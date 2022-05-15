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Мрачный саммит ОДКБ: Лукашенко сцепился с коллегами из-за Украины
00:41 17.05.2022

Но Путин не стал никого критиковать

Участники юбилейного саммита ОДКБ, за исключением Владимира Путина и Александра Лукашенко, ни разу не упомянули о спецоперации на Украине, конфликте с НАТО и санкциях Запада. А главным вызовом для союза дружно назвали Афганистан. Лукашенко пытался пристыдить коллег за отсутствие солидарности по украинскому вопросу. Но его пыл охладил Никол Пашинян, напомнив, что позиция ОДКБ во время недавней карабахской войны и продажа "некоторыми странами" оружия Азербайджану тоже "не очень обрадовала армянский народ".

Лидеры военно-оборонительного союза, объединяющего Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, собрались в Москве по случаю двойного юбилея. 15 мая 1992 года был подписан Договор о коллективной безопасности. А 14 мая 2002 года на свет появилась сама ОДКБ. Однако, несмотря на пафос момента и соответствующий антураж (президенты собрались в одном из парадных залов Большого Кремлевского дворца), настроение участников встречи трудно было назвать праздничным, а отношения между ними - безоблачными. Внутренний конфликт стал очевиден уже в ходе выступления Александра Лукашенко, который публично раскритиковал коллег за отсутствие поддержки по украинскому вопросу. Батька напомнил, что некоторые союзники публично присоединились к ограничениям, запретив "полеты к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации". И не поддержали позицию России и Белоруссии при голосовании в международных организациях. "На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности (членов ОДКБ. - "МК") срабатывает далеко не всегда!" - посетовал Лукашенко, отметив, что ОДКБ надо брать пример с Евросоюза, который действует монолитно и сплоченно. "Если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих "адских", как говорят, санкций", - уверен он.

По мнению Лукашенко, самым злободневным и важным вопросом для ОДКБ является конфликт вокруг Украины. А на усиление давления со стороны Запада необходимо дать коллективный ответ. "Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО", - подчеркнул он. Однако другие лидеры, по всей видимости, не разделяют этой позиции. Выступавшие следом за Батькой президенты Казахстана, Киргизии и Таджикистана вообще не упомянули про Украину, НАТО и санкции Запада. Каждый из них произнес приличествующие случаю слова о полезности ОДКБ и ее благородной миссии.

Обычно словоохотливый Касым-Жомарт Токаев ограничился кратким сухим сообщением, которое он, не поднимая глаз, зачитал по бумажке. "В Кыргызстане постоянно отдается глубокая дань подвигу наших отцов и дедов", - проинформировал коллег Садыр Жапаров. Эмомали Рахмон сообщил, что ОДКБ - это важная площадка для равноправного диалога "во всех трех измерениях". Примечательно, что казахский, киргизский и таджикский лидеры главным вызовом для блока назвали отнюдь не Украину, а ситуацию в Афганистане. Что касается Никола Пашиняна, то он не преминул напомнить Батьке, что ОДКБ не первый раз ведет себя по принципу "я не я, и лошадь не моя". Когда ровно год назад войска Азербайджана зашли в Сюникскую область и Армения обратилась за помощью к союзникам, она не получила той реакции, на которую рассчитывала. Более того, некоторые страны ОДКБ (в том числе Белоруссия. - "МК") снабжали Баку оружием, которое использовалось против армянского народа.

Примечательно, что Владимир Путин также не поддержал обличительный пафос Александра Лукашенко и воздержался от критики союзников за отсутствие солидарности. Как оказалось, расширение НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции совсем не так раздражает ВВП, как можно было бы себе представить, зная его реакцию на аналогичные поползновения Киева. "У России проблем с этими государствами нет. Непосредственной угрозы для нас не создается", - подчеркнул президент. Москва, по его словам, будет следить за ситуацией - ответ зависит от дальнейших шагов Хельсинки и Стокгольма. (Напомним, что Швеция уже отказалась от размещения на своей территории военных подразделений и баз НАТО.) Впрочем, спокойной жизни у ОДКБ не будет в любом случае. "Непростые времена не заканчиваются никогда", - сказал Путин. Он призвал союзников обратить особое внимание на "десятки специализированных биолабораторий и центров", созданных Пентагоном на постсоветском пространстве. Спецоперация на Украине, по его словам, доказала, что главной целью этих лабораторий является сбор биологических материалов, создание компонентов биологического оружия и дестабилизация эпидемиологической ситуации в регионе. Отметим, что из стран ОДКБ подозрительные с точки зрения Москвы центры есть в Армении, Казахстане и Киргизии.

Елена Егорова

Источник - МК
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