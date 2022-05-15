На Украине Россия выбрала меньшее из зол, - Рикардо Зедано

00:42 17.05.2022

Federación de Periodistas del Perú

Перу



На Украине Россия предупредила неизбежный конфликт, который был бы выгоден только США



Директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков побеседовал с латиноамериканскими журналистами о ситуации на Украине. Он рассказал, почему России пришлось начать спецоперацию, и объяснил поведение Китая.



Рикардо Зедано



Несмотря на обвинения в том, что Россия – это "страна-агрессор" из-за проведения на Украине военной спецоперации, в реальности Кремль предупредил неизбежный конфликт, подготовленный Соединенными Штатами и их союзниками, заявил недавно Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО, в беседе с латиноамериканскими журналистами, прошедшей в онлайн-формате.



"У Кремля не было меню с хорошим выбором", – сказал Сучков, отвечая на вопросы журналистов из Аргентины, Колумбии, Перу и Мехико во время онлайн-встречи, организованной российской организацией "Креативная дипломатия".



По словам Сучкова, "России пришлось выбрать меньшее из зол", чтобы противостоять "тенденциям", которые были очень неблагоприятны для страны и ее населения. Среди таких тенденций эксперт отметил тот факт, что Украина накапливала полученное от Запада вооружение, и пояснил, что в январе Вашингтон уже предоставил Киеву средства на закупку вооружений четвертого и пятого поколений.



Заявления Сучкова были подтверждены представителем Пентагона Джоном Кирби (John Kirby), который признал, что США и страны-союзники в течение долгого времени работали и продолжат работать над перевооружением и подготовкой украинской армии на случай войны с Россией.



"Первый миллиард долларов, который президент (Байден) направил Украине, включал помощь со смертоносным оружием. И это было до того, как Путин решил действовать", – заявил Кирби каналу Fox News в прошлую среду.



По словам Сучкова, одним из факторов, вынудивших Москву выбрать военный вариант, была растущая "идеологическая враждебность" украинских властей по отношению к России, а также эскалация атак украинской армии и так называемых националистских батальонов на инфраструктуру и русскоговорящее население ДНР и ЛНР, недавно признанных Россией.



"Однажды у Путина спросили, почему он решил атаковать джихадистов в Сирии. Он ответил, что Россия усвоила урок: когда война неизбежна, нужно нападать первым. Думаю, что в этом случае [на Украине] была применена похожая логика", – сказал Сучков.



Что касается целей второй фазы российской операции на Украине, объявленной министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в апреле, эксперт подчеркнул, что, несмотря на определенные тактические корректировки, Москва не отказалась от целей, намеченных президентом Путиным в начале операции в феврале.



"На мой взгляд, конкретная цель носит геополитический характер и соответствует изначально заявленным положениям", – сказал Сучков. Он отметил, что "демилитаризация" и "денацификация" Украины – это фундаментальные для России цели, поскольку она надеется на то, что Украина превратится в мирного и нейтрального соседа без каких-либо военных или идеологических претензий.



Во многих интервью, опубликованных российскими СМИ и проигнорированных западными, украинские солдаты и офицеры и даже захваченные наемники признают, что у Украины были планы осуществить военное наступление в республиках Донбасса в начале марта и что российская операция этому помешала.



"Конкретно речь идет о том, чтобы гарантировать оборону Донбасса (Донецка и Луганска), создать сухопутный мост к Крыму и Одессе с выходом к Приднестровью (Молдавия)", – отметил Сучков.



Таким образом Украина окажется лишенной морского побережья и, как следствие, перестанет представлять интерес для НАТО и, в особенности, для США, которые надеются любыми способами установить свое военное присутствие в Черном море.



Оценив важность Китая в конфликте между Россией и Украиной, Сучков выразился просто и прагматично: "Девиз отношений России и Китая таков: не всегда вместе, но никогда против друг друга".



По словам Сучкова, это означает, что Кремль не ждет прямой помощи Китая, что Пекин, вполне вероятно, попытается защитить свои компании и экономику от санкций, введенных США и их союзниками, и что, несмотря на это, занятая Пекином позиция благоприятна для России.



"Не думаю, что Китай может или хочет быть посредником. Мы думаем, что китайцы до сих пор надеются, что у них получится добиться какого-либо соглашения с США, которое бы позволило им продолжать расти. Мы думаем, что они (Китай) следующие в списке".