"Хорошие" или "плохие" афганцы стреляли по Таджикистану?

00:35 17.05.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Вооруженный инцидент на границе ИРА и РТ обострил вопрос безопасности Центральной Азии. Москва предлагает свой вариант мира.



На фоне украинских событий и "занятости" Москвы на соответствующем направлении, недавний "случайный" или намеренный ракетный обстрел территории Таджикистана со стороны Афганистана приобрел особо зловещий окрас: обстановка в Центральной Азии накалилась.



До сих пор не вполне ясно, какие именно силы обстреляли территорию таджикской погранзаставы № 12 в Пянджинском районе из афганской провинции Тахор. По информации Государственного комитета национальной безопасности РТ, "пули на территорию республики попали случайно", во время вооруженного столкновения между движением Талибан (пока формально запрещено в РФ) и также запрещенной в России организацией Исламское государство (ИГ, ИГИЛ). Хотя мнения экспертов по поводу того, кто стрелял и почему, расходятся.



Но факт остается фактом - опасность прорыва границы со стороны Афганистана сохраняется, поскольку на ней сосредоточены самые разные экстремистские группировки и, кроме того, нынешняя власть в Кабуле недовольна "поведением" властей Таджикистана, не расположенных к сотрудничеству с талибским правительством.



В результате инцидента никто не пострадал, однако подразделения погранвойск Таджикистана приведены в состояние полной боевой готовности. Ведомство подчеркивает, что правоохранительные органы республики "имеют все возможности и потенциал для надежной охраны государственной границы". КПП "Нижний Пяндж" временно закрыт - без каких-либо комментариев со стороны Душанбе.



Напомним, на территории Таджикистана, являющегося членом ОДКБ, дислоцирована 201-я российская военная база. По неофициальной информации, в республике также имеются военные объекты Китая - уже действующие и еще строящиеся.



Сразу после обстрела стало известно, что правительство России безвозмездно выделит Таджикистану, которому оно, кстати, регулярно помогает военной техникой и деньгами, более $100 млн для строительства заставы на границе РТ и ИРА. В каком именно районе усилят границу, протяженность которой с Афганистаном составляет около 1400 км, не уточняется.



Одновременно о своем решении выделить Таджикистану для обеспечения его безопасности $60 млн в ближайшие два года сообщили США. Посол этой страны в РТ Джон Марк Поммершайм пояснил, что в рамках этой помощи Вашингтон, в частности, поставит Душанбе беспилотники Puma для контроля воздушного пространства страны.



Дипломат напомнил об угрозах со стороны террористических групп, находящихся на севере Афганистана: по его данным, они планируют террористические акты за пределами ИРА. Он также подчеркнул, что в планы США не входит создание военной базы на территории РТ, и речь идет о строительстве погранпоста на таджикско-афганской границе, создании погранотряда из 900 военнослужащих.



В изложении Eurasia Today, Поммершайм упомянул и о том, что за последние 30 лет США выделили РТ сотни миллионов долларов. Он выразил уверенность в том, что в текущем году Вашингтон станет для Таджикистана "донором номер один". Словом, США открыто соревнуются с Россией в предоставлении военной помощи центрально-азиатской республике, что, кстати, не может не напрячь и Китай, который пока никак не комментировал намерения американцев.



Между тем в Душанбе состоялся саммит глав МИД СНГ, на котором руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва всегда выступала за урегулирование ситуации в Афганистане на основе межнационального диалога, нацеленного на достижение согласия между всеми этноконфессиональными и политическими силами страны.



Как передает вышеуказанное издание, министр подчеркнул, что на данный момент в правительстве Талибана отсутствует политическая инклюзивность, и Россия с Китаем "посылают им сигналы" о необходимости формирования инклюзивной администрации. "Москва, - сказал он, - убеждает всех участвовать в этом процессе, в том числе Пакистан".



Лавров также отметил роль Таджикистана, имеющего "очень серьезное влияние на Афганистан, прежде всего на севере" этой страны, и выразил надежду, что Душанбе будет "продолжать помогать нам достигать общих целей, в реализации которых заинтересованы все страны региона".



Но как насчет других, внерегиональных игроков? Как сказал Лавров журналистам в Душанбе, на встрече глав МИД обсуждено "положение в Центральной Азии, в том числе, с учетом тех попыток в отношении … региона, которые предпринимают наши западные коллеги - США, ЕС, натовцы, … направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Евразийского экономического союза".



Заметим, что, по сути, "западные коллеги" этого и не скрывают; а Таджикистан для достижения ими соответствующей цели - достаточно слабое звено, поскольку он вносит тревожный диссонанс в подходах тех же ОДКБ и ШОС к сотрудничеству с нынешним правительством Афганистана, то есть талибами. Его "непримиримость" расходится с "лояльностью" России, Ирана, Китая, Узбекистана и других стран - явной или скрытой, вольно или невольно втягивая их в конфликт с властями ИРА.



