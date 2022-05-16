 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.05.2022
23:01  Три замминистра Кырздравоохранения восстали и просят уволить своего шефа
22:57  Штатный совеник 1-го вице-премьера Киргизии задержан ГКНБ. Оказался шпионом?
22:39  Зеленский выдвинул Турции ультиматум. Но он ничего не получит
21:50  Хватит жевать сопли. РосМИДу нужны жесткие действия в пяти странах, - В.Трухачев
21:43  Вы разрушили нашу великую Персидскую империю.... Заметки об Иране, - С.В.Лукьяненко
21:16  Нарендру Моди соблазняют западными ценностями, - В.Скосырев
21:14  Новым премьер-министром Франции станет Элизабет Борн

18:20  Президентом Сомали, после перерыва, вновь избран Хасан Шейх Махамуд
15:56  Для России и Украины готовили индо-пакистанский сценарий, - А.Носович
13:34  В Душанбе тайный благотворитель подарил многодетной матери Заррине двухкомнатную квартиру
13:32  Как талибы борются со СМИ и журналистами после захвата власти в Афганистане
13:29  "У каждого будет своя плата": что переживают дети, оказавшиеся в зоне конфликта
13:28  Талибы увеличили численность афганской армии до 130 тыс. человек
13:23  ОДКБ - союз "вместе", а не "вопреки", - Сергей Ким
13:22  Узбекистанские партии решили запустить конституционную реформу
12:41  В Бишкеке и Караколе проходят митинги против открытия казино
12:37  Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау
12:32  Талибы сочинют Афганистану новую шариат-конституцию
12:31  "Даже Netflix такого не выдумал": одна схема подорвала основу крипторынка
12:26  Быть или не быть онлайн кредитованию в Казахстане? - А.Бектенова
12:22  Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 3, - Е.Косенко
11:17  Власти Риги сносят Памятник советским воинам-освободителям: издевательски, объявлен сбор средств на "вывоз мусора"
10:26  Владимир Винников: Как дела в США? "Все хорошо, прекрасная маркиза..."
10:20  Валерий Коровин: Образ как оружие
09:40  Казахстан на полгода ввел запрет на вывоз сахара
08:52  МинКазИнформ отключил доступ к 673 интернет-ресурсам. Доверь дуракам цензуру...
07:44  Оппозиция в Таджикистане (кабиристы) заявила о создании "военного крыла"
07:39  Чем Казахстану помешал русский язык? - Полина Беккер
07:32  Москву обвиняют в развязывании зерновой войны, - М.Сергеев
07:29  Контуры будущей Украины. Киев оказался в эпицентре глобальных противоречий, - Сергей Жильцов
07:11  Платить придется. Как грязный воздух убивает кыргызстанцев и что с этим делать, - М.Орлова
07:08  Новая нормальность в свете передела мира. Ненормальность "новой нормальности", - А.Кренгель
Воскресенье, 15.05.2022
21:27  У "АвтоВАЗа" начались проблемы из-за Китая
21:25  Улицу в столице Казахстана назовут в честь скончавшегося президента ОАЭ
21:22  Посылка или бандероль? В машине с логотипом "Кыргыз почтасы" перевозили лошадь
19:54  ГП "Кыргыз туризм" ликвидировано, создан Национальный совет по развитию туризма
18:08  В городе Текели в Казахстане сошел грязевой оползень (видео)
13:48  Талибы опять атаковали таджикскую границу
12:50  Почему терпит неудачу антипутинский крестовый поход Байдена за демократию, - Foreign Policy
12:45  Ошибочный подход Запада к санкциям против России, - Арвинд Субраманьян, Джош Фелман
12:44  Бесплатный спорт в Казахстане оказался недоступным
12:40  П.Густерин: Американский сенатор Рендал Пол как критик агрессивной политики США
07:50  В иранском Хузестане массовые беспорядки из-за повышения цен - есть погибший
07:41  Украинцы в роли "кроликов", - Валерий Мацевич
07:16  В кыргызском Токмаке предпогромный напряг. Создан "штаб дружин"
07:14  "Эфес – 2022". Казахстан проводит совместные военные учения с Турцией
07:10  Национал-либерализм как новая версия конца истории, Св.Князев
06:43  Американский Баффало. Белый террорист расстрелял негров в супермаркете - 10 двухсотых
00:41  Пространство мира или пространство войны? О новом измерении безопасности космической деятельности
00:38  В Вашингтоне готовят России новые пакости, - В.Катасонов
00:37  Виктор Орбан – защитник Европы от Украины
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хватит жевать сопли. РосМИДу нужны жесткие действия в пяти странах, - В.Трухачев
21:50 16.05.2022

МИДу нужны жесткие действия в пяти странах
Вадим Трухачев
политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
16 мая 2022, 09:18
МИД России и российскому дипломатическому корпусу не позавидуешь. Сейчас им крайне тяжело, и они делают все возможное, чтобы отстоять интересы страны в это непростое время. Однако представляется, что порой внешнеполитическое ведомство может вести себя резче и решительнее.

В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва, первой в ЕС и НАТО решившая понизить уровень дипломатических отношений с Россией с посла до поверенного в делах. Причем сделали это литовцы не в один день, а за месяц громко анонсировали свое действие. А накануне этого шага местный Сейм принял постановление, объявившее Россию "террористическим государством".

