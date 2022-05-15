Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев приговорен к 10 годам заключения

10:04 17.05.2022

Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев приговорен к 10 годам заключения, передает КазТАГ.



"Суд признал Таубаева виновным во взяточничестве и приговорил к 10 годам заключения, а начальника управления строительства Атырауской области Тимура Басарова – к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания к исправительном учреждении минимальной безопасности", - передает во вторник корреспондент КазТАГ в регионе.



Напомним, 10 сентября 2020 года КазТАГ сообщил, что первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев задержан по подозрению в коррупции. Как стало известно тогда агентству, чиновнику вменяют получение взятки в размере Т182 млн. В декабре того же года дело было передано в суд, однако процесс отложили из-за операции, перенесенной бывшим заместителем акима.