Бутин биздин. Известный каз-бизнес-прохиндей Булат Абилов создал партию Bizdin Tandau

00:27 17.05.2022

По словам Абилова, с событий Кровавого января никаких политических, экономических и социальных изменений не произошло, в связи с чем он принял решение о создании собственной политической партии.



"Поэтому мы заявляем сегодня о создании политической партии Bizdin Tandau. Хотим сказать, что это наш выбор. Выбор за демократию, свободу, справедливость", – заявил на пресс-конференции оппозиционный политик и общественный деятель Булат Абилов.



Пресс-конференция состоялась 16 мая, хотя ее планировали провести четырьмя днями ранее. Однако 12 мая руководство отеля Sadu Hotel отказало Абилову в проведении мероприятия. Оппозиционный политик Булат Абилов сообщил редакции Orda.kz, что с договоренностями все было в порядке, а на отель оказали давление "сверху".



"Мы обо всем договорились еще до праздников. Вчера вечером там были, все было хорошо", – сообщал Абилов.



На вопрос о том, думает ли он, что отказ в проведении мероприятия связан с требованием властей, политик ответил: "Абсолютно".



В планах партии Bizdin Tandau: ликвидировать фонд "Самрук-Казына", вывести Казахстан из членства в ЕАЭС и ОДКБ, инициировать референдум по переименованию страны и столицы – Қазақия и Алаш-Орда соответственно, расследовать события голодомора в 1930-х годах, декабрьские события 1986-го, события в Жанаозене в 2011 году, события Кровавого января и политические убийства Заманбека Нуркадилова и Алтынбека Сарсенбаева.



Сама партия сейчас находится на раннем этапе регистрации. Для подачи заявки в Минюст Булат Абилов и его соратники должны набрать 1000 подписей, после чего планируют провести первый съезд партии.



В конференции также приняли участие брат погибшего политика Алтынбека Сарсенбаева Рысбек Сарсенбай, художник Олжас Мухамеди, активистка Бэлла Орынбетова, бизнес-тренер Бахыт Жумакаева и экс-ректор Казну имени Сатпаева Искандер Бейсембетов.