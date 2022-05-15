Казахстанский фильм "Штурм" завоевал Гран-при кинофестиваля в Лос-Анджелесе

06:22 17.05.2022

Новая картина "Штурм" режиссера Адильхана Ержанова завоевала Гран-при фестиваля LA Asian Pacific Film Festival – Grand Jury Award for Best Narrative Feature, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в AO "Казахфильм" им. Шакена Айманова, фильм рассказывает о школе в селе Каратас, захваченной группой неизвестных.



Детей берут в заложники, но не предъявляют никаких требований. Местный учитель Тазши собирает штурмовую группу из родителей, поскольку из-за снежной бури нет возможности рассчитывать на быстрое подкрепление из города, – уточнили в киностудии.

Главные роли, как сообщается, исполнили Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Нурлан Батыров, Теоман Хос, Еркен Губашев, Нурбек Мукушев и Ерден Телемисов.



Стоит отметить, что ранее картина завоевала Гран-при и Приз критиков на кинофестивале во Франции.



Анастасия Московчук