Зеленский выдвинул Турции ультиматум. Но он ничего не получит

22:39 16.05.2022

dikGAZETE

Турция



Зеленский поставил ультиматум Турции?



Зеленский настойчиво требует от туристических стран отказаться от приема россиян и поддержать украинскую экономику, пишет турецкая газета dikGAZETE. По мнению автора статьи, президент Украины не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.



Неясность и путанность смысловых и концептуальных посылов в публичных выступлениях президента Украины Владимира Зеленского в последнее время начинают сбивать с толку.



Довольно трудно понять, чего именно хочет Зеленский и что он использует в качестве средства достижения своих целей.



Очевидно, у него есть и некая скрытая повестка.



В интервью греческому телеканалу "ERT" украинский лидер осудил Турцию и Грецию за то, что они принимают российских туристов.



Более того, похожие высказывания глава украинского государства произнес и в адрес Италии в беседе с итальянским телеканалом "RAI 1".



Зеленский обвиняет три страны в применении двойных стандартов. Он считает, что односторонние подходы, которых придерживаются эти страны по ситуации между Россией и Украиной, а также их нейтральность по отношению к обеим сторонам, невозможны. И в то же время призывает запретить въезд туристам, которые будут отдыхать на "деньги, заработанные на крови".



Вместе с тем Зеленский не видит двойных стандартов в прокачке российского газа через украинскую газотранспортную систему. Не учитывает, что наша страна до пандемии имела серьезный доход от туризма в размере 55 миллиардов долларов.



После пандемии в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении увеличить наши ожидания от туристической отрасли по меньшей мере до 35 миллиардов долларов. Не менее трети этих миллиардов привозят российские туристы.



С другой стороны, в прошлом году Греция заработала на российских туристах более одного миллиарда евро, а итальянцы - более 700 миллионов евро. Учитывая экономический кризис в этих странах, ни Рим, ни Афины не могут отказаться от этого дохода.



Украина села на спину ЕС и требует субсидий на выплату зарплаты бюджетникам. Зеленский запросил у Европейской комиссии срочную финансовую помощь Украине в размере семи миллиардов долларов.



Следует подчеркнуть, что это не разовый транш. Речь идет о перечислении семи миллиардов долларов каждый месяц для выплаты социальных пособий и пенсий гражданам Украины, поскольку другого варианта поддерживать общественную жизнь на Украине нет.



Однако Евросоюз демонстрирует готовность выделять деньги только на военные цели. Ранее ЕС решил направить дополнительно 500 миллионов евро на поставку вооружений, в результате чего общая сумма военной помощи составила 1,5 миллиарда евро.



С другой стороны, мы наблюдаем обострение финансово-экономического кризиса на Украине. У Киева нет денег, чтобы позаботиться о стране. Выделяемых Западом средств недостаточно, а затраты растут день ото дня.



В марте расходы Украины превысили ее доходы на 2,7 миллиарда долларов. Утверждается, что в апреле-мае разница увеличится до пяти-семи миллиардов долларов. В этой связи Зеленский призывает Запад предоставить Киеву финансовую помощь в размере десятков миллиардов долларов, однако запрашиваемые и предлагаемые суммы не совпадают.



США, уже выделившие Украине три миллиарда долларов и одобрившие помощь в размере 13,6 миллиарда долларов, направляют эти средства исключительно на закупку вооружения и военной техники. Иными словами, напрашивается справедливый вывод: "США ведут войну против России с помощью вооружений, которые используют украинцы".



До настоящего времени ни одна страна не сделала шагов в направлении оказания прямой финансовой помощи Украине. Запад не желает выделять деньги на это.



Зеленский осознает, что так не может продолжаться вечно: в конечном итоге последует большой крах и долговое болото, из которого будет трудно выбраться.



В этой связи украинский лидер, выступающий с риторикой о "российских туристах", чтобы повлиять на Турцию, Грецию и Италию, устраивает шоу и откровенно призывает эти туристические страны спонсировать украинскую экономику.



Неизвестно, как для других стран, но для Турции такой сценарий, совершенно очевидно, неприемлем.



Как страна с многовековой государственной традицией мы не боимся вызовов со стороны президента страны, которая уже 31 год лишена государственной традиции.



Такого рода выпадами Зеленский не сможет найти финансовую поддержку ни у нас, ни у других. Государства, которые пытаются получить помощь таким образом, добиваются только неприязни.