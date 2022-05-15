 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.05.2022
23:01  Три замминистра Кырздравоохранения восстали и просят уволить своего шефа
22:57  Штатный совеник 1-го вице-премьера Киргизии задержан ГКНБ. Оказался шпионом?
22:39  Зеленский выдвинул Турции ультиматум. Но он ничего не получит
21:50  Хватит жевать сопли. РосМИДу нужны жесткие действия в пяти странах, - В.Трухачев
21:43  Вы разрушили нашу великую Персидскую империю.... Заметки об Иране, - С.В.Лукьяненко
21:16  Нарендру Моди соблазняют западными ценностями, - В.Скосырев
21:14  Новым премьер-министром Франции станет Элизабет Борн

18:20  Президентом Сомали, после перерыва, вновь избран Хасан Шейх Махамуд
15:56  Для России и Украины готовили индо-пакистанский сценарий, - А.Носович
13:34  В Душанбе тайный благотворитель подарил многодетной матери Заррине двухкомнатную квартиру
13:32  Как талибы борются со СМИ и журналистами после захвата власти в Афганистане
13:29  "У каждого будет своя плата": что переживают дети, оказавшиеся в зоне конфликта
13:28  Талибы увеличили численность афганской армии до 130 тыс. человек
13:23  ОДКБ - союз "вместе", а не "вопреки", - Сергей Ким
13:22  Узбекистанские партии решили запустить конституционную реформу
12:41  В Бишкеке и Караколе проходят митинги против открытия казино
12:37  Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау
12:32  Талибы сочинют Афганистану новую шариат-конституцию
12:31  "Даже Netflix такого не выдумал": одна схема подорвала основу крипторынка
12:26  Быть или не быть онлайн кредитованию в Казахстане? - А.Бектенова
12:22  Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 3, - Е.Косенко
11:17  Власти Риги сносят Памятник советским воинам-освободителям: издевательски, объявлен сбор средств на "вывоз мусора"
10:26  Владимир Винников: Как дела в США? "Все хорошо, прекрасная маркиза..."
10:20  Валерий Коровин: Образ как оружие
09:40  Казахстан на полгода ввел запрет на вывоз сахара
08:52  МинКазИнформ отключил доступ к 673 интернет-ресурсам. Доверь дуракам цензуру...
07:44  Оппозиция в Таджикистане (кабиристы) заявила о создании "военного крыла"
07:39  Чем Казахстану помешал русский язык? - Полина Беккер
07:32  Москву обвиняют в развязывании зерновой войны, - М.Сергеев
07:29  Контуры будущей Украины. Киев оказался в эпицентре глобальных противоречий, - Сергей Жильцов
07:11  Платить придется. Как грязный воздух убивает кыргызстанцев и что с этим делать, - М.Орлова
07:08  Новая нормальность в свете передела мира. Ненормальность "новой нормальности", - А.Кренгель
Воскресенье, 15.05.2022
21:27  У "АвтоВАЗа" начались проблемы из-за Китая
21:25  Улицу в столице Казахстана назовут в честь скончавшегося президента ОАЭ
21:22  Посылка или бандероль? В машине с логотипом "Кыргыз почтасы" перевозили лошадь
19:54  ГП "Кыргыз туризм" ликвидировано, создан Национальный совет по развитию туризма
18:08  В городе Текели в Казахстане сошел грязевой оползень (видео)
13:48  Талибы опять атаковали таджикскую границу
12:50  Почему терпит неудачу антипутинский крестовый поход Байдена за демократию, - Foreign Policy
12:45  Ошибочный подход Запада к санкциям против России, - Арвинд Субраманьян, Джош Фелман
12:44  Бесплатный спорт в Казахстане оказался недоступным
12:40  П.Густерин: Американский сенатор Рендал Пол как критик агрессивной политики США
07:50  В иранском Хузестане массовые беспорядки из-за повышения цен - есть погибший
07:41  Украинцы в роли "кроликов", - Валерий Мацевич
07:16  В кыргызском Токмаке предпогромный напряг. Создан "штаб дружин"
07:14  "Эфес – 2022". Казахстан проводит совместные военные учения с Турцией
07:10  Национал-либерализм как новая версия конца истории, Св.Князев
06:43  Американский Баффало. Белый террорист расстрелял негров в супермаркете - 10 двухсотых
00:41  Пространство мира или пространство войны? О новом измерении безопасности космической деятельности
00:38  В Вашингтоне готовят России новые пакости, - В.Катасонов
00:37  Виктор Орбан – защитник Европы от Украины
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зеленский выдвинул Турции ультиматум. Но он ничего не получит
22:39 16.05.2022

dikGAZETE
Турция

Зеленский поставил ультиматум Турции?

