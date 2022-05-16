Нарендру Моди соблазняют западными ценностями, - В.Скосырев

21:16 16.05.2022

16.05.2022



Цель США – внести раскол в российско-индийские отношения

Владимир Скосырев



Премьер-министра Индии знают на Западе как искусного политика и дипломата.

На этой неделе президент США Джозеф Байден совершит первую после избрания поездку в Азию. В Сеуле и Токио речь пойдет о поддержке Украины и противодействии Китаю. В Японии также состоится саммит Quad – группировки, куда входят США, Япония, Австралия и Индия. Проблема для Вашингтона в том, что Токио и Канберра присоединились к антироссийским санкциям, а Дели сохраняет тесные узы с Москвой в области обороны и закупает нефть у РФ. Байден и его коллеги по блоку ищут новые средства воздействия на Индию.

Как говорит Сатохиро Якимото, эксперт фонда Sasakawa Peace Foundation в США, администрация Байдена затратила много времени на Украину и Европу, но она хочет показать народам Азии и косвенно Китаю, что Азия тоже важна. А Индия – вторая по численности населения после Китая страна мира. Понятно, почему коллективный Запад в последний месяц предпринял беспрецедентные шаги, чтобы побудить Индию повернуться спиной к России.



Газета South China Morning Post пишет, что Япония, которая тоже считает себя частью коллективного Запада, не только присоединилась к рестрикциям, наложенным на Россию, но и попыталась оказать дипломатическое воздействие на Индию. Это было очевидно во время визита японского премьера Фумио Кисиды в Дели в марте. Гость призвал Индию осудить российскую военную операцию и предложил за это вознаграждение в виде японских инвестиций на 42 млрд долл. в ближайшие пять лет. Посул не сработал. В совместном заявлении двух стран говорится о необходимости прекратить огонь, но Россия напрямую не упоминается.



Более деликатно обращались с главой правительства Индии Нарендрой Моди в Европе. Как пишет Financial Times, когда Моди прилетел во Францию, президент Эмманюэль Макрон устроил гостю торжественную встречу у Елисейского дворца и обнял его. А в Берлине в ходе того же европейского турне премьера Индии канцлер Германии Олаф Шольц назвал Моди "суперпартнером". Борис Джонсон, глава правительства Британии, которая когда-то властвовала в Индии, сам прилетел в Дели и, воспользовавшись услугами толмачей-эрудитов, назвал Моди khaas dost – особым другом.



Как подчеркивает орган деловых кругов Британии, Индию посетила и президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Все европейские лидеры заключали двусторонние сделки, рассчитанные на то, чтобы привязать Индию теснее к Западу в роли противовеса Китаю. Но, как говорит Нирупама Рао, бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии, посол в США и Китае, Индия слишком велика и важна для того, чтобы ее можно было спросить: "Вы с нами или против нас?"



"Позиция, которую заняла Индия, помогла ей укрепить свои интересы. Поначалу на Западе раздавалась критика Индии. Но впоследствии западные лидеры стали избегать резких суждений по поводу связей Дели с Москвой. Вместо этого Британия и Франция предложили Индии партнерство в производстве вооружений, чтобы диверсифицировать ее арсенал. ЕС и Лондон также предложили придать ускорение переговорам о свободной торговле", – поясняет Рао.



В Индии, продолжает Financial Times, многие считают Россию самым надежным партнером. Недаром первый премьер Индии Джавахарлал Неру был уверен, что опыт экономических преобразований в Советском Союзе стоит использовать в его стране. Хотя экономические связи Индии с Европой и США стали более значительными, большинство оружия, которым располагают индийские войска, имеет российское происхождение. Это означает, что Индия полагается на Москву в обслуживании и логистике.



В ООН при голосовании по вопросу Украины Индия воздержалась. Она также стремится расширить торговлю с Россией и вопреки рестрикциям, провозглашенным Западом, увеличивает импорт российской нефти, тем более что она продается с дисконтом. Когда западная пресса подняла шум по поводу этих закупок, министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар назвал такие публикации частью враждебной кампании против Дели. Индийские эксперты подчеркивают в связи с этим, что для их страны гораздо более серьезный характер по сравнению с конфликтом в Европе носит угроза для ее территориальной целостности со стороны Китая. Об этом говорит Раджа Мохан, старший сотрудник Института Asia Society Policy.



И все же удастся ли Вашингтону и его близким партнерам повлиять на политику Дели на предстоящей встрече Quad? В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила:"Вряд ли Моди изменит принципиальную точку зрения. Он не пойдет на ослабление контактов с Россией. В то же время он найдет способ избежать и обострения отношений с США".