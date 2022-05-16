Современный либерализм это и есть реинкарнация фашизма, - Мих.Делягин

14:02 17.05.2022

Основное поле боя: бюрократия ведет войну на два фронта, создавая угрозу поражения



Доктор экон. наук, зампред комитета по экон. политике ГосДумы ФС РФ Михаил Делягин специально для канала "Что делать?:



Странная война. Официальный смысл нынешнего этапа войны с Западом – освобождение Украины от фашистов. Власть не смогла оформить его по-русски (формирование новой идентичности терминами "денацификация", "демилитаризация", а также символами V и Z не хуже национальной политики показывает ее отношение к русской культуре), но суть ощутима. Этой сути прямо противоречит политика государства.



Если сдерживание наступлений еще можно объяснить защитой собственности "олигархов отечественной сборки" на Украине, отсутствие необходимого оружия – воровством, блокирование поставок бронежилетов таможней – безнаказанностью бюрократического идиотизма, то финансирование убийств наших солдат и офицеров (как и уничтожения украинского народа) прокачкой газа через Украину с оплатой транзита очевидного объяснения не имеет.



"Странная война" - ибо основное поле боя (как и, по крайней мере, в первой чеченской) – российское государство.



Сражаются патриоты, в том числе вынужденные, в том числе, лишенные Западом всего, "олигофренды" (причем яростно, - пресловутая "ярость брошенки" видна во многих недавних либералах), с одной стороны, и основная часть прозападного по своей природе либерального клана, с другой.



Столкновение пока удерживается под ковром – на поверхность выносит эпизодические склоки и аресты, странные убийства, самоубийства и увольнения, а порой и вовсе анекдотические события типа объявления политиков в розыск Интерпола по открыто выдуманным поводам.



Но суть дела от незнания нами деталей не меняется: бюрократия ведет войну на два фронта, обрекая Россию на поражение.



Один фронт – с фашизмом, другой, насколько можно судить по продолжению людоедской социально-экономической политики вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом, - с собственным народом.



Понятно, что ключ в этой войне – освобождение России от либерального клана, адепты которого густо пронизали всю власть, включая силовые структуры, и часто с успехом репрессируют патриотов (спасибо хоть, что не выдают их на растерзание на Украину, как в прошлые 8 лет!).



Без освобождения России от гнета либерастии нельзя не только победить фашизм (ибо современный либерализм это и есть реинкарнация фашизма в новых, постиндустриальных условиях, не случайно либералы в массе своей так жестко и последовательно поддерживают фашизм против России), но и выжить.



Не случайно международные аналитики грустно шутили в кулуарах одной из внешнеполитических конференций о парадоксальности нашего права применения ядерного оружия в случае угрозы существованию РФ: ведь с этой точки зрения избрание президентом того же Медведева (или Кудрина) может стать законной причиной ядерного удара по Вашингтону.



Власть засорена либералами так, что возникает ощущение, что она принадлежит им, а через них - Западу, и патриотов вот-вот начнут зачищать: правоохранители - за "экстремизм", а "турбопатриоты" - за недостаточный "поц-триотизм".



Задача России проста: освобождение (разумеется, строго законными методами) Родины и органов госуправления от либерастии.



Недооценивать силу народа, несмотря на трагедии вроде переназначения Набиуллиной, нельзя, - ведь народ России только что спас себя от введения QR-апартеида в федеральном масштабе. Да, он был введен в ряде регионов, - но в стране в целом атака либералов, расширявших внешнее управление с финансовых властей и МВФ на Роспотребнадзор и ВОЗ, была сорвана.



Подобно тому, как в начале года народ России спас себя от агрессии одичалых оптимизаторов и вивисекторов, сейчас он должен спасти себя от агрессии либералов, освободив от них российскую государственность и вернув ее на службу себе и своей стране.



И долг всякого патриота – способствовать этой самозащите.



Необходимо ставить задачи, доводить их до людей и организовывать их исполнение, спасая тем самым сограждан от либералов завтра, а от отчаяния - уже сегодня.



16 мая 22