Зеленский настойчиво требует от туристических стран отказаться от приема россиян и поддержать украинскую экономику, пишет турецкая газета dikGAZETE. По мнению автора статьи, президент Украины не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.

Неясность и путанность смысловых и концептуальных посылов в публичных выступлениях президента Украины Владимира Зеленского в последнее время начинают сбивать с толку.

Довольно трудно понять, чего именно хочет Зеленский и что он использует в качестве средства достижения своих целей.

Очевидно, у него есть и некая скрытая повестка.

В интервью греческому телеканалу "ERT" украинский лидер осудил Турцию и Грецию за то, что они принимают российских туристов.

Более того, похожие высказывания глава украинского государства произнес и в адрес Италии в беседе с итальянским телеканалом "RAI 1".

Зеленский обвиняет три страны в применении двойных стандартов. Он считает, что односторонние подходы, которых придерживаются эти страны по ситуации между Россией и Украиной, а также их нейтральность по отношению к обеим сторонам, невозможны. И в то же время призывает запретить въезд туристам, которые будут отдыхать на "деньги, заработанные на крови".

Вместе с тем Зеленский не видит двойных стандартов в прокачке российского газа через украинскую газотранспортную систему. Не учитывает, что наша страна до пандемии имела серьезный доход от туризма в размере 55 миллиардов долларов.

После пандемии в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении увеличить наши ожидания от туристической отрасли по меньшей мере до 35 миллиардов долларов. Не менее трети этих миллиардов привозят российские туристы.

С другой стороны, в прошлом году Греция заработала на российских туристах более одного миллиарда евро, а итальянцы - более 700 миллионов евро. Учитывая экономический кризис в этих странах, ни Рим, ни Афины не могут отказаться от этого дохода.

Украина села на спину ЕС и требует субсидий на выплату зарплаты бюджетникам. Зеленский запросил у Европейской комиссии срочную финансовую помощь Украине в размере семи миллиардов долларов.

Следует подчеркнуть, что это не разовый транш. Речь идет о перечислении семи миллиардов долларов каждый месяц для выплаты социальных пособий и пенсий гражданам Украины, поскольку другого варианта поддерживать общественную жизнь на Украине нет.

Однако Евросоюз демонстрирует готовность выделять деньги только на военные цели. Ранее ЕС решил направить дополнительно 500 миллионов евро на поставку вооружений, в результате чего общая сумма военной помощи составила 1,5 миллиарда евро.

С другой стороны, мы наблюдаем обострение финансово-экономического кризиса на Украине. У Киева нет денег, чтобы позаботиться о стране. Выделяемых Западом средств недостаточно, а затраты растут день ото дня.

В марте расходы Украины превысили ее доходы на 2,7 миллиарда долларов. Утверждается, что в апреле-мае разница увеличится до пяти-семи миллиардов долларов. В этой связи Зеленский призывает Запад предоставить Киеву финансовую помощь в размере десятков миллиардов долларов, однако запрашиваемые и предлагаемые суммы не совпадают.

США, уже выделившие Украине три миллиарда долларов и одобрившие помощь в размере 13,6 миллиарда долларов, направляют эти средства исключительно на закупку вооружения и военной техники. Иными словами, напрашивается справедливый вывод: "США ведут войну против России с помощью вооружений, которые используют украинцы".

До настоящего времени ни одна страна не сделала шагов в направлении оказания прямой финансовой помощи Украине. Запад не желает выделять деньги на это.

Зеленский осознает, что так не может продолжаться вечно: в конечном итоге последует большой крах и долговое болото, из которого будет трудно выбраться.

В этой связи украинский лидер, выступающий с риторикой о "российских туристах", чтобы повлиять на Турцию, Грецию и Италию, устраивает шоу и откровенно призывает эти туристические страны спонсировать украинскую экономику.

Неизвестно, как для других стран, но для Турции такой сценарий, совершенно очевидно, неприемлем.

Как страна с многовековой государственной традицией мы не боимся вызовов со стороны президента страны, которая уже 31 год лишена государственной традиции.

Такого рода выпадами Зеленский не сможет найти финансовую поддержку ни у нас, ни у других. Государства, которые пытаются получить помощь таким образом, добиваются только неприязни.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652729940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы Казахстана и Таджикистана обсудили вопросы водной проблематики
- Премьер-министр РК посетил с рабочей поездкой в Мангистаускую и Актюбинскую области
- О государственном языке
- Об участии Казахстана в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2022г. составил 106%
- О встрече Министров иностранных дел стран Центральной Азии
- Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Карагандинской области
- Азат Перуашев встретился с жителями села Отеген батыр Илийского района Алматинской области
- Казахстан наращивает экспорт в Китай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  