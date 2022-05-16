Таджикские силовики применили оружие во время разгона митингующих в Хороге

13:11 17.05.2022

Сотни жителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана вечером 16 мая вышли на мирную акцию протеста в городе Хороге - административном центре региона. Сотрудники силовых структур применили против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. Три человека получили ранения, передает "Озоди" (таджикское бюро Радио Свобода, признанного иноагентом в РФ).



Однако источники в соцсетях сообщают, что силовики применили и боевое оружие, в результате чего был убит 30-летний житель Хорога Замир Назаршоев (UPD. Позже сообщили о втором погибшем).



Жители ГБАО 14 мая потребовали от властей отставки главы автономии Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, наказания силовиков, виновных в гибели трех местных жителей в ноябре 2021 года, и прекращения запугивания и преследования населения региона. В случае невыполнения этих требований они пообещали выйти на митинги.



Местные власти признали требования митингующих незаконными и отказались их выполнять. А население предупредили, что акции протеста будут рассматриваться как террористические преступления.



Во второй половине дня 16 мая толпы протестующих направились к областной администрации в центре Хорога. Путь им преградили сотрудники правоохранительных органов, началась стрельба.







В настоящее время в Хороге отключен интернет. Власти перекрыли все подъездные пути к городу и между районами внутри него, заблокировали движение по двум мостам, соединяющим берега протекающей через Хорог реки Гунт.



Власти готовились к митингу. С утра на блокпостах наблюдалось усиление военных с автоматами. По городу проезжали бронетранспортеры и другая военная техника.



Накануне прокурор ГБАО Парвиз Орифзода выступил по местному ТВ "Бадахшон" с экстренным обращением к населению Хорога. В нем он обвинил неформального лидера региона Махмадбокира Махмадбокирова в организации протестов и пригрозил ему новым уголовным делом о терроризме.



Ситуация в Горном Бадахшане обострилась после того, как в последние недели были вынесены суровые приговоры неформальному лидеру памирской молодежи в Москве Амриддину Аловатшоеву (18 лет лишения свободы) и бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиеву (8 лет и 6 месяцев заключения). Оба были задержаны после ноябрьских протестов прошлого года и осуждены, как считают их близкие и соратники, по надуманным обвинениям.



Осажденный Памир



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Предыдущий митинг в Хороге проходил 25-28 ноября прошлого года. Несколько тысяч человек тогда вышли на центральную площадь города с требованием расследовать гибель 29-летнего Гулбиддина Зиебекова, которого силовики застрелили при попытке задержания. В столкновениях местного населения с милицией и военными погибли еще два местных жителя, были ранены 15 гражданских лиц и 12 сотрудников правоохранительных органов. К городу стянули дополнительные силы, в Хороге и других районах области отключили интернет и сотовую связь. Представители властей пообещали удовлетворить часть требований митингующих, в частности, провести объективное расследование убийства Зиебекова и наказать виновных, не преследовать участников протестов и восстановить все виды связи с регионом. Однако интернет в ГБАО был восстановлен только через 4 месяца, а виновные в гибели мирных жителей до сих пор не понесли наказания.