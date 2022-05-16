О подготовке биологической войны. ООН включила "дурака", - А.Мезяев

09:17 17.05.2022

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 16.05.2022 |



Секретариат ООН самоустраняется от действий в отношении представленной Россией информации



Ваши попытки превратить наши конкретные претензии и вопросы в общую "болтологию" и разговоры о "российской пропаганде" не пройдут. Вам придется представить конкретные объяснения той преступной деятельности, которой вы занимаетесь на Украине.



(Из выступления Представителя России в СБ ООН 13 мая 2022 г.)



13 мая состоялось важное заседание Совета Безопасности ООН. Его темой в третий раз стала проблема подготовки биологического оружия на Украине. Точнее сказать, на территории Украины, ибо речь идет об американских военно-биологических программах.



Россия в третий раз представляет все новые факты преступлений не столько киевского режима, сколько США, которые сидят в Совбезе и имеют большинство либо союзников, либо зависимых членов. Нынешнее заседание прошло еще и во время председательства США в СБ ООН.



На заседании СБ 13 мая Россия представила факты о проведении эксперимента с механизмом распространения опаснейших патогенов (холеры, тифа и др.) через реки (в т. ч. выходящие на Северокрымский канал); о подготовке беспилотников для рассеивания биоаэрозолей над территорией России (беспилотники приобретались через посредников, чтобы скрыть заказчика); о проведении экспериментов над пациентами психиатрических клиник: о "небольших" поражениях предписывалось сообщать в США в течение 72 часов, а о "крупных", в т. ч. о смерти, в течение 24 часов. Для сокрытия участия США в этих экспериментах их эксперты прибывали через территории третьих стран…



Россия представила факты причастности сына президента США Хантера Байдена к финансированию биологических программ на территории Украины. А также факты военной направленности этих программ. На заседании 13 мая все западные члены Совбеза демонстративно были представлены на уровне заместителей. Кроме мантр о российской "пропаганде", все они, как один, призывали Россию … не применять бактериологическое оружие на Украине. Наиболее отличился представитель Франции, который утверждал, что "кампания дезинформации России является прелюдией для применения ею химического и токсинного оружия на Украине"! Можно привести выступление делегата от Албании, назвавшего факты, представленные Россией, "неподтвержденными утверждениями о несуществующем биологическом оружии".



Модель заседаний Совета по этой теме давно отработана: Россия представляет факты, а западные члены СБ, все отрицая, изощряются в обвинениях России. В этой модели основное внимание стоит уделить эволюции позиций незападных членов Совбеза. А эволюция эта, хотя и постепенно, но происходит. Если на первых заседаниях по теме биологического оружия эти государства занимали откровенно прозападную позицию, то 13 мая появились новые нотки. Нет, прямо Россию не поддержал никто (даже Китай), но в выступлениях ряда стран говорилось, что от прозвучавших фактов "нельзя просто отмахнуться" и необходимо создать "независимую следственную комиссию по расследованию".



Однако вероятность действительного независимого расследования на том же заседании Совета Безопасности была сведена к нулю. Во-первых, это сделал зам. представителя Генсека ООН по вопросам разоружения Т. Маркрам. Он заявил, что его департаменту "ничего не известно" ни о каких биологических лабораториях США на Украине. Напомним, что то же самое заявлял еще на первом заседании СБ по биологическому оружию 11 марта замгенсека ООН по разоружению И. Накамитсу. Тогда российский представитель увещевал мадам Никамитсу, говоря, что ей "ничего неизвестно" как раз потому, что лаборатории секретные и что, вообще-то, полагается обратить внимание на факты, а не настаивать на своей неосведомленности. Однако на третьем заседании СБ по биологическому оружию все повторилось, и это говорит о соучастии Секретариата ООН в международном преступлении.



Представителю США не оставалось ничего, как объявить факты, представленные Россией, "дезинформацией". Удивительно другое: примером достоверной информации он назвал … "хорошо задокументированные доказательства использования Россией химического оружия, включая попытки убийства политических врагов Путина"! Оказывается, чтобы убедить США России нужно было использовать высший западный стандарт доказательств – highlylikely! А Россия представляет какие-то там документы с подписями американских государственных учреждений (кстати, включая подпись гражданина США Ульяну Супрун, по совместительству министра здравоохранения Украины).



Заседание Совета Безопасности ООН 13 мая показало, что Секретариат ООН самоустранился от каких-либо действий в отношении представленной Россией информации. Самые смелые члены Совбеза попытались предложить России задействовать механизм Конвенции о ликвидации бактериологического оружия (КБО). Однако КБО не предусматривает никакого контрольного механизма. Все попытки России (они впервые были предприняты в 2001 году!) начать работу по подготовке протокола к КБО, касающегося контроля, блокируются Соединенными Штатами и их союзниками. Отвергнута и недавняя инициатива России по подготовке более узкого протокола, который бы касался лишь военно-биологической деятельности государств, проводимой за пределами их национальной территории.



Итак, все существующие на сегодня международные механизмы (в т. ч. КБО, механизм ООН по расследованию предполагаемого применения биологического и токсинного оружия, Женевский протокол 1925 года о запрещении применения удушающих, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств в ходе войн и военных конфликтов) не охватывают вопросы проверки биологической деятельности государств-участников КБО. И у России не оставалось никакого выхода для обеспечения своей безопасности, кроме проведения специальной военной операции на территории Украины. Постепенно даже рьяные обвинители России из нынешнего состава Совета Безопасности ООН начинают это сознавать.



Выступая после всех членов Совета, российский представитель заявил: "Вы не отвечаете на наши вопросы не только в рамках Совета Безопасности. Как мы отметили в нашем выступлении, Соединенные Штаты не предоставили никакой информации и разъяснений в отношении характера и реальных целей своей биологической деятельности на Украине, в том числе в рамках Подготовительного комитета 9-й Обзорной конференции КБТО в Женеве – на специализированной площадке. Вы точно так же пытаетесь сделать вид, что ничего серьезного не происходит. К сожалению, происходит, и мы требуем от вас разъяснений. Мы уже упомянули, какие механизмы мы будем задействовать, и мы эту тему так не оставим. Ваши попытки превратить наши конкретные претензии и вопросы в общую "болтологию" и разговоры о "российской пропаганде" не пройдут. Вам придется представить конкретные объяснения той преступной деятельности, которой вы занимаетесь на Украине".