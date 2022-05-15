|Вы разрушили нашу великую Персидскую империю.... Заметки об Иране, - С.В.Лукьяненко
21:43 16.05.2022
С. В. Лукьяненко о поездке в Иран
- Очень хорошо, что вы прилетели на нашу книжную ярмарку. Я люблю ваши рассказы.
- Вы их читали? А на каком языке?
- На фарси.
- Я не знал, что их издавали.
- Ну у нас же санкции. Мы не можем ничего купить, мы просто издаем.
- Постойте, мы едем по встречке?
- Тут меньше машин.
- Да, я заметил. Но мы же едем по встречке!
- Это европейские предрассудки.
- Зачем тогда вы нарисовали полосы движения?
- Потому что мы любим Европу.
- Но порой ездите по встречке?
- Ну все-таки не настолько любим.
- На самом деле мы обижены на русских.
- За что?
- Вы разрушили нашу великую Персидскую империю.
- Это было давно!
- У нас другая категория времени. Мы до сих пор обижены.
- А вы бы не разрушили Русскую империю?
- Конечно разрушили бы! Но не получилось.
- Жалко, что у вас алкоголь запрещен. Я бы чаще приезжал.
- Мы бы тогда сами редко уезжали. Но знаете, у нас некоторые пьют.
- И что?
- Если это узнают, то их наказывают. Отбирают алкоголь.
- А мы думали, что казнят.
- Ну если очень не повезет, то казнят.
- Женщины у нас ездят в специальной части автобуса. И в специальных вагонах метро. Мужчинам туда нельзя.
- Строго. А женщинам можно в мужские вагоны?
- Можно. В час пик они туда идут, потому что им уступают место.
- Мы, конечно, очень сожалеем, что у вас теперь санкции, даже больше чем у нас. Но если честно, то мы рады.
- Почему?
- Русские будут чаще к нам приезжать. Бизнес. И у нас, переводчиков, будет больше работы.
- Деньги-то в стране есть. Но вкладывать их невыгодно, поэтому они не работают.
- А почему невыгодно?
- Ну вот я утром пошел и купил доллары по 260 000 реалов. А вечером продал по 280 000 реалов. Ну во что их можно вложить, чтобы получать такой процент?
- В каждом иранском городе есть центр - это базар, мечеть и дворец. Базар - для дела, мечеть для души.
- А дворец?
- А чтобы власть за всем этим присматривала.
- Это баранина с косточкой на гриле. Называется шашлык.
- Какое знакомое слово. А это?
- А это баранина на гриле. Называется кебаб.
- В чем разница?
- Без косточки же!
- А у нас все называется шашлык.
- Очень бедный язык.
- Наша народная традиция - пить чай из самовара. Персидское изобретение.
- Самовар?
- Ну да. Бывает на щепках, бывает электрический.
- Это русское изобретение.
- Не верю!
- А что значит самовар?
- Да ничего не значит, просто слово!
- А по русский значит. Сам варит. Само-вар.
- Действительно. Как-то обидно даже. А вот специальная иранская посуда для питья чая из самовара, она называется истакан.
- Как-как?
- Истакан. Самовар и истакан - они всегда вместе используются.
- Скажите, а в русском интернете можно взять ваши книжки бесплатно? Мы бы заплатили, но мы под санкциями, и вы под санкциями.
- Да, к сожалению - можно... Вам написать, где именно?
- Нет-нет, спасибо. Мы знаем. Мы не спрашиваем где, мы спрашиваем можно ли.
- Россию сейчас очень много ругают в интернете. СМИ ужасные вещи про вас пишут.
- Вы знаете, вот никак не ожидал, что в Иране такое доверие к иностранным СМИ.
- Хорошо, что нашего великого поэта Есенина не пустили в Персию.
- Почему?
- Он шалун был. И красивый. А у вас девушки очень красивые.
- Да, наверное, хорошо, что не поехал. У нас как-то не складывается с вашими великими поэтами.
- Со времен Грибоедова?
- Вот, вы же сами все понимаете.
- Почему у вас валюта - реал, а цены пишут в туманах?
- Потому что туман - это десять реалов.
- Знаю. Но я и без того путаюсь в нулях. А тут совсем голова кругом идет.
- Это чтобы не так обидно было платить. Вот мы заплатили за обед миллион, а иначе пришлось бы платить десять.