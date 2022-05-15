Задержаны топ-менеджеры, но почему не трогают главную "мусорную королеву" Казахстана - Алию Назарбаеву?

00:29 17.05.2022 Мария Горбоконенко



Почему арестовали менеджеров Оператора РОП, а его владелец – секретарь Алии Назарбаевой на свободе?



На протяжении нескольких месяцев Антикоррупционная служба Казахстана ведет расследование фактов хищения средств в компании по утилизации отходов. Некоторые бывшие сотрудники уже находятся в СИЗО, часть из них даже не входит в число топ-менеджеров, однако по-прежнему остаются на свободе владельцы ТОО "Оператор РОП" и руководители завода по утилизации старого транспорта.



В 2016 году в Казахстане сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией всех отходов стала заниматься компания "Оператор РОП". Столь серьезную статью доходов отдали младшей дочери Елбасы Алие Назарбаевой. Монополию за компанией закрепили постановлением правительства страны, определив ее оператором расширенных обязательств производителей (импортеров).



У истоков компании стояла единственный учредитель Алия Назарбаева. Она основала ТОО "Оператор РОП" 30 ноября 2015 года. Спустя несколько месяцев новыми учредителями стали Шнар Муктарова и ТОО "Eco Waste Solutions", единственным владельцем которой также является Муктарова.



Новым управляющим детища Алии Назарбаевой не мог стать человек с улицы. Зачастую представители элиты отдают предприятие в руки доверенных лиц, на которых можно положиться. Так произошло и в этот раз.



По информации источника Orda.kz, Шнар Муктарова работала секретарем младшей дочери первого президента Казахстана до того, как стала единственным официальным владельцем "Оператора РОП".



27 мая 2016 года Рустам Темирбек покинул кресло директора компании. Его заняла Свитлана Коротенко, так ее имя записано в документах компании. В конце мая 2020 года пост руководителя перешел к Медету Курмангалиеву.



Уголовные дела по "Оператору РОП"



11 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация. В качестве примера он привел европейские страны.



После продолжительного недовольства казахстанского народа по поводу завышенного размера утилизационного платежа и по поручению главы государства постановлением правительства от 18 января 2022 года №20 "О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и принятии доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью "Оператор РОП" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения" принимается предложение ТОО "Ecowaste Solution" и Муктаровой Шнар Уралгазыновны о передаче в республиканскую собственность 100 (сто) процентов доли участия в уставном капитале ТОО "Оператор РОП" по договору дарения.



После чего функции по надзору за утильсбором перешли в АО "Жасыл даму".



Буквально через пару недель стало известно, что Антикор провел расследование и выявил хищения в компании младшей дочери Елбасы. Первыми задержали вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и директора предприятия Медета Кумаргалиева. Оба пытались покинуть Казахстан.



Следом арестовали и бывшего гендиректора утилизационной компании Свитлану Коротенко. По данным Агентства по противодействию коррупции, ее подозревают в хищении более 20 млрд тенге в период с 2016-го по 2021 год. В ведомстве считают, что бывшее руководство "Оператора РОП" устанавливало завышенную стоимость утилизации транспортных средств.



Когда Коротенко приступила к своим обязанностям, она взяла себе в помощники трех управляющих директоров. За производственную часть отвечал Сергей Юрча. По данным сайта АО "Жасыл даму", он все еще числится в штате. Но источник Orda.kz уверяет, что Юрча давно работает за рубежом.



Управляющим директором по юридическим вопросам на тот момент был Ерлан Бузурбаев. Он отвечал за выработку стратегии "Оператора РОП" и курировал инвестиционную политику компании в сфере создания единой системы управления отходами в Казахстане, а также стимулирования производства экологически чистых транспортных средств.



Финансовым директором назначили Рустама Темирбека. В компании он трудился до ноября 2019 года. Темирбек контролировал правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, а также бухгалтерию. В состав правления компании он, как и другие управляющие директора, не входил.



Сейчас Антикоррупционная служба проверяет деятельность "Оператора РОП" в период с 2016-го по 2019 год и с 2019-го по настоящее время.



Арест на два месяца за отказ давать показания



О том, что начались массовые задержания, Рустам Темирбек узнал из СМИ. Он успокоил своих родственников, сообщив, что к его персоне эти события не имеют никакого отношения.



"Конечно же, мы читали в СМИ о задержаниях руководства ТОО "Оператор РОП". Сын на тот момент уже несколько лет как не работал в компании и занимался другой работой, не связанной с данной компанией. Рустам рассказал, что это его не касается, к хищениям он не причастен. Поэтому для нас стало шоком, когда его арестовали на два месяца", – рассказал отец Рустама Темирбек Уракбаев.



Рустам Темирбек узнал, что в отношении него есть запрет на выезд в аэропорту столицы, когда вернулся из отпуска, который проводил за границей вместе с женой и дочерью. Проблем на таможенном контроле ни у Темирбека, ни у его семьи не возникло. Годовалая дочь Темирбека на период отпуска оставалась у родителей супруги в Казахстане. Домой они вернулись 23 февраля.



Темирбек, не раздумывая, поехал в Агентство по противодействию коррупции, чтобы выяснить причину запрета в отношении него. Тогда состоялся его первый допрос. 5 марта его вновь вызвали, а спустя 25 дней задержали. Через сутки Темирбека арестовали. Меру пресечения санкционировал специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана.



