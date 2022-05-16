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|В Мали сорван про-западный военный переворот
11:51 17.05.2022
В Мали сообщили о попытке военного переворота
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В западноафриканской стране Мали произошла попытка военного переворота, сообщают власти. Попытка мятежа не удалась. Подчеркивается, что переворот был предотвращен "благодаря бдительности и профессионализму" сил безопасности страны.
"Группа малийских антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров совершили попытку госпереворота в ночь с 11 на 12 мая 2022 года. Этих военных поддерживало западное государство", - передает РИА Новости заявление министерства территориального управления и децентрализации страны.