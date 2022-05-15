Вы разрушили нашу великую Персидскую империю.... Заметки об Иране, - С.В.Лукьяненко

21:43 16.05.2022

С. В. Лукьяненко о поездке в Иран



- Очень хорошо, что вы прилетели на нашу книжную ярмарку. Я люблю ваши рассказы.

- Вы их читали? А на каком языке?

- На фарси.

- Я не знал, что их издавали.

- Ну у нас же санкции. Мы не можем ничего купить, мы просто издаем.



- Постойте, мы едем по встречке?

- Тут меньше машин.

- Да, я заметил. Но мы же едем по встречке!

- Это европейские предрассудки.

- Зачем тогда вы нарисовали полосы движения?

- Потому что мы любим Европу.

- Но порой ездите по встречке?

- Ну все-таки не настолько любим.



- На самом деле мы обижены на русских.

- За что?

- Вы разрушили нашу великую Персидскую империю.

- Это было давно!

- У нас другая категория времени. Мы до сих пор обижены.

- А вы бы не разрушили Русскую империю?

- Конечно разрушили бы! Но не получилось.



- Жалко, что у вас алкоголь запрещен. Я бы чаще приезжал.

- Мы бы тогда сами редко уезжали. Но знаете, у нас некоторые пьют.

- И что?

- Если это узнают, то их наказывают. Отбирают алкоголь.

- А мы думали, что казнят.

- Ну если очень не повезет, то казнят.



- Женщины у нас ездят в специальной части автобуса. И в специальных вагонах метро. Мужчинам туда нельзя.

- Строго. А женщинам можно в мужские вагоны?

- Можно. В час пик они туда идут, потому что им уступают место.



- Мы, конечно, очень сожалеем, что у вас теперь санкции, даже больше чем у нас. Но если честно, то мы рады.

- Почему?

- Русские будут чаще к нам приезжать. Бизнес. И у нас, переводчиков, будет больше работы.



- Деньги-то в стране есть. Но вкладывать их невыгодно, поэтому они не работают.

- А почему невыгодно?

- Ну вот я утром пошел и купил доллары по 260 000 реалов. А вечером продал по 280 000 реалов. Ну во что их можно вложить, чтобы получать такой процент?



- В каждом иранском городе есть центр - это базар, мечеть и дворец. Базар - для дела, мечеть для души.

- А дворец?

- А чтобы власть за всем этим присматривала.



- Это баранина с косточкой на гриле. Называется шашлык.

- Какое знакомое слово. А это?

- А это баранина на гриле. Называется кебаб.

- В чем разница?

- Без косточки же!

- А у нас все называется шашлык.

- Очень бедный язык.



- Наша народная традиция - пить чай из самовара. Персидское изобретение.

- Самовар?

- Ну да. Бывает на щепках, бывает электрический.

- Это русское изобретение.

- Не верю!

- А что значит самовар?

- Да ничего не значит, просто слово!

- А по русский значит. Сам варит. Само-вар.

- Действительно. Как-то обидно даже. А вот специальная иранская посуда для питья чая из самовара, она называется истакан.

- Как-как?

- Истакан. Самовар и истакан - они всегда вместе используются.



- Скажите, а в русском интернете можно взять ваши книжки бесплатно? Мы бы заплатили, но мы под санкциями, и вы под санкциями.

- Да, к сожалению - можно... Вам написать, где именно?

- Нет-нет, спасибо. Мы знаем. Мы не спрашиваем где, мы спрашиваем можно ли.



- Россию сейчас очень много ругают в интернете. СМИ ужасные вещи про вас пишут.

- Вы знаете, вот никак не ожидал, что в Иране такое доверие к иностранным СМИ.



- Хорошо, что нашего великого поэта Есенина не пустили в Персию.

- Почему?

- Он шалун был. И красивый. А у вас девушки очень красивые.

- Да, наверное, хорошо, что не поехал. У нас как-то не складывается с вашими великими поэтами.

- Со времен Грибоедова?

- Вот, вы же сами все понимаете.



- Почему у вас валюта - реал, а цены пишут в туманах?

- Потому что туман - это десять реалов.

- Знаю. Но я и без того путаюсь в нулях. А тут совсем голова кругом идет.

- Это чтобы не так обидно было платить. Вот мы заплатили за обед миллион, а иначе пришлось бы платить десять.