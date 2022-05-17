Центральную Азию спасет только ОДКБ, - Айнур Курманов

08:37 17.05.2022 17.05.2022 Айнур Курманов



Юбилейный саммит ОДКБ, прошедший в Москве 16 мая, действительно является важным со всех точек зрения, так как сейчас для всех стран-частниц организации брошены большие вызовы. Это касается и бывших советских среднеазиатских республик – Казахстана, Киргизии и Таджикистана, которые столкнулись недавно с внутренними и внешними угрозами.



Конечно, в первую очередь, это связано с ситуацией в Афганистане, вызванной активизацией исламских экстремистских и террористических групп, о чем в своих выступлениях упомянули и Касым-Жомарт Токаев, и Садыр Жапаров, и Эмомали Рахмон. В последующем генсек ОДКБ и президент России поспешили успокоить их, но обеспокоенность чувствовалась до конца в их речах и поведении.



Юбилейный саммит ОДКБ, прошедший в Москве 16 мая, действительно является важным со всех точек...

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И общую такую тревогу глав стран Центральной Азии выразил президент Казахстана, который акцентировал внимание именно на необходимости укрепления обороны по периметру границ с Афганистаном. Судя по его короткой речи, как раз туда и должны быть направлены взоры организации.



"Обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", – отметил Касым-Жомарт Токаев.



Токаев



При этом он много уделил места в своем выступлении необходимости развития и укрепления миротворческих сил для реагирования на такие события, которые произошли как раз в январе этого года в Казахстане. То есть для решения сугубо внутренних проблем с участием контингентов стран ОДКБ. И для этого, по его словам, уже созданы все необходимые условия и общая структура.



Но данная постановка вопроса явно уводит от темы усиления обороноспособности организации от угроз, исходящих со стороны Запада, которые сейчас самые серьезные и способные привести к глобальной войне. При этом существенным моментом в его речи, по моему мнению, стал тезис о необходимости интегрирования сил ОДКБ в систему осуществления миротворческих миссий ООН.



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"На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира", - сказал президент Казахстана.



Что это означает на практике? А то, что ОДКБ как оборонительный альянс будет привязан к ООН, структуре, которая изжила себя и находится под контролем англосаксонских сил. Чего только стоит то обстоятельство, что именно НАТО как раз в сотрудничестве с ООН поддерживает миротворческие программы по обеспечению мира.



И под прикрытием данной организации в Караганде с 2008-го года действует сертифицированный центр НАТО по обучению младшего офицерского состава стран Центральной Азии по натовским стандартам якобы для проведения и участия в миротворческих мероприятиях.



В случае подключения ОДКБ к программам ООН оборонительная организация, наоборот, потеряет свою независимость и субъектность и не сможет выполнять собственные операции без оглядки на решения Совбеза и других структур. Это дало бы возможность некоторым членам увиливать от своих союзнических обязательств ссылками на необходимость позитивного решения со стороны "международного сообщества" в лице прогнившей ООН.



Это уже было проделано, когда в начале мая глава военного ведомства РК Султан Камалетдинов, сообщил, что страна не будет посылать военных на Донбасс даже в рамках договора ОДКБ.



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"Применение Вооруженных Сил в миротворческих операциях осуществляется только лишь по резолюции Совета безопасности ООН. На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применение Вооруженных сил возможно. Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Переговоры не идут", - заключил тогда он.



Если же миротворческие силы ОДКБ станут подотчетны Совбезу ООН, то это как раз даст возможность руководству Казахстана игнорировать специальные операции по предотвращению угроз, инициированные Москвой, внутри постсоветского пространства. В связи с этим надо понимать, что непростые переговоры по поводу будущего развития ОДКБ состоялись именно в закрытой ее части.



Поэтому не зря Александр Лукашенко во время своего выступления посетовал на то, что некоторые члены ОДКБ, имея в виду Казахстан, закрывают свое воздушное пространство и голосуют в ООН не как союзники, открыто показав наличие противоречий и необходимость укрепления идейного и политического единства организации.



В отличие от главы Казахстана, в начале своего выступления президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил коллег с Днем Победы. Он отметил, что в Кыргызстане этот праздник свято чтят.



