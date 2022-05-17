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Сразу три беды Европа не потянет. Пир во время чумы глобализма, - А.Кренгель
09:15 17.05.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 17.05.2022 |

О том, что глобализм обречен, твердят не первый год. Мировое сообщество обсуждает достоинства его и недостатки. Среди достоинств глобализма – путешествия во многие страны без виз; возможность где угодно получить интернациональный набор блюд: пицца, гамбургеры и суши; определение уровня жизни через то, есть ли у местного населения Netflix; возможность делать селфи на айфон и рассылать их по всему миру. И заодно вести совещания с деловыми партнерами по всему миру, от Австралии до Аляски.

К недостаткам отнесено то самое распространение информации по всему миру – любой информации, в том числе и такой, благодаря которой акции компании могут мгновенно подешеветь на четверть, на треть и капитал, равный ВВП целой страны, испарится в никуда. Плюс неконтролируемая инфляция, рост безработицы, разрушение среднего класса, потеря экономической свободы в масштабах целых стран, чья роль и потенциал в мировой экономике определяются извне, без какого бы то ни было соблюдения интересов страны.

Свободный доступ в эру глобализма к любым культурным явлениям также оказался фикцией: они больше не работают, поскольку утратили собственный культурный контекст и зависли в обезличенном киберпространстве. Да и кого вдохновят культурные явления в мире интернет-серфинга, ищущего самых высоких информационных волн? На вопрос, какие именно волны прокатываются по умам пользователей и к чему приводят, имеется жутковатый ответ: насилие. Всплески массовой истерии и случаи одиночного психоза. Поскольку насилие оказывает огромное воздействие на психику, а психика виртуального пользователя с каждым годом все менее устойчива, ее все легче расшатывают примеры "всемирной славы" очередного маньяка-стрелка, массового убийцы… Вряд ли шедевры мировой культуры способны вызвать такое количество подражателей….

14 мая в Буффало, Нью-Йорк, 18-летний неонацист застрелил 10 человек, транслируя убийства на Twitch. Перед стрельбой он опубликовал 106-страничный онлайн-манифест, в котором рассказал, что он сторонник превосходства белой расы и антисемит, подражатель убийце из Новой Зеландии, количество жертв которого составило 50 человек. Свой манифест американец иллюстрировал символом "Черное солнце", популярным у неонацистов, в том числе у военного подразделения "Азов"* (запрещен в России) и других украинских нацистских формирований. У новозеландского убийцы тоже имелся этот символ. Сколько еще подражателей породит подобное преступление?

В качестве примера для подражания при совершении преступления могут выступать не только одиночные психопаты, но и целые прослойки населения. Особенно те, которые практикуют отношение к другой нации с позиций нацизма, и неважно, "белый" ли это нацизм, "черный" или мусульманский. Мир захлестывают нацистские идеи.

Журналист Игорь Мальцев менее года назад в статье "Хватит" писал: "Когда лево-зеленые поднимают глаза к небу и говорят: „Ну вы же понимаете, это новое время, страны становятся более мультикультурными, и это прекрасно", – они забывают добавить, что только несколько стран в мире становятся „более мультикультурными" и отчего-то это только „белые" христианские страны. И больше никакие. Этого стараются не замечать апологеты заполнения старой Европы молодыми беженцами, а тех, кто задает вопросы, называют ультраправыми, расистами и нацистами. Поэтому гнобят Виктора Орбана и грозят ему лишением всех евросоюзовских денежных подачек".

Между тем исламизация Европы сопровождается резким ухудшением криминальной обстановки, это если не считать того, что каждая диаспора впутывает местное население в свои национальные конфликты. Например, курдская демонстрация в Берлине: около 700 демонстрантов прошли от Потсдамской площади до Бранденбургских ворот, протестуя против нападений турецких властей в Курдистане. Участники выкрикивали запрещенные лозунги, связанные с Курдской рабочей партией (РКК), полиция написала о двух арестах. В сторону полиции была направлена агрессия, полицейским наносили пинки и удары, в том числе флагштоками.

Опасаясь новых инцидентов, палестинские демонстрации против политики Израиля в День Накбы немецкая полиция запретила. На первоначально запланированных местах встречи в Нойкельне и Кройцберге дежурило до 1100 сотрудников полиции. Группа "Палестина говорит" раскритиковала запрет на их демонстрации как "нападение на наши фундаментальные права на свободу собраний и свободу выражения". Помилуйте, Германия едва справляется со свободой выражения для немцев! Граждане Германии не знают, в каких выражениях разговаривать с властями, чтобы быть услышанными! А тут еще вы ухудшаете то, что ухудшать, похоже, некуда…

Пока упорные попытки исламизировать Европу удается сдерживать. Однако наступит день и в этот костер плеснут бензина. И не обязательно разжиганию межэтнической розни послужат тяжкие преступления иммигрантов; это могут быть те же массовые сборища, демонстрации, общее ухудшение качества жизни, протест против сверхприбылей и сверхвзяток высших чиновников, как европейских, так и "нуждающихся в убежище": "А вы думаете, откуда у тамошнего беглого начальства грузовики с деньгами на летном поле?"

Вдобавок Европу внезапно заполонили украинские беженцы, и европейцы понемногу закипают: когда украинская диаспора устраивает очередной митинг, демонстрацию, перформанс, словом, провокацию, чужаков начинают закидывать тухлыми овощами, выкрикивать в их адрес требования идти воевать или убираться обратно на родину. Народ любой страны рано или поздно начинает подозревать, что за высказанное, написанное, разрушенное и раскрашенное украинскими беженцами может ответить их собственная страна. Не говоря уже о том, что появление сотен тысяч взрослых, безработных, социально неадаптированных "почти граждан" вызывает кризис и снижение уровня жизни в любой местности. А возможно, и по всей стране. Украинские иммигранты – предвестники обнищания Европы.

Европа могла выдержать два из трех несчастий, принесенных глобализмом: санкции в отношении России, требовательные толпы беженцев и кризис власти, грабящей своих граждан ради мнимой помощи Украине (а если без обиняков, то наполнения карманов проворовавшихся украинских чиновников). Сразу три таких беды Европа вряд ли потянет.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652768100


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