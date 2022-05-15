 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Три замминистра Кырздравоохранения восстали и просят уволить своего шефа
23:01 16.05.2022

Три замминистра здравоохранения просят освободить Алымкадыра Бейшеналиева от должности

Продолжение: Они некомпетентны, - министр Алымкадыр Бейшеналиев о требовании своих заместителей Предыстория: "Меня хотят подставить". Глава Минздрава заявил, что сотрудники ГКНБ задержали и допросили его в аэропорту при вылете в Германию
"Здоровье" (АКИpress) - Заместители министра здравоохранения сделали обращение к президенту Садыру Жапарова, председателю Кабмина Акылбеку Жапарову, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.

В пресс-конференции приняли участие три замминистра - Жапаркул Ташиев, Жалалидин Рахматуллаев, Улук-Бек Бектурганов и начальники управлений ведомства.

Жапаркул Ташиев сообщил, что выступающие просят рассмотреть руководство страны вопрос об освобождении от должности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

По его словам, в последнее время выходит много информации относительно министра.

"Как вы знаете, очень много негативной информации распространяется про наше ведомство. Некоторые из них являются ложью, большая часть является правдой. Я обращаюсь к руководителям нашей страны - Садыру Жапарову и Акылбеку Жапарову. Что только не происходило в министерстве? Много чего терпели. Госслужащий не должен делать то, что он делал. Очень много недовольных и сами об этом скажут. Мы обеспокоены поведением министра. Он угрожает, когда ему отвечают. Говорит, что до дома не дойдет", - рассказал Жапаркул Ташиев.

Источник - zdorovie.akipress.org
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