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Как война в Украине и рост цен отразились на доступе к продовольствию в Таджикистане
14:11 17.05.2022

Хлеб в Таджикистане - основной продукт питания, но и на него цены постоянно растут

Исследование, проведенное Всемирной продовольственной программой (ВПП) в Таджикистане, показало, что из-за войны в Украине и продолжающегося роста цен количество людей в Таджикистане, которые не получают достаточного питания и нуждаются в помощи, вероятно, возрастет до более чем 800 тыс человек.

Согласно этому исследованию, число тех, кто с трудом обеспечивает свои семьи, оценивается в 3 млн человек. В исследовании ВПП, проведенном в апреле и опубликованном 11 мая, говорится, что, поскольку Таджикистан является основным экономическим партнером России, которая является основной страной приема таджикских трудовых мигрантов, любое негативное воздействие на российскую экономику отражается и на Таджикистане.

Авторы исследования под названием "Продовольственная безопасность и последствия конфликта в Украине для Таджикистана" пишут, что экономика Таджикистана, также пострадавшая от пандемии СOVID-19, сейчас ощущает негативное влияние от антироссийских санкций, наблюдается рост цен на продукты, сокращение потоков денежных переводов, обесценивание национальной валюты.

Наблюдения показывают, что в марте по сравнению с предыдущим месяцем цены на муку выросли на 15 процентов, сахар - на 16 процентов и масло - на 6 процентов. Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 19–21 процент, что, в свою очередь, привело к росту цен на другие товары.

Всемирная продовольственная программа отмечает, в августе прошлого года исследовала вопрос доступа к продовольствию и провела оценку нужд в таджикских семьях, в результате чего выяснилось, что 32 процента домохозяйств в Таджикистане тратят 65 процентов своего дохода на продукты питания.

Доходы этих семей также зависят от денежных переводов, которые могут сократиться из-за антироссийских санкций, поскольку, по данным исследователей, первыми, кто в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации лишится работы в России, станут мигранты из Центральной Азии, в том числе таджикистанцы.

ВПП сообщает, что 40 тыс человек в Таджикистане испытывают серьезную нехватку продовольствия и не исключено, что это число, на фоне войны в Украине и продолжающегося роста цен, может возрасти до более чем 800 тыс человек. По данным организации, этот слой населения, несомненно, нуждается в гуманитарной помощи.

Кроме того, число людей с несколько лучшими условиями жизни, но которые также испытывают проблему с достаточным питанием, может увеличиться с нынешних 2 миллионов до примерно 3 миллионов человек. В целом, авторы исследования прогнозируют, что сокращение денежных переводов семьям в Таджикистане вместе с ростом цен повысит уровень отсутствия продовольственной безопасности в Таджикистане с нынешних 20 процентов до 36 процентов.

15 мая 22

Источник - rus.ozodi.org
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