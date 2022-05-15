Экс-министр культуры Казахстана Мухамедиулы обвинен в особо крупных хищенииях

09:43 17.05.2022

Хищение Т146 млн вменяют экс-министру Арыстанбеку Мухамедиулы



Хищение Т146 млн вменяют бывшему министру культуры и спорта – директору Национального музея Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы, передает корреспондент агентства.



"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме Т146 млн в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила Т1,2 млрд", - сообщили в "антикоре" в понедельник.



Как уточнили в ведомстве, "с санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия".



Напомним, 16 мая стало известно о том, что в доме Мухамедиулы и в Нацмузее проходят обыски. Позднее появились сообщения о том, что экс-министр якобы совершил суицид. Однако его представители данную информацию опровергают, а на странице самого Мухамедиулы в социальной сети появилось обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева, где экс-министр подтвердил начало антикоррупционного расследования, связав его с разногласиями с известным актером Тунгышбаем Жаманкуловым. Позднее Жаманкулов подтвердил, что это именно он написал заявление на Мухамедиулы.



В июне 2017 года Жаманкулов был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в хищении около Т69 млн. Как утверждало следствие, киностудией "Казахфильм" на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма "Феникс" в ТОО "Т.К.Turan Universal Business" было перечислено Т79 млн. Из них Т69 млн, по версии обвинения, якобы были похищены Жаманкуловым. Сам Жаманкулов, вопреки утверждениям Мухамедиулы, все обвинения отверг и вину не признал.