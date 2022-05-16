Россияне меняют доллары на казахский тенге

13:03 17.05.2022 Все на оборот: россияне переходят с доллара на тенге и белорусский рубль

Интерес к неосновным валютам вырос в десятки и даже тысячи раз



Роза Алмакунова



Мосбиржа в марте-апреле зафиксировала взрывной рост спроса россиян на неосновные валюты. Так, в этом году по сравнению с мартом-апрелем прошлого оборот по операциям физлиц с турецкой лирой увеличился в 20 раз, с юанем - в 182, с казахстанским тенге - в 20 тыс. раз. Также в 2022-м частные лица впервые стали совершать сделки с белорусским рублем. Эксперты видят в таком поведении граждан попытку диверсифицировать портфели, а также конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.



Смещение интереса



Физлица в марте-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого активно заинтересовались альтернативными валютами. Так, по данным Московской биржи, оборот по операциям россиян с турецкой с лирой увеличился в 20 раз, с юанем - в 182 раза, а с тенге - в 20 тыс. раз. Также в этом году частные инвесторы впервые начали совершать сделки с белорусским рублем, сообщили в пресс-службе.



- Мы наблюдаем смещение интереса физлиц с традиционно популярной пары USD/RUB в сторону других валют. При этом объем операций физлиц по EUR/RUB в апреле 2022 года был примерно на уровне прошлогоднего, - рассказали "Известиям" на Мосбирже, не уточнив абсолютные показатели по оборотам как традиционных, так и альтернативных валют.



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При этом на Мосбирже отметили, что доля частных инвесторов в силу ограничений со стороны регулятора на покупку валют снижалась до 7%, но уже по итогам апреля, после отмены комиссии за приобретение валюты, она выросла до 10%. В то же время с учетом юрлиц (брокеров, фондов, УК и других) операции на валютном рынке с альтернативными денежными единицами увеличились не так резко. Так, с парой китайский юань/российский рубль объем сделок вырос в восемь раз, турецкая лира/российский рубль - в 11 раз, белорусский рубль/российский рубль - в 33 раза, казахстанский тенге/российский рубль - в 35 раз, добавили в пресс-службе площадки.



Всплеск интереса россиян к китайской валюте наблюдают и в маркетплейсе "Сравни". Так, по их данным, в период с 24 февраля по 12 мая число уникальных просмотров страницы с курсом юаня увеличилось в 14 раз. При этом стоит учесть, что трафик на юань в прошлом году был небольшой, пояснили в компании. За это время интерес к доллару возрос втрое, а к евро - на 82%, добавили там.



Подорванное доверие



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"Известия" обратились в крупные банки и брокерские организации по поводу спроса россиян на классические и экзотические валюты. По наличным сделкам отмечается повышение спроса на евро, на доллар он остался стабильным, а вот к наличным фунтам интерес, напротив, снизился, рассказали в Совкомбанке. По безналичным - есть интерес граждан к юаням. В то же время, по словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, наблюдается рост спроса со стороны розничных клиентов к неосновным денежным единицам.



После начала спецоперации на Украине, ареста валютных резервов России и введения санкций доверие к доллару, евро и другим западным валютам существенно снизилось, подчеркнул специалист. Перестройка торговых и финансовых потоков, налаживание импортных поставок из Турции, стран Азии и СНГ, а также переход на расчеты в нацвалютах привели к росту объема торгов и ликвидности соответствующих валютных пар, пояснил специалист. В результате не только российские компании, но и граждане начинают активнее взаимодействовать и налаживать связи с перечисленными странами, подытожил Михаил Васильев.



- Пока лидерами по оборотам по-прежнему остаются доллар, евро, юань, фунт и франк. Но динамика денежной единицы КНР заметно отличается от прочих: по ней обороты по операциям на бирже выросли более чем в 15 раз за последние месяцы, - поделился руководитель направления департамента интернет-брокер "БКС Мир инвестиций" Никита Силкин. - В таких операциях 90% оборота приходятся на долю физлиц, оставшиеся - на юрлиц.



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В лидерах покупок оказался юань, так как к нему выросло доверие населения на фоне геополитической обстановки, отметил аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов. А учитывая политику властей Поднебесной, ее валюта хорошо подходит для сохранения сбережений. По словам руководителя управления инвестиционного консультирования "Финама" Владимира Цыбенко, в начале марта наблюдалась интересная картина с гонконгским долларом: учитывая его низкую ликвидность при повышенном спросе на все валюты, кроме евро и доллара, отмечался рост котировок этой денежкой единицы более чем на 200%.



Куда вложиться



Повышение спроса на различные валюты связано как с желанием инвесторов диверсифицировать портфель в кризис и ростом волатильности основных валют, так и с вынужденными мерами, касающимися санкций, считает финансовый эксперт Investing.com в России Яна Шебалина. Желание россиян защитить свои рублевые вложения никуда не исчезло, согласился директор департамента по работе с акциями УК "Система Капитал" Константин Асатуров.



Вместе с тем, он отметил, что 12-процентная комиссия на покупку доллара, евро и фунта, действовавшая до 11 апреля, стала причиной роста спроса на альтернативные денежные знаки, торгующиеся на Мосбирже. Повлияло и то, что некоторые компании и специалисты из России решили релоцироваться в другие страны, отсюда может исходить повышенный спрос, в частности, на лиру, тенге и белорусский рубль, уверен Константин Асатуров. Более того, запланированный запуск торгов армянским драмом, узбекским сумом и дирхамом ОАЭ на Мосбирже, которые анонсировали СМИ, только подтверждает эту гипотезу.



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- Санкции разрушили многие цепочки поставок товаров, и теперь российские импортеры будут переориентироваться на Китай и Турцию. Это приведет к росту товарооборота на этих направлениях и повысит ликвидность юаня и лиры на Мосбирже, - обратил внимание ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.



Неосновные или так называемые экзотические валюты могут принести в случае удачи большой доход, но если тренд угадан неверно, то грозят серьезные риски, предупреждает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. С этим согласился Владимир Чернов из "Фридом Финанс": например, лира за последний год обвалилась по отношению к доллару на 88,3%, а тенге находится практически на тех же значениях к нему, что и год назад, упав более чем на 20% с конца февраля до конца апреля. По словам эксперта, в текущей ситуации для сохранности сбережений юань выглядит наиболее надежным. Он подешевел к "американцу" за год только на 5,6%. Источник - Известия

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