"В республике свято хранят и чтят эти праздник, торжество советского народа над нацизмом и фашизмом, постоянно отдается глубокая дань памяти героического подвига наших дедов и отцов", – сказал он.



Жапаров



И действительно, в отличие от Казахстана и Узбекистана, горная республика стала островком в регионе, где без запретов реально и торжественно отпраздновали 9 мая.



При этом он полностью поддержал решение наградить офицеров орденами и медалями за участие в миротворческой миссии в Казахстане в январе этого года.



"В начале этого года нам пришлось купировать риски безопасности в одном из государств. Мы среагировали оперативно и действенно. Я полностью поддерживаю решение наградить участников этой миссии", – сказал президент КР.



К тому же он не скрывал, что "угрозы безопасности, общественно-политическая напряженность вплотную подобрались ко всем зонам ответственности ОДКБ. Наблюдаются сторонние попытки вмешательства во внутренние дела государств – членов ОДКБ". Подобная вполне честная позиция президента КР была подкреплена ранее поддержкой проведения Россией спецоперации на Украине, что сделал еще помимо него только президент Белоруссии.



В завершении он указал на слабость экономики республики после пандемии и различных ограничительных мер и отметил важность их отмены и нейтрализации действия санкционных мер, от которых страдает, в том числе и население Киргизии. То есть это показывает, что более бедные республики Центральной Азии находятся сейчас в непростой ситуации и внутри них могут назревать свои внутренние политические проблемы.



Президент Таджикистана, в свою очередь, много внимания уделил ситуации в соседнем Афганистане, так как Эмомали Рахмон находится, мягко говоря, в непростых отношениях с правительством "Талибана" и порой открыто или косвенно поддерживает повстанцев в Панджшерском ущелье. Тем более, что появились и чисто таджикские этнические группы "Талибана", которые готовы пойти на его свержение.



Рахмон



При этом президент РТ отметил, что к нынешней ситуации в Афганистане привели негативные тенденции, копившиеся в течение последних 40 лет. Похоже, он, таким образом, сделал намек на хозяйничанье американцев в этой стране, а также той перманентной гражданской войны после вывода советских войск.



Он указал в своем выступлении на хорошее состояние войск и обучение их в рамках многочисленных маневров, и со всей отчетливостью было понятно, что он во многом опирается на поддержку российских войск и Москвы в деле обороны рубежей. Не зря Эмомали Рахмон прилетел раньше для того, чтобы провести отдельные переговоры с Владимиром Путиным.



Но, несмотря на положительные реляции, всем понятно, что необходимо в рамках ОДКБ, в первую очередь, добиться прекращения постоянных приграничных конфликтов между Таджикистаном и Киргизией, так как это создает не меньшую угрозу в Ферганской долине, чем деятельность исламских экстремистов.



Соответственно, нужно ставить вопрос о противодействии процессам ползучей исламизации в бывших советских среднеазиатских республиках, так как против этого явления необходимо бороться, в том числе, социальными и культурными методами, а не попыткой их возглавить и сделать элементом правящей идеологии, что предлагают в Госдепе и ЮСАИДе.



Поэтому нынешний саммит вскрыл большой ворох проблем во взаимоотношениях между странами-членами ОДКБ в Центральной Азии, так как между ними возникают постоянные приграничные споры, торговые войны и усиливается внутренняя политическая нестабильность, а правящие элиты продолжают следовать тупиковой многовекторной политике. При этом относительную лояльность к Москве сохраняют Киргизия и Таджикистан, тогда как позиция Казахстана вызывает большие вопросы из-за нежелания следовать в фарватере единой политики и стремления заручиться поддержкой Турции и Запада.



Вполне к месту было принятие специального заявления, где указывается необходимость сохранения исторической памяти о Великой Победе советского народа в Великой отечественной Войне, так как в республиках постоянно прослеживаются попытки реабилитации басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, и имеются запреты на шествия "Бессмертного полка".



"Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", – отмечается в итоговом документе саммита.



Этот тон, заданный Владимиром Путиным, единственный верный в деле сохранения стержня объединения и модернизации ОДКБ в сильное оборонительное объединение, направленное на противодействие именно Западу и НАТО . Источник - politnavigator.net

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