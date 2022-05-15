 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский марсоход неожиданно обнаружил воду на месте посадки на Марс
00:40 17.05.2022

Китайский марсоход Zhurong обнаружил доказательства того, что вода сохранялась на Марсе гораздо дольше, чем ожидалось.

Zhurong приземлился на большой равнине в северном полушарии Марса под названием Утопия 15 мая 2021 года, где в 1976 году приземлился посадочный модуль НАСА "Викинг-2" .

Основная миссия марсохода, которая длилась три месяца, заключалась в поиске признаков древней жизни. Он исследовал минералы, окружающую среду и распределение воды и льда на равнине, которая является частью крупнейшего ударного бассейна в марсианской северной низменности.

Марсоход продолжает исследовать место посадки и отправлять информацию обратно на орбитальный аппарат Tianwen-1, вращающийся вокруг планеты.



Данные, полученные в результате первоначального исследования бассейна марсоходом, позволяют предположить, что в бассейне Utopia Planitia была вода в то время, когда многие ученые считали Марс сухим и холодным.

Исследование с подробным описанием результатов опубликовано в журнале Science Advances .

Александра Ипполитова

Источник - МК
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