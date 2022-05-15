Саммит ОДКБ в Москве: вода в ступе

00:32 17.05.2022

В одной лодке с Россией

Политолог Александр Баунов - об отношениях Москвы и других членов ОДКБ



В Москве в понедельник состоялся первый после начала военной спецоперации саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - и конечно, Украина стала первой темой для разговора. Второй - санкции. Вряд ли Москве удалось бы получить какое-то солидарное заявление с однозначным одобрением российской операции. Но Москва не могла не давить на союзников с тем, чтобы они определились, на чьей они стороне.



В каком-то смысле они уже определились. Факт пребывания в ОДКБ уже делает государства союзниками. Никто, несмотря на недовольство в ряде правительств действиями России, не покинул союз. Все понимают, что цена выхода может быть высокой, и вопрос о выходе никто всерьез не рассматривает. Пока России этого достаточно.



Выход из союза или даже недовольство пребыванием в нем увеличивает, а не уменьшает опасности, ведь Украина пострадала именно потому, что она не союзник и не хотела стать союзником, а хотела быть союзником совершенно других сил - "другом моего врага". В этом отношении страны ОДКБ, хоть и испытывают беспокойство, видя, что российская власть ведет себя не вполне рационально, понимают: Россия - опасный сосед прежде всего не для них, а для тех, кто не хочет входить в ее интеграционные проекты и стремится в альтернативные проекты. Вот для них в первую очередь Москва является источником угрозы. РФ ведь самой нужно показать, что есть разница между статусом противника и статусом союзника, поэтому понятно, что на союзников она нападать не будет. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать всем остальным: быть союзником России - безопасно, а вот противником - ровно наоборот.



Может ли случиться так, что власти РФ используют разрывы украинских снарядов в Брянской и Белгородской областях, чтобы привлечь страны ОДКБ к каким-то активным военным действиям? Ведь это можно трактовать как угрозу безопасности одной из стран-членов ОДКБ. Это тяжелый вопрос для российского президента Владимира Путина. И ответ на него скорее отрицательный.



Это как с мобилизацией: когда вы объявляете мобилизацию, то показываете, что у вашей профессиональной армии недостаточно сил и поэтому вам приходится забирать гражданских на войну. Это не очень хороший сигнал всем остальным.



То же самое в отношении членов ОДКБ: можно мобилизовать союзников, но это будет плохой сигнал - значит, России не хватает своей армии. Кроме того, Россия в этом союзе, очевидно, собиралась выступать и воспринималась как экспортер безопасности и военной силы, а не наоборот. Если наоборот - союз теряет смысл.



Пространство для маневра у стран ОДКБ, чтобы избежать вовлечения в конфликт или хотя бы на словах не поддерживать Россию, есть. Ведь, например, даже Китай, чья поддержка так разрекламирована российскими спикерами, открыто не выступил за военную операцию. Он придерживается позиции критического по отношению к Западу нейтралитета, выражает сожаление, что все дошло до такой точки, выступает за приверженность принципу территориальной целостности государств и решение конфликтов мирным путем. И утверждает, что есть западная вина в том, что дело дошло до вооруженного конфликта.



Вряд ли от союзников по ОДКБ ждут больше такого общего признания, что ответственность лежит не только на России. Никто не будет требовать солидарной поддержки военной кампании, это просто недостижимо.



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Союзники нужны России скорее как экономическое подспорье. Союзники по ОДКБ - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), они находятся в общем рынке, где Россия и Белоруссия под санкциями, а остальные нет. Главная озабоченность в странах ЕАЭС и ОДКБ сейчас - это не угроза нападения России, а вторичные санкции со стороны Запада. Ведь эти государства сейчас находятся в одной экономической лодке со страной-участницей экономической войны. Здесь им нужно найти какой-то путь, чтобы и не потерять российский рынок, и при этом не попасть под санкции.



Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы у нее были дополнительные каналы для импорта и чтобы союзники не разбежались. Но есть момент, который может быть предметом тревоги для союзников: России в каком-то смысле выгодно, если бы эти страны попали под санкции. Есть такая развилка для Москвы, где определенная выгода существует при обоих исходах. Если союзники не под санкциями, они спокойнее себя чувствуют и их можно использовать как источники неофициального импорта или в качестве посредников для инвестиций. А с другой стороны, если они попадут под санкции, то это сработает на сплочение союзников вокруг России - как это произошло с белорусским режимом. Именно поэтому на Западе пока и не торопятся с санкциями против формальных союзников России.



Александр Баунов, политолог, специалист по международным отношениям