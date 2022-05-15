Русские в латышской этнократии. Пора браться за..., - "МК"

09:29 17.05.2022 Россияне описали репрессии в Латвии после скандала с памятником

"У русских в Риге до 10 мая еще была надежда договориться"



Президент Латвии Эгилс Левитс сказал свое слово по поводу происходящего в Риге вокруг сноса памятника воинам-освободителям. По его мнению, "советское наследие должно быть уничтожено". А все кто с этим не согласен, теряют шанс на "интегрирование" в латвийское общество. Латвийское общество, соответственно, в ближайшее время ждут большие проблемы. Потому что тех, кто не хочет расставаться с "советским наследием" и забывать о победе над фашизмом в 1945 году, здесь по-прежнему хватает.



"У русских в Риге до 10 мая еще была надежда договориться"



Именно эта нестирающаяся память и стала детонатором последних событий в Латвии. Вообще-то монумент воинам-освободителям с 74-метровой стелой, что видна из любой точки центра Риги, давно вызывал у латвийских этнократов изжогу. Но до поры до времени этот масштабный мемориал находился под защитой Договора с РФ от 1994 года о неприкосновенности военных памятников.



В начале этого года территорию мемориала обнесли забором. И уже тогда жители Риги заподозрили неладное. 9 мая, как обычно, рижане принесли к памятнику целое море цветов. А на следующий день весь мир облетели варварские кадры - охапки цветов на площади у мемориала сгребали бульдозерами.



Но к памятнику вновь принесли цветы, вокруг него собрались тысячи неравнодушных горожан. Затем начались задержания. Арест 19-летнего студента, который подпал под статью "о геноциде" лишь за то, что пришел к памятнику с российским флагом, еще больше накалил обстановку в обществе. А затем последовало решение Сейма Латвии и Рижской думы о начале демонтажа исторического монумента...



И люди опять пошли на улицу. Так когда-то было в Таллине - на бессмысленные действия властей по переносу "Бронзового солдата" русские жители, давно смирившиеся со своей участью "второсортных граждан", отреагировали масштабными митингами и протестами. Сейчас это повторяется в Риге.



На субботней акции в центре города была задержана депутат от Европарламента Татьяна Жданок. О том, как это было, "МК" рассказала активистка Татьяна Андриец: "Вчера нас задержали и завели административные дела за то, что мы оповещали людей о том, что митинг запрещен, - рассказала она. - В том числе незаконно была задержана депутат Европарламента Татьяна Жданок. В объяснительной я написала, что мы чувствовали ответственность за людей, которых ранее приглашали на митинг, и хотели предупредить людей и посоветовать расходиться. С помощью плакатов мы предотвращали столпотворение и провокации."



Как рассказал "Московскому Комсомольцу" политолог, главный редактор "Baltnews" Андрей Стариков,"спустя несколько часов членов политической партии "Русский Союз Латвии" отпустили. В контексте этого мероприятия известно об одном арестованном, это Александр, молодой человек, который вышел с российским флагом – высказать свою позицию и заявить несогласие с тем, что происходит сейчас в стране. Тогда его не тронули, но позже полиция пришла к нему по месту жительства и арестовала. О массовых арестах на текущий момент говорить не приходится, но видя, как развивается ситуация, нельзя исключать и их. Градус эскалации в стране после дня Победы растет".



- Что сейчас с задержанным Александром?



- Ему вменяют статью о соучастии в геноциде. И это за то, что он вышел с русскими флагом. Это переходит все границы разумного.



Он находится в следственном изоляторе, с его родителями установлен контакт со стороны российского посольства. При этом дипломатический корпус сейчас сокращен максимально, там всего несколько дипломатов, а остальные высланы. Российская сторона заявила о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении Александру гражданства РФ (он гражданин Латвии), это даст ему возможность получать защиту со стороны России. Теперь инициатива должна исходить от Александра и его семьи, а пока посольство не имеет юридических оснований для допуска к нему в следственный изолятор.



- Что происходит в Латвии с русскими и латышами, которые им сочувствуют?



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- В День Победы латышские этнократы не отказались от возможности унизить русское население в очередной раз. Были запрещены любые массовые мероприятия у памятников, не были согласованы акции "Бессмертного полка", довольно унизительным образом была организована возможность возложить цветы. Люди должны были передать цветы полицейским, и те уже могли их возложить. И мы все видели по телеканалам, как вероломно сгребались цветы в кучу бульдозером. Последовала ответная реакция: восстановление "цветочного ковра", выход с заявлением своей позиции. Именно на этой акции произошло задержание представителей "Русского Союза Латвии".



Президент Латвии Левитс обратился к народу из-за памятника Освободителям Риги



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Все это говорит о непреодолимом расколе между двумя общинами: русским меньшинством и этническим большинством – латышами. И этот раскол существует давно, русское меньшинство систематически оскорбляют и унижают. Но у многих русских до 10 мая еще оставалась надежда на возможность договорится. Они готовы были идти на компромиссы по вопросам истории, образования, языка. Но латышская этнократия показала, что не хочет их слышать. В системе координат латвийского государства они по умолчанию чужды.



- Как можно защитить себя русским?



- Видимо, только политическими акциями, вплоть до акций гражданского неповиновения. Выходить на несанкционированные митинги, подставлять себя. Тут нет никакого хорошего сценария и образа действия.



- Как может Россия помочь в защите своих сторонников и граждан на территории Латвии?



- Главное – создать для русских людей в Латвии возможность по оперативному отъезду. Отказ России от всех бюрократических процедур относительно ВНЖ. Подготовка к этому идет, Государственная Дума готовит новые законодательные изменения. Поедут, конечно, не многие – русские в Латвии считают эту страну своей, как и памятник. Можно рассматривать некоторый экономической ответ Латвии: Сокращение товарооборота, хотя особо и нечего уже сокращать.



- Как, по вашему мнению, ситуация будет развиваться дальше?



- Радужных перспектив у русских в этой стране нет. В настоящей момент готовятся законодательные изменения, позволяющие запрещать неугодные политические организации, и под удар попадет "Русский Союз Латвии".



Из-за последних событий некоторые русские в Латвии, действительно, начали подумывать об отъезде. "Я, например, как раз из-за отношения к русским, скоро уезжаю из Латвии в Россию" - рассказала "МК" русская жительница Риги Евгения. По ее словам, многие русские уже из-за страха не ходят ни на какие акции. По ее словам, "за 10 мая завели 23 административных дела и парочку уголовных. Просто за то, что люди пришли с цветами, флагом РФ или фотографиями своих дедушек и бабушек… Общественность завелась. Митингуют и требуют освобождения задержанных. Это в основном русские жители. Хотя из латышей тоже есть адекватные".



Мих.Алимов Источник - московский комсомолец

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