"30 марта Рустама пригласили на допрос, а в итоге задержали, потому что сын отказался давать показания против себя. Уже через день состоялся суд, который длился всего 10 минут, и принял решение не в нашу пользу. Очень странно, что обоснованием для ареста стало предположение, что Рустам под тяжестью обвинения может скрыться от органов следствия и суда или оказать давление на свидетелей в целях воспрепятствования досудебному расследованию. Как такое может быть? Здесь у него жена, малолетние дети и пожилые родители. Он не скрывался, приходил на все допросы, но его все равно арестовали на два месяца, чтобы выбить показания и оказать моральное давление", – объяснил Темирбек Уракбаев.



Семья Рустама Темирбека в качестве залога предложила квартиру в Алматы, оценочная стоимость которой составила 93 млн тенге.



"Дочь подготовила все документы: договор дарения на квартиру, оценку и справки. Адвокат сына направила жалобу в судебную коллегию по уголовным делам суда Нур-Султана о незаконности и отмене постановления об аресте на два месяца. Содержание под стражей до суда должно быть исключением, но в итоге судья даже не рассмотрел ни домашний арест, ни залог. Хотя согласно статье 145 УПК залог и сумма определяются только с санкции следственного судьи или по постановлению суда. Примечательно, что другие следственные арестованные действительно пытались скрыться от следствия и суда, тогда как мой сын таких попыток вовсе не предпринимал. И в этой части у следствия таких доказательств не имелось и не имеется", – сообщил отец арестованного Темирбека.



Руслан Темирбек написал письмо уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, в котором он заявил о незаконности применения в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. В своем обращении он также указывает на то, что эта мера пресечения не имеет достаточных оснований и воспринимается как способ оказать на него давление со стороны сотрудников Антикора.



Хищение 14 млрд тенге на заводе по утилизации автомобилей



В декабре 2017 года в Караганде с участием Нурсултана Назарбаева открыли единственный в Центрально-Азиатском регионе завод по утилизации старых автомобилей. Собранные со всего Казахстана спрессованные брикеты на предприятии RecyclingCompany превращались в чугун, сталь, алюминий и сплавы цветных металлов.



В том же году компанию признали лучшим инновационным проектом на ежегодной премии "Алтын сапа". Елбасы лично наградил генерального директора Александра Рябинина.



Но прошло всего несколько лет, и лучший инновационный проект превратился в завод, руководство которого подозревают в многомиллиардных хищениях. Предприятие сейчас принадлежит частной компании Green Future Management Ltd, владельцем которой выступает Максат Мырзатай. После череды арестов сотрудников "Оператора РОП" у карагандинского завода поменялся директор. 1 февраля место руководителя занял Нурлыбек Азимбаев.



По оценкам Антикора, на счета предприятия RecyclingCompany незаконно перевели около 14 млрд тенге. По версии следствия, это сделали экс-гендиректор "Оператора РОП" Свитлана Коротенко, управляющий директор Рустам Темирбек и бывший гендиректор карагандинского завода Александр Рябинин.



Следствие полагает, что сотрудники "Оператора РОП" заключили договор с заводом и якобы искусственно завысили цену за утилизацию одной единицы вышедших из эксплуатации транспортных средств в размере 123 000 тенге.



"Антикоррупционная служба в своих подозрениях ссылается на заключение специалиста Олега Якунина, который определил цену за утилизацию одной единицы вышедшего из эксплуатации транспортного средства в размере 955 тенге. Но как такое возможно? Базовую ставку платы за утилизацию машин и сельхозтехники утверждали приказом министра энергетики. Она составила 50 МРП и менялась ежегодно в зависимости роста МРП. В 2017 году она составила 113 450 тенге, спустя год была 120 250 тенге, а в 2019 году – 126 250 тенге. Если уполномоченный орган сам определил такую цену, то о какой завышенной стоимости утилизации транспортных средств идет речь? Кроме того, Антикор не берет в расчет, что у "Оператора РОП" были свои внутренние правила проведения закупок товаров, работ и услуг, на основании которых заключен договор. Кроме того, у предприятия нет нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы ценообразования за утилизацию старых машин", – заявил Темирбек Уракбаев.



Но если утилизация одной старой машины не превышает тысячи тенге, как указывает специалист Антикора, то почему в Минэнерго утвердили ставки на уровне 50 МРП?



Стоит отметить, что ни Александра Рябинина, ни его заместителя Азымжана Оспана не задерживали. Они остаются на свободе, в то время как бывший управляющий директор по финансам Рустам Темирбек уже полтора месяца находится в СИЗО.



"Насколько мне известно, Рябинин и его заместитель дают показания против моего сына и Коротенко. Подозрение Антикора строится на словах двух человек, которые руководили самостоятельным юридическим лицом – заводом, занимающимся непосредственно утилизацией транспортных средств. Если речь идет о хищении, то логично же, что именно эти руководители могли похитить со своего же завода денежные средства в особо крупном размере, ведь как это могли сделать другие лица, не работающие на заводе? Однако при этом до настоящего времени эти люди являются свидетелями, имеющими право на защиту, и остаются на свободе", – удивляется Темирбек Уракбаев.



Выходит, что пока одни отказываются давать показания против себя, другие остаются на свободе. Но разве закон не един для всех? Почему Рябинин и Оспан могут беспрепятственно передвигаться по стране и миру, а обычный исполнитель, на попечении которого семья и родители-пенсионеры, водворен в СИЗО? Возникает также резонный вопрос, почему не арестовали владелицу и бывшую помощницу Алии Назарбаевой Шнар Муктарову? Источник - orda.kz

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