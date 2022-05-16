Стало известно о странном задержании дипломатов ЕС, летевших из Тегерана

13:07 17.05.2022

То, что случилось с людьми, вернувшимися с переговоров об СВПД, вызывает беспокойство из-за его последствий



Эльдар Мамедов



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Утром 13 мая Энрике Мора, политический директор Европейской службы внешних действий (European External Action Service, EEAS), был на непродолжительный срок задержан германской полицией в аэропорту Франкфурта по возвращении из Тегерана, куда он отправился в попытке спасти пошатнувшееся ядерное соглашение с Ираном, известное как СВПД*.



Глава Рабочей группы EEAS по Ирану (EEAS Iran Task Force) Бруно Шолль, который сопровождал Мора, также был задержан, сообщает журнал Politico, как и посол ЕС при ООН в Вене Штефан Клемент. Отметив, что у него был испанский дипломатический паспорт, Мора указал на возможное нарушение властями Германии Венской конвенции о дипломатических сношениях. По словам дипломата, никаких объяснений их задержанию дано не было, а его телефоны и паспорт были изъяты полицией для проверки.



В сообщениях говорится, что этих троих мужчин держали отдельно в течение 40 минут, прежде чем их отправили обратно в Брюссель.



Со своей стороны, полиция заявила, что задержание было вызвано "не связанными с отдельными лицами показаниями, основанными на информационных технологиях". По сообщению журнала Politico, "Одно из объяснений, циркулировавших среди официальных лиц ЕС, заключалось в том, что схема поездок дипломатов, которым пришлось несколько раз перебронировать свои рейсы обратно в Европу из-за нестабильного графика в Тегеране, вызвала автоматическое оповещение пограничной полиции, которая не приняла во внимание дипломатический статус путешественников".



В то время как босс Моры, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пытался преуменьшить значение инцидента и подчеркнуть, что он "находится в контакте" с немецкими властями, сам Мора решил предать это огласке.



"Задержан немецкой полицией в аэропорту Франкфурта по пути в Брюссель, возвращаясь из Тегерана. Ни единого объяснения", - написал Мора у себя в твиттере. "У чиновника ЕС с официальной миссией, имеющего испанский дипломатический паспорт, забрали документы и телефоны".



Действительно, то, что произошло во Франкфурте, крайне необычно и ставит в неловкое положение ЕС и его усилия играть серьезную роль в международных делах.



Возможно, хотя и маловероятно, что задержание Моры произошло просто из-за ошибки пограничной полиции в аэропорту. Но он - хорошо известная личность, высокопоставленный дипломат ЕС, путешествующий с дипломатическим паспортом государства-члена ЕС. Немыслимо, чтобы полиция Франкфурта - крупного международного транспортного узла - могла не знать о конвенциях, регулирующих дипломатический иммунитет.



Это поднимает ряд тревожных вопросов. Почему немецкие власти действовали таким образом, учитывая, что Германия является членом европейской тройки (наряду с Великобританией и Францией) участников СВПД, которые заявили о своей приверженности сохранению соглашения, а именно той миссии, которая поставлена перед Морой?



Когда государство-член обращается с высокопоставленным должностным лицом ЕС таким уничижительным образом, это неизбежно вызывает вопросы о единстве внутри ЕС - том активе, который официальные лица ЕС готовы подчеркивать, когда они имеют дело с внешними угрозами - такими, как российская специальная военная операция (терминология автора изменена редакцией) на Украине, например.



Подобные инциденты также сильно подрывают отношения ЕС с третьими странами. События во Франкфурте, очевидно, не остались незамеченными в Тегеране. Тот факт, что телефон Моры был временно конфискован, без сомнения, вызвал опасения, что он мог быть взломан. Это еще больше подрывает доверие к блоку, особенно учитывая деликатность миссии Моры в Тегеране.



То, что произошло во Франкфурте рано утром 13 мая, на первый взгляд, несет в себе признаки потенциального дипломатического саботажа в особенно чувствительный момент переговоров с Ираном. Правительство Германии обязано дать подробные объяснения своим собственным гражданам и своим партнерам по ЕС.



Автор: Эльдар Мамедов - имеет дипломы Латвийского университета и Дипломатической школы в Мадриде. Он работал в Министерстве иностранных дел Латвии и в качестве дипломата в посольствах Латвии в Вашингтоне и Мадриде. С 2007 года Мамедов работал политическим советником социал-демократов в Комитете по иностранным делам Европейского парламента (ЕП) и возглавляет делегации ЕП по межпарламентским отношениям с Ираном, Ираком, Аравийским полуостровом и Машреком.



Перевод Сергея Духанова.



* Совместный всеобъемлющий план действий (сокр. СВПД; англ. Joint Comprehensive Plan of Action, сокр. JCPOA; перс. برنامه جامع اقدام مشترک‎) - политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.