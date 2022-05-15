Штатный совеник 1-го вице-премьера Киргизии задержан ГКНБ. Оказался шпионом?

22:57 16.05.2022

Сегодняшняя новость и для меня стала неожиданным неприятным событием, сказал первый заместитель председателя Кабинета министров Арзыбек Кожошев на своей странице в соцсетях, комментируя задержание своего советника.



"Я нахожусь в неловком положении с того момента, как узнал о задержании моего советника. Честно говоря, когда его назначали моим советником, я хорошо его изучал, расспрашивал о нем. Но, к сожалению, случились такие вещи", - пояснил он.



Кожошев сообщил, что освободил от должности своего советника.



"Гражданин, которого 14 мая задержал ГКНБ, был назначен моим советником 26 апреля. Как я уже сказал, во время его назначения негативной информации о нем не было. Учитывая произошедшее, я принял решение освободить его от должности.



Как стало известно, возбужденное дело произошло в 2016 году. Просьба не распространять разностороннюю информацию, связав прошлое с настоящим. Это дело не имеет никакого отношения ни к моей деятельности, ни к деятельности Кабинету министров. Прошу прощения за неудобства. На каких должностях я бы ни работал раньше, я работаю чисто для народа", - рассказал Кожошев.

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