Цена антироссийских санкций становится все более неподъемной, - "Kayhan"

00:47 17.05.2022 Kayhan

Иран



Неподъемная цена антироссийских санкций



По мере продолжения конфликта на Украине огромные экономические потери несут целый ряд стран. Не только США. В том числе и те государства, которые поддержали антироссийские санкции. Европа не готова предоставлять все, что хочет Киев, и "своевременно реагировать" на постоянно растущие запросы Украины.



Как далеко зайдут последствия украинского кризиса



С продолжением конфликта на территории Украины, продолжают также расти масштабы и объемы экономических последствий данного военного конфликта: в качестве примера можно назвать публикации в СМИ государств Восточной Азии, которые сообщают о колоссально ущербе, понесенном японскими компаниями в результате антироссийских санкций. То же можно сказать и о многих миллионах британцев, которые не в состоянии отапливать свои дома, в результате значительного роста расходов на топливо.



На днях немецкий телерадиоканал "Дейче Велле" опубликовал сообщение, в котором рассказывалось, что Скотт Берриер, глава Разведывательного управления при оборонном ведомстве США (DIA) сообщил о "патовой ситуации", господствующей уже давно в ходе событий на Украине: по его словам, русские не могут там победить, но и украинцы "не потерпели до сих пор решительного поражения". Это означает продолжение военных действий, когда обе стороны постоянно несут потери, которые, к тому же, ежедневно растут. И все также свидетельствует о том, что конфликт, который на данный момент длится уже более 80 дней, закончится не скоро. Но американские политики будто бы даже заинтересованы в том, чтобы сражения продолжались как можно дольше. Как видно из всех заявлений, им нужна даже не сколько победа Киева как таковая, сколько именно постоянные военные действия вблизи российских границ, как средство давления на Россию. К примеру, пресс-секретарь Белого дома на недавней пресс-конференции заявила, что "следует признать – военный конфликт на Украине будет еще долго и к этому также нужно быть готовым". Байден и европейские лидеры убеждены, что Россия должна проиграть, а Путин – заплатить цену за содеянное. И потому, мол, необходимо продолжать готовить "дрова и топливо", чтобы не дать конфликту не погаснуть и чтобы он постоянно тлела, приближая "поражение России", считают в Белом доме.



Еще 40 миллиардов долларов – в казну Зеленского!



Но по факту, цену за продолжение сражений платят Запад и США. В американских СМИ сообщили о законопроекте о предоставлении финансовой помощи Украине в объеме 40 миллиардов долларов: Палата представителей уже утвердила законопроект, и он передан в Сенат США. Как сообщил интернет-сайт издания Politico, сделан еще один новый шаг для "легализации военной помощи США в размере 40 миллиардов долларов". Издание сообщило, что законопроект поддержало 368 депутатов Палаты представителей, против же проголосовало 57. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден Сенатом и далее - превратиться в федеральный закон за подписью президента США, подчеркнуло издание.



При этом издание Politico подчеркнуло, что сумма в 40 миллиардов долларов составляет ни много ни мало 5% от общего бюджета США, предусмотренного на национальную безопасность. В целом же, бюджет нацбезопасности страны составляет 782 миллиарда долларов. Таким образом, в США будет официально признано, что военная помощь Украине – часть национальной безопасности самих США. Помимо этого, одновременно с рассмотрением данного законопроекта в американском Конгрессе, представитель Госдепартамента США заявил, что Байден и правительство сделают все, чтобы продолжать оказывать давление на Россию с целью прекращения военной спецоперации на Украине. И это даже невзирая на то, что финансовая помощь США Украине, да еще и принявшая силу закона, уже вызвала несогласие и даже протесты ряда американских политиков и СМИ. Протестующие при этом, как правило, задаются вопросом – почему США должны финансировать "чужую войну" при наличии в стране массы проблем, для решения которых также требуется немало расходов. Они прямо говорят, что при "бедственном положении", которое сейчас сложилось в экономике страны, США не могут позволить себе тратить на Украину "такие астрономические суммы".



Два миллиарда долларов убытков Японии



По мере продолжения конфликта на Украине, огромные экономические потери несут целый ряд стран, помимо США, в том числе, те государства, которые поддержали антироссийские санкции. Эксперты-международники и экономисты уже предупредили мир о "грозящем голоде глобального масштаба", если конфликт будет продолжаться и летом. Об "экономическом самоубийстве" Запада в случае реализации планов эмбарго на российские энергоносители сообщило авторитетное издание Bloomberg. И также СМИ Японии, одной из ведущих стран, участвующих в санкциях, говорят об огромных потерях японских компаний из-за политики санкций. Японская газета "Санкэй симбун" рассказала об убытках, по меньшей мере, 7 крупных компаний, прежде всего, тех, которые, в силу антироссийских санкций, отказались от участия в реализации нефтегазовых проектов на острове Сахалин, так называемых проектов Сахалин-1 и Сахалин-2. Как следствие, произошло резкое удешевление активов этих компаний. В их числе такие торгово-инвестиционные гиганты не только японской, но и мировой экономики, как Мицуи, Мицубиси, Итачи, Сумитомо и Марубени. Они понесли убытки на общую сумму более 2 миллиардов долларов из-за прямого и косвенного воздействия антироссийских санкций. И это только по состоянию на 31 марта. Но вместе с тем, упомянутые японские компании не намерены выходить из проектов Сахалин-1 и Сахалин-2, поскольку оба эти проекта пользуются господдержкой. Коити Хагиуда, министр экономики, торговли и промышленности на пресс-конференции, прошедшей в Токио 10 мая, подчеркнул, что государство не может позволить себе выйти из критически важных для Японии проектов, поскольку они связаны с импортом нефти и газа, на основе долгосрочных контрактов и по средним ценам. К тому же, по словам министра, есть тому и политическая причина – если Япония полностью откажется от участия в этих проектах, ее место немедленно займет "третья страна". Министр при этом указал на Китай – государство, являющееся прямым конкурентом Японии на азиатских рынках. Таким образом, для ведущих компаний-локомотивов не только японской, но и мировой экономики, сложилась бедственная ситуация: они не могут отказаться от участия в проектах, где потеряли активы, и от реализации которых не могут получать доходы!



