Президенту Ирана не простили подорожания продуктов, - И.Субботин

00:24 17.05.2022

Госдеп США заявил о законном праве манифестантов на антиправительственные выступления

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

16 мая 22



Протесты в Иране, спровоцированные резким ростом цен на продовольствие, привлекли внимание администрации президента США Джозефа Байдена. Общественное недовольство в связи с подорожанием базовых продуктов питания вынуждает администрацию президента Эбрахима Раиси прибегать к ограниченным корректирующим мерам, однако они не добавляют спокойствия: требования участников уличных акций уже приобрели политический характер.



Поддержку участникам манифестаций выразил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. "Храбрые иранские протестующие отстаивают свои права, – заявил дипломат. – Иранский народ имеет право требовать от своего правительства подотчетности.



Мы поддерживаем их право на мирные собрания и свободу самовыражения онлайн и офлайн без опасений насилия и мести". В то же время официальные лица администрации Байдена дали понять, что готовы продолжить в Вене опосредованные переговоры с иранской стороной о восстановлении "ядерной сделки", пауза в которых была взята после принципиальных разногласий между Вашингтоном и Тегераном по поводу исключения из американских черных списков Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – влиятельной военно-политической структуры.



Причиной расширяющей масштабы протестной активности стало решение властей Ирана отменить субсидии на импортируемую пшеницу. Это привело к росту стоимости продуктов питания на основе муки на 300%. Правительство также повысило цены на некоторые товары первой необходимости, такие как растительное масло и молочные продукты. Ситуацию усугубил и ажиотажный спрос. После того как власти объявили о мерах по ценовой корректировке, население, опасаясь еще большего подорожания, бросилось закупать продукты питания впрок.



Тегеран попытался объяснить ситуацию внешними факторами. Так, министр сельского хозяйства Исламской Республики Джавад Садатинежад заявил, что в подорожании виноват кризис продовольственного снабжения, возникший из-за событий в Украине. Кроме того, он заявил, что некая соседняя страна, которая столкнулась с нехваткой 3 млн т пшеницы, намеревалась "контрабандно вывезти" эту продукцию из Ирана. Садатинежад указал на то, что Тегеран "физически не может остановить" контрабандистов, поэтому у него не осталось другого выбора, кроме как поднять цены, чтобы ограничить экономическую выгоду от контрабанды.



Несмотря на то что ряд изданий консервативного толка попытался возложить вину за ценовой кризис на последствия курса администрации предыдущего президента Ирана Хасана Рухани, который представлял реформистскую группу влияния и выступал за налаживание прагматичных отношений с Западом, действующему главе исполнительной власти, который находится в лагере "ястребов", избежать атак не удалось. Газета "Джомхури-е-Ислами", традиционно отстаивающая интересы консервативных кругов, открыто призвала Раиси "набраться смелости и уйти в отставку, потому что стало ясно, что он не может решить проблемы страны".



Общественный резонанс заставил Раиси выступить 9 мая с обращением к нации. Президент Ирана уверил, что не будет уклоняться от принятия "жестких решений", и призвал население "не паниковать". Он пообещал, что вскоре властями будут выпущены электронные талоны, а в течение следующих двух месяцев для сдерживания последствий повышения цен нуждающимся будет выделено специальное пособие, размер которого варьируется в пределах от 10 до 13 долл.



Однако население, по-видимому, такие меры не успокоили. Протесты охватили множество провинций и привели к столкновениям с правоохранителями. Есть сообщения о погибших. Независимые мониторинговые группы сообщают о перебоях с интернетом в некоторых районах, что, вероятно, отражает желание аппарата безопасности лишить протестующих средств коммуникации. По словам очевидцев, местные силы безопасности пускают в ход дубинки и слезоточивый газ, а также в ряде случаев делают предупредительные выстрелы.



Общенациональные акции потрясали Иран в 2017, 2019 и 2021 годах. В каждом случае конкретные социально-экономические лозунги быстро перерастали в призывы к демонтажу действующей политической системы. Нынешние манифестации не стали исключением. Появившиеся в социальных сетях видеоролики показывают, что демонстранты сжигают изображения с фактическим руководителем страны, великим аятоллой Али Хаменеи.



Для Раиси ситуация актуализирует продолжение переговоров о восстановлении "ядерной сделки" в Вене. Их успех мог бы привести к выходу Ирана из-под международных санкций и частичному возрождению экономики. Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, текст соглашения почти готов к принятию. "Все, что требуется с точки зрения дошлифования самого документа, может быть сделано буквально в течение нескольких дней, – отметил дипломат. – Остающиеся проблемы – политические, они не связаны с доработкой текста".



Как заметил в разговоре с "НГ" проживающий в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, вопрос цен на продукты – это "вотчина консерваторов", которых представляет Раиси. "Они больше выступают в интересах бедного и угнетенного электората, – обратил внимание аналитик. – А сейчас протестует именно этот бедный и угнетенный электорат". Так что, по словам собеседника "НГ", определенное беспокойство у Раиси и у консервативных политиков должно наблюдаться.



В том, что касается ядерных переговоров, серьезных изменений ждать не стоит, отмечает Смагин. "Раиси показал: он хорошо понимает, что иранская экономика переживает не лучшие времена и что снятие санкций в той или иной степени необходимо, – заявил эксперт. – Нынешний рост цен на продукты – это дополнительное подспорье, чтобы продолжать эту линию". Тем не менее Раиси вряд ли сможет отказаться от базовых требований на венских переговорах с учетом своей консервативной специфики и представлений его политического лагеря о том, каким должен быть финал дипломатического марафона, подытожил Смагин.



16 мая 22