд достаточно прозорлив, чтобы признавать провалы собственной администрации в 2012–2017 годах. Но от Фармаджо он получил непростое наследство - самая тяжелая за последние 40 лет засуха, угрожающая голодом половине населения страны, дисфункциональные органы власти, парализованные многомесячным политическим кризисом, активизация "Аш-Шабааб". Ему также предстоит привести в порядок законодательство (в первую очередь завершить работу над финальным текстом конституции) и подготовить страну к первым с 1969 года прямым всеобщим выборам.



Алексей Целунов Источник - kommersant.ru

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