Десять миллионов англичан в остывающих домах



В Великобритании, стране, которая взяла на себя своего рода роль лидера в политике антироссийских санкций в Европе, из-за этой политики также сложилась критическая ситуация, но на сей раз не в торгово-инвестиционной, а в социальной сфере: миллионы англичан из-за этой политики, повлекшей за собой рост цен на электроэнергию и отопление, оказались не в состоянии платить за тепло в своих домах. По словам главы Британской электроснабжающей компании, из-за ошеломляющего роста цен на газ вследствие конфликта на Украине и также антироссийских санкций, ценники на электроэнергию в квитанциях для британских домохозяйств также резко выросли. И по его оценкам, рост расходов на электроэнергию для домохозяйств страны продолжится и далее: уже к октябрю, началу нового отопительного сезона, стоимость ежемесячного счета за электричество суммарно с газом может достичь 2900 фунтов (3575 долларов США).



Глава британской энергетической службы Scottish Power Кит Андерсон уточнил, что, поскольку примерно 10 миллионов британских домохозяйств потенциально не смогут оплачивать отопление и свет по таким ценникам, правительству необходимо разработать план поддержки малоимущих. По его словам, британские домохозяйства уже сейчас столкнулись с проблемой резкого увеличения расходов на электричество и отопление – примерно на 700 фунтов стерлингов только за последние два месяца – и этот рост будет не просто продолжаться, а продолжаться в ускоренном масштабе. Компания Scottish Power поставляет электроэнергию не только графствам Великобритании, но также ряду районов Шотландии и Уэльса. Вместе с этим, Андерсон сказал, что при росте самих тарифов будет наблюдаться и неизбежный рост задолженности по оплате счетов. "Ситуация может стать просто ужасающей, как бы мы ни пытались этого избежать" - заявил Андерсон и признал, что рост тарифов связан не только с ситуацией на Украине, но и с политикой санкций в отношении России. В этой связи следует напомнить, что Великобритания добровольно отказалась от поставок нефти и газа из России, и теперь ей приходится срочно изыскивать средства для поддержки своих малообеспеченных граждан. Вслед за Великобританией, и другие европейские государства также пытаются отказываться от поставок российских энергоносителей: некоторые страны сделали это сразу, подобно Великобритании и некоторым странам Балтии, какие-то хотят это сделать постепенно. Но в Великобритании стремительный рост тарифов повлек за собой и рост цен на транспорт, продовольствие и другие виды потребительских товаров, в частности, на одежду. Один из ведущих экспертов по проблемам экономики, исполнительный директор Банка Англии Энди Холдейн (Andy Holden) полагает, что галопирующую инфляцию страна будет переживать не только в нынешнем году, но и в следующем, а последствия ее будут ощущаться еще долгие годы, даже после завершения кризиса.



Поставки "джавелинов" и стингеров на Украину продолжаются



Однако при всей этой массе проблем, с которой сталкиваются даже самые благополучные страны мира, их лидеры, похоже, не готовы бороться с причиной кризиса, а настроены лишь на борьбу с его следствием. В Пентагоне США, к примеру, заявили, что продолжат поставлять Украине вооружение: в военном ведомстве подчеркнули, что Украине уже передано более 5500 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) и 1500 ракет "Стингер". Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе выступления на пресс-конференции утверждал, что ракетные удары, наносимые Россией по району Одессы, а также другим городам Украины, через которые осуществляется поставка вооружений, никак не повлияют логистику. По его словам, российские истребители уже сейчас якобы "опасаются заходить в воздушное пространство Украины", чтобы "избежать дальнейших потерь", а если и заходят, то изредка и на очень короткое время. Кирби подчеркнул, что наиболее серьезное продвижение "российская военная машина" осуществила на Донбассе. Относительно поставки "джавелинов" Кирби отметил, что "Джавелин" является одним из самых современных противотанковых комплексов и что его поставки Украине были осуществлены вовремя, "опередив продвижение российских военных по Украине".



Европа лжет!



Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз также превратился в своего рода "тест на честность" для глав государств ЕС. Министр иностранных дел Украины, беседуя с Politico, заявил, что если к июню страна не получит статус кандидата на членство в ЕС, это будет означать, что Киев "постоянно обманывают". Более того, глава дипломатического ведомства страны Дмитрий Кулеба сделал еще одно громкое заявление, суть которого в том, что если бы США и другие западные государства больше доверяли Киеву и относились с большим вниманием к запросам о поставках современного вооружения, своевременно реагируя на эти вопросы до начала спецоперации России 24 февраля, то можно было бы спасти тысячи жизней. "Наши партнеры были несколько нерешительны и проявили небрежность" - также заявил Кулеба. И хотя ранее президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры и высокопоставленные политики Европы предлагали различные модели сотрудничества Украины и Евросоюза, министр иностранных дел Украины заявил, что все эти модели "не заменят полноправного членства страны в ЕС". Очевидно, что западные государства, в частности, страны Евросоюза с большей или меньшей солидарностью относятся к вопросам о поставках Киеву различных видов вооружений, однако далеко не такое рвение и единодушие проявляют в вопросе членства Украины в ЕС. Они явно не готовы и не склонны предоставлять все, что хочет Киев, и "своевременно реагировать" на постоянно растущие запросы Украины. Источник - ИноСМИ

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