Китайский марсоход неожиданно обнаружил воду на месте посадки на Марс

00:40 17.05.2022

Китайский марсоход Zhurong обнаружил доказательства того, что вода сохранялась на Марсе гораздо дольше, чем ожидалось.



Zhurong приземлился на большой равнине в северном полушарии Марса под названием Утопия 15 мая 2021 года, где в 1976 году приземлился посадочный модуль НАСА "Викинг-2" .



Основная миссия марсохода, которая длилась три месяца, заключалась в поиске признаков древней жизни. Он исследовал минералы, окружающую среду и распределение воды и льда на равнине, которая является частью крупнейшего ударного бассейна в марсианской северной низменности.



Марсоход продолжает исследовать место посадки и отправлять информацию обратно на орбитальный аппарат Tianwen-1, вращающийся вокруг планеты.







Данные, полученные в результате первоначального исследования бассейна марсоходом, позволяют предположить, что в бассейне Utopia Planitia была вода в то время, когда многие ученые считали Марс сухим и холодным.



Исследование с подробным описанием результатов опубликовано в журнале Science Advances .



Александра Ипполитова