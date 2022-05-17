Посчитав их ненужными. Талибы распустили ключевые департаменты власти в Афганистане

10:52 17.05.2022

17.05.2022



Текст: Максим Макарычев

Власти "Талибана" (движение запрещено в РФ) распустили пять ключевых департаментов бывшего правительства Афганистана, поддерживаемого США, в том числе комиссию по правам человека, посчитав их ненужными перед лицом финансового кризиса.



Дефицит бюджета Афганистана в этом финансовом году составил 44 миллиарда афгани (501 миллион долларов), заявили талибы, объявив свой первый годовой национальный бюджет с момента прихода к власти в августе прошлого года, сообщает Guardian. Также был распущен Высший совет национального примирения (ВСНС), когда-то влиятельный совет национальной безопасности и комиссия по надзору за выполнением афганской конституции. ВСНС возглавлял бывший президент Афганистана Абдулла Абдулла, и этот департамент работал над мирными переговорами между поддерживаемым США правительством бывшего президента Ашрафа Гани и повстанцами "Талибана" (движение запрещено в РФ).



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В августе 2021 года, через 20 лет после вторжения в Афганистан и ухода сил коалиции, правительство страны оказалось на грани финансового краха. Придя к власти в 2021 году, талибы (движение запрещено в РФ) заверили международное сообщество, что их политика будет более умеренной, чем в конце 1990-х годов, когда они находились у власти в Афганистане. Тем не менее, талибы (движение запрещено в РФ) все еще не разрешили девочкам старшего возраста возобновить обучение в школах и вузах, а также ввели правила, согласно которым женщины и девочки должны носить чадру, и требуют, чтобы родственники-мужчины сопровождали их в общественных местах.