Собственно говоря, перечислять грубые антироссийские выходки Литвы можно долго. Тут и борьба с памятниками советской эпохи, и фактическая остановка грузового транзита между Калининградской областью и остальной Россией, и вооружение Украины, и постоянные слеты российской несистемной оппозиции в Вильнюсе. По сути, отношений с Литвой у России давно нет, и послу там просто нечего делать. У России уже несколько раз были основания понизить уровень дипотношений. И несколько жаль, что первыми этот шаг сделали прибалты.

Второй в этом списке идет Латвия. Самый свежий повод – решение Сейма, открывающее зеленый свет сносу памятника Воинам-освободителям в Риге и разрушению всех оставшихся подобных монументов. Собственно говоря, процесс демонтажа запустили и до всякого решения латвийских депутатов. И здесь у российского обывателя (да и политолога тоже) возникает законный вопрос. Неужели при подобном надругательстве над памятью павших можно ограничиться просто гневными филиппиками в адрес властей страны?

Собственно говоря, Латвия, как и ее южная соседка, тоже дала бесчисленное количество поводов понизить уровень дипломатических отношений до поверенных в делах. Это можно делать хоть каждое 16 марта, когда в Риге проходит традиционный марш ветеранов латышских дивизий СС и их молодых последователей. Разумеется, официальный представитель МИД Мария Захарова вполне обоснованно назвала латышские власти "вурдалаками". Вопрос в том, чтобы таким "вурдалакам" отвечать не только резкими словами, но и решительным делом.

Самая большая страна, которая дала повод к ответу "наотмашь" – Польша. В последнее время российский посол в Варшаве Сергей Андреев стал подлинным героем, достойным государственной награды, а его поведение во время нападения на него 9 мая выглядело просто образцовым. Само это действо полностью выходило за все рамки дипломатических приличий. Как и то, что в апреле поляки выслали 45 российских дипломатов, а также в нарушение всех возможных дипломатических правил забрали здание, принадлежащее посольству РФ.

Только за последний месяц Польша минимум дважды в неделю давала повод о себе поговорить. То местные военные призовут к атаке на Калининград. То не просто отправят оружие на Украину, но и устроят демонстративные военные учения на своей восточной границе. То в прямом эфире устроят представление по сносу памятников советским воинам, освобождавшим страну. И уже не поддается подсчету то количество раз, когда польские руководители называли Россию "врагом" и "экзистенциальной угрозой".

По большому счету между Россией и Польшей никаких межгосударственных отношений нет уже с 2014 года. Ну максимум – с 2016-го, когда польские власти прекратили упрощенное малое приграничное движение с Калининградской областью. Потому возникает законный вопрос: а достойна ли Польша того, чтобы дипломат такого уровня работал на ее территории? Может, отправить Андреева в Бразилию? Представляется, что там он нужнее, да и португальским языком он прекрасно владеет. А полякам поверенного в делах вполне хватит.

Еще в 2021 году подобный вопрос возник с Чехией. После прошлогоднего скандала российская дипмиссия в Праге почти опустела – как, собственно, и чешская в Москве. Российско-чешские межгосударственные отношения еще прошлой весной фактически перестали существовать. А уж после прихода к власти нынешнего правительства шансы на их восстановление улетучились совсем. Мало того – теперь президент Милош Земан дал согласие на отправку свыше 100 чешских военных для участия в боевых действиях на Украине.

Несмотря на то, что в среднем чешское общество настроено к России не столь враждебно, как прибалтийские или польское, на отношениях это в последнее время никак не отражается. Чехи сделали достаточно для того, чтобы понизить уровень российского представительства. Да и если посмотреть с чисто технической точки зрения – при семи дипломатах послу в Праге просто нет работы. А возможно даже, что работать по совместительству представителем в Чехии может и посол РФ в Словакии.

Пятая страна, давшая повод пересмотреть отношения с ней – Хорватия. "Десант" из местных наемников на Украине оказался одним из самых многочисленных. Вдобавок ко всему в апреле хорваты осуществили массовую высылку российских дипломатов. Как следствие – в Загребе остался только посол и обслуживающий персонал. Ни одного другого дипломата в балканской стране просто не осталось. Может ли посол работать в подобных условиях? Нужен ли он там вообще? Представляется, что хватит поверенного в делах.

Все пять стран – примеры того, что "большая" дипломатия в пяти бывших соцстранах уже бессильна. Тихий и спокойный голос российских послов там никто не хочет слушать, и это очень бросается в глаза российской общественности. И хотя резкие шаги и действия МИД не свойственны по природе, в случае Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Хорватии именно они и будут наиболее оправданными. А для текущих дел хватит поверенного в делах и трех-десяти помощников (в зависимости от размера страны).

Только решительные, демонстративные шаги дадут понять, что разговаривать с нашей страной в таком тоне, который позволяют себе поляки, чехи или литовцы, нельзя.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652727000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы Казахстана и Таджикистана обсудили вопросы водной проблематики
- Премьер-министр РК посетил с рабочей поездкой в Мангистаускую и Актюбинскую области
- О государственном языке
- Об участии Казахстана в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2022г. составил 106%
- О встрече Министров иностранных дел стран Центральной Азии
- Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Карагандинской области
- Азат Перуашев встретился с жителями села Отеген батыр Илийского района Алматинской области
- Казахстан наращивает экспорт в Китай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  