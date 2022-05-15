Новым премьер-министром Франции станет Элизабет Борн

21:14 16.05.2022

Новым премьер-министром Франции станет женщина

Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн станет новым премьер-министром страны



Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщает телеканал BFM.



На этом посту она сменит Жана Кастекса, отставку которого 16 мая принял президент Франции Эммануэль Макрон.



Стоит отметить, что Борн станет второй женщиной в истории республики, которая возглавит французский кабмин, пишет НСН.



Ранее сообщалось, что Макрон испытал неприятные ощущения во время встречи с избирателями. В ходе поездки президента в муниципалитете Сержи в регионе Иль-де-Франс в него полетели помидоры.