На днях на BARYA TV "промелькнуло" заявление основателя Исламской партии Афганистана ("Хизб-и-Ислами") и экс-премьера страны Гульбеддина Хекматияра, в соответствии с которым Таджикистан "объявил войну Афганистану", предоставив убежище афганской оппозиции. По его словам, в ответ афганские власти могут предоставить убежище "вооруженной таджикской оппозиции".



Как отмечают таджикские СМИ, заявление Хекматияра могло быть сделано и в прошлом году, однако определить точное время его выхода невозможно - может, сейчас просто "напомнили".



Но факт остается фактом - Душанбе обвинен в "наглости", поддержке афганской оппозиции, "враждебной, односторонней и безосновательной политике". Хекматияр предупредил, что Кабул будет вынужден предоставить убежище вооруженной таджикской оппозиции, и что тогда: "Какой будет судьба слабого и маленького Таджикистана? Если 2-3 тыс. человек получат убежище у нас, то это создаст для Душанбе определенные проблемы". Он также выразил уверенность в том, что РТ не получит никакой выгоды от дружбы с Америкой. Ну и надежду на то, что Душанбе "выберет правильный путь".



Так кто и почему обстреливал Таджикистан? Как информирует "Диалог. Таджикистан и мир", одни эксперты относят ракетный обстрел к "давлению талибов" на правительства государств Центральной Азии, а другие - считают "признаком активизации ИГИЛ". Как было сказано выше, на официальном уровне Душанбе склонен к версии "случайности", однако отчего тогда он привел свои погранвойска в состояние полной боевой готовности.



Аналитик по региональным вопросам Косимшох Бекмухаммад считает инцидент с обстрелом видом давления талибов на Таджикистан и другие государства Центральной Азии. Он напомнил, что РТ была одной из первых, заявивших в прошлом году о непризнании правительства Талибана в имеющемся виде; Душанбе поддержал Фронт национального сопротивления под руководством Ахмада Масуда. Так что Талибан "точит зуб на Душанбе за полное игнорирование его правительства, невозвращение военных вертолетов предыдущей власти и политическую поддержку Фронта сопротивления - единственной силы, противостоящей талибам".



"Среди талибов существует мнение, что Россия сейчас занята войной в Украине, и что они могут использовать этот момент для оказания определенного давления на государства Центральной Азии, чтобы добиться своих целей. Я не думаю, что между ИГИЛ и талибами существуют большие расхождения. Пока, за исключением единичных столкновений, мы не видели, чтобы ИГИЛ действовало против воли талибов", - сказал Бекмухаммад.



Но есть и другая точка зрения - афганский аналитик Тарик Фархади из Швейцарии считает, что Талибан никогда не хотел усиливать ИГИЛ и демонстрировать неспособность своего правительства бороться с экстремистскими группировками. Но он не отрицает, что присутствие лидеров Фронта сопротивления в Душанбе талибов возмутило.



Аналитик также напомнил, что талибы пообещали: Афганистан не представляет опасности для соседних стран, и "это огромная ответственность для них". По его словам, идеология Талибан и ИГИЛ совершенно разная, и с первым Таджикистан должен сесть за стол переговоров.



Но кто бы не обстрелял территорию Таджикистана, слово "война" все же прозвучало, и это почти худшее, что могло быть на текущий момент, даже если недавний вооруженный инцидент не будет иметь серьезного продолжения. Но рассчитывать на это трудно, хотя Душанбе, как видно, во внутренние дела Афганистана не вмешивается: просто не признает власть талибов, и все. Кроме того, весьма сомнительно, что Таджикистан рискнул предоставить убежище противникам нынешнего афганского режима на долгосрочной основе.



Между тем тянуть с признанием его международной легитимности чревато серьезными последствиями для более широкого ареала, чем Таджикистан и Центральная Азия. Вопрос, можно сказать, имеет мировую значимость. А для собственно Таджикистана он крайне опасен еще и тем, что талибы на самом деле могут приять у себя таджикскую вооруженную оппозицию, которая, по мере ухудшения социально-экономических и иных условий в РТ, будет множиться.



Россия, понятно, в стороне от обострения ситуации на афгано-таджикской границе и в целом в вопросе сотрудничества с талибами оставаться не может - в первую очередь, имея в виду проблему собственной безопасности. Отсюда и ее активность привлечь максимальное количество государств к нахождению консенсуса с новыми властями Афганистана.



Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию вокруг ИРА "прежде всего с учетом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок". Стороны подтвердили, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.



А в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал сообщил о планируемом визите "делегации нашего правительства в Москву". Точные сроки не названы. Но дипломат выразил надежду, что Россия станет первой, официально признавшей правительство талибов: "Мы особенно хотим, чтобы Россия стала первой страной".



Напомним, Гарвал был назначен талибским правительством, и приступил к работе в Москве в апреле, хотя в российском МИД подчеркнули, что выдача аккредитации дипломату от правительства талибов не означает их официального признания. При этом Лавров не скрыл, что Россия "хочет вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство".



Таджикистану есть над чем задуматься, в том числе, имея в виду, что другие республики Центральной Азии, да и не только они, пойдут в отношении Афганистана по пути, схожему